Tuesday, 15 October 2024 05:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جائزة محفوظة الزياني .. والهوية الوطنية

10/14/2024 8:11:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) منذ‭ ‬أيام‭ ‬تم‭ ‬تدشين‭ ‬جائزة‭ ‬محفوظة‭ ‬الزياني‭ ‬للعمل‭ ‬الإنساني‭.. ‬ومعروف‭ ‬إن‭ ‬الفاضلة‭ ‬‮«‬أم‭ ‬خالد‮»‬‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬البحرينيات‭ ‬الرائدات،‭ ‬ولها‭ ‬بصمات‭ ‬واضحة‭ ‬وإسهامات‭ ‬خالدة‭ ‬في‭ ‬الوطن،‭ ‬وقضت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬الوطني‭ ‬والإنساني،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬كريمة‭ ‬ذات‭ ‬أيادٍ‭ ‬بيضاء‭ ‬وأعمال‭ ‬خيرية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

السيدة‭ ‬الفاضلة‭ ‬محفوظة‭ ‬الزياني‭ ‬أطال‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬عمرها،‭ ‬هي‭ ‬أرملة‭ ‬المرحوم‭ ‬الوجيه‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزياني،‭ ‬وأبناؤها‭ ‬‮«‬خالد،‭ ‬وحامد،‭ ‬وزايد‮»‬،‭ ‬وسبق‭ ‬وأن‭ ‬دشنت‭ ‬عائلة‭ ‬الزياني‭ ‬الكريمة،‭ ‬‮«‬مبرة‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الزياني‭ ‬الخيرية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2009،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬اليوم‭ ‬استكمالا‭ ‬لمسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والعطاء‭ ‬وخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وتعزيزا‭ ‬للشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ونموذجا‭ ‬حيا‭ ‬لدور‭ ‬العائلات‭ ‬الكريمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأبرز‭ ‬أهداف‭ ‬وغايات‭ ‬الجائزة‭ ‬كما‭ ‬أتصور‭.. ‬أنها‭ ‬تعكس‭ ‬الجهود‭ ‬الكريمة‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والتطوعي‭ ‬من‭ ‬مرتكزات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وهويته‭ ‬وخصوصيته،‭ ‬وهو‭ ‬ذات‭ ‬الموضوع‭ ‬الذي‭ ‬أكده‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬بجانب‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬بإشراف‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭.‬

ومن‭ ‬منطلق‭ ‬التوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بشأن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دراسة‭ ‬متكاملة‭ ‬لقياس‭ ‬الجاهزية‭ ‬في‭ ‬تأصيل‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية،‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للعمل‭ ‬الإنساني‭ ‬والخيري‭ ‬والتطوعي‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الدراسة،‭ ‬لأن‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬ورواده‭ ‬كذلك‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭.‬

في‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬الجائزة،‭ ‬استوقفني‭ ‬حديث‭ ‬السيد‭ ‬زايد‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬حينما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭: ‬‮«‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬اسما‭ ‬غاليا‭ ‬علينا‭ ‬جميعاً‭ ‬جسّد‭ ‬روح‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬عاماً،‭ ‬آملين‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬محفزاً‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‮»‬‭.. ‬فجميل‭ ‬أن‭ ‬يبادر‭ ‬الأبناء‭ ‬بتكريم‭ ‬الأمهات‭ ‬الغاليات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشروع‭ ‬خيري‭ ‬ووطني،‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والخير‭ ‬على‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويركز‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬ومبادئ‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭.. ‬وأتصور‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرغبة‭ ‬الطيبة‭ ‬من‭ ‬الأبناء‭ ‬تجاه‭ ‬الأم،‭ ‬تعكس‭ ‬التربية‭ ‬الحسنة‭ ‬الصالحة،‭ ‬والبر‭ ‬بالوالدين‭.‬

اللافت‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬كذلك،‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬للجائزة‭ ‬تضم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬الزياني‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬متخصصين‭ ‬وخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والإنساني‭ ‬مثل‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬‮«‬سفير‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬ثقل‭ ‬وثقة‭ ‬ومصداقية‭ ‬وقيمة‭ ‬الجائزة،‭ ‬وسوف‭ ‬تمنح‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬للفائزين‭.‬

جائزة‭ ‬الغالية‭ ‬‮«‬أم‭ ‬خالد‮»‬‭ ‬السيدة‭ ‬محفوظة‭ ‬الزياني‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬والطلبة‭ ‬نحو‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬والتنافس‭ ‬بين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬وغرس‭ ‬مفاهيم‭ ‬متطورة‭ ‬وعصرية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخيري،‭ ‬النابع‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬الإسلامية‭ ‬والثوابت‭ ‬الوطنية‭.. ‬وربما‭ ‬كان‭ ‬رسالة‭ ‬جميلة‭ ‬حرصت‭ ‬عليها‭ ‬الغالية‭ ‬‮«‬أم‭ ‬خالد‮»‬‭ ‬لتقول‭ ‬للجميع‭ ‬إن‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬والسعادة‭ ‬والأسرة،‭ ‬لا‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬حب‭ ‬الوطن،‭ ‬والعمل‭ ‬الخيري‭ ‬التطوعي،‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬ورد‭ ‬الجميل‭ ‬والوفاء‭ ‬الكريم‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬وإن‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬بإمكانه‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬لوطنه‭.. ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬موقعه‭ ‬وعمره‭ ‬ومكانه‭.‬

MENAFN14102024000055011008ID1108778255

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث