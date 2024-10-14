جائزة محفوظة الزياني .. والهوية الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

السيدة‭ ‬الفاضلة‭ ‬محفوظة‭ ‬الزياني‭ ‬أطال‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬عمرها،‭ ‬هي‭ ‬أرملة‭ ‬المرحوم‭ ‬الوجيه‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزياني،‭ ‬وأبناؤها‭ ‬‮«‬خالد،‭ ‬وحامد،‭ ‬وزايد‮»‬،‭ ‬وسبق‭ ‬وأن‭ ‬دشنت‭ ‬عائلة‭ ‬الزياني‭ ‬الكريمة،‭ ‬‮«‬مبرة‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزياني‭ ‬الخيرية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2009،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬اليوم‭ ‬استكمالا‭ ‬لمسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والعطاء‭ ‬وخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وتعزيزا‭ ‬للشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ونموذجا‭ ‬حيا‭ ‬لدور‭ ‬العائلات‭ ‬الكريمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬أهداف‭ ‬وغايات‭ ‬الجائزة‭ ‬كما‭ ‬أتصور‭.. ‬أنها‭ ‬تعكس‭ ‬الجهود‭ ‬الكريمة‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والتطوعي‭ ‬من‭ ‬مرتكزات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وهويته‭ ‬وخصوصيته،‭ ‬وهو‭ ‬ذات‭ ‬الموضوع‭ ‬الذي‭ ‬أكده‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬بجانب‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بإشراف‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭.‬

ومن‭ ‬منطلق‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بشأن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دراسة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقياس‭ ‬الجاهزية‭ ‬في‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للعمل‭ ‬الإنساني‭ ‬والخيري‭ ‬والتطوعي‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الدراسة،‭ ‬لأن‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬ورواده‭ ‬كذلك‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭.‬

في‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬الجائزة،‭ ‬استوقفني‭ ‬حديث‭ ‬السيد‭ ‬زايد‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬حينما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭: ‬‮«‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬اسما‭ ‬غاليا‭ ‬علينا‭ ‬جميعاً‭ ‬جسّد‭ ‬روح‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬عاماً،‭ ‬آملين‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬محفزاً‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‮»‬‭.. ‬فجميل‭ ‬أن‭ ‬يبادر‭ ‬الأبناء‭ ‬بتكريم‭ ‬الأمهات‭ ‬الغاليات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬خيري‭ ‬ووطني،‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والخير‭ ‬على‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويركز‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭.. ‬وأتصور‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرغبة‭ ‬الطيبة‭ ‬من‭ ‬الأبناء‭ ‬تجاه‭ ‬الأم،‭ ‬تعكس‭ ‬التربية‭ ‬الحسنة‭ ‬الصالحة،‭ ‬والبر‭ ‬بالوالدين‭.‬

اللافت‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬كذلك،‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬للجائزة‭ ‬تضم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬الزياني‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬متخصصين‭ ‬وخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬مثل‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬‮«‬سفير‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬ثقل‭ ‬وثقة‭ ‬ومصداقية‭ ‬وقيمة‭ ‬الجائزة،‭ ‬وسوف‭ ‬تمنح‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬للفائزين‭.‬

جائزة‭ ‬الغالية‭ ‬‮«‬أم‭ ‬خالد‮»‬‭ ‬السيدة‭ ‬محفوظة‭ ‬الزياني‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬والطلبة‭ ‬نحو‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬والتنافس‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬وغرس‭ ‬مفاهيم‭ ‬متطورة‭ ‬وعصرية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري،‭ ‬النابع‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬الإسلامية‭ ‬والثوابت‭ ‬الوطنية‭.. ‬وربما‭ ‬كان‭ ‬رسالة‭ ‬جميلة‭ ‬حرصت‭ ‬عليها‭ ‬الغالية‭ ‬‮«‬أم‭ ‬خالد‮»‬‭ ‬لتقول‭ ‬للجميع‭ ‬إن‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬والسعادة‭ ‬والأسرة،‭ ‬لا‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬حب‭ ‬الوطن،‭ ‬والعمل‭ ‬الخيري‭ ‬التطوعي،‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬ورد‭ ‬الجميل‭ ‬والوفاء‭ ‬الكريم‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬وإن‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬لوطنه‭.. ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬موقعه‭ ‬وعمره‭ ‬ومكانه‭.‬