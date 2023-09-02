|
عروض MENAFN الإعلامية
-
# عنMENAFN
-
# مستخدمونا
-
# فرص إعلان MENAFN
-
- مواصفات الإعلان
-
- التسليم و شروط الدفع
-
- استفسار عروض MENAFN الاعلامية.
-
# تعقب التًقارير.
-
# إتصل بنا.
|عروض MENAFN الإعلامية
شكرا لإهتمامك بفرص الدعاية و الإعلان المتاحة لدى MENAFN.
سواء أردت أن تحجز مكان الإعلان أو الإتصال بأحد مسؤولين مبيعاتنا،ستجد كل المعلومات التي تحتاجها في هذه العروض .
|عودة إلى أعلى الصفحة
|
عن MENAFN
MENAFN هي المكان المثالي لحملة إعلانك , إذ تعرض لأقصى ، إتصال مباشر مع هدفك فى السوق. كوننا شبكة مالية على الإنترنت متخصصون في الحاجات المعينة للمستثمرين ، رجال
الأعمال و صناع القرار ، MENAFN تعرض عليك الفرصة الفريدة للوصول إلى هذا السوق . تعتقد MENAFN أن منتجاتنا و خدماتنا الكبيرة ذو القيمة المضافة, ستضمن لك الوقت الطويل للمشاهدة والذي سيكبّر إلى الحد الأقصى أثر حملة إعلانك تباعا .
|عودة إلى أعلى الصفحة
|مستخدمونا
في بحث حديث المجرى من قبل برودنشال سكيوريتيز ، وجد أن
الشركات المالية الإلكترونية أصبحت المرساة أو الوجهة
المركزية لمستهلكي الإنترنت ( مجموعة تكنولوجيا فولب
برودنشال، الخدمات المالية الإلكترونية ، تقرير
الصناعة ) . إن MENAFNشبكة مالية ، تستهدف المستهلكين
.على الشبكة بدرجة كبيرة ديموغرافيا
بناء عليه ، MENAFN تضمن أن إعلانك سيرى من جمهور معين و
مستهدف جدا.
لذلك ، تضمن MENAFN أن ينظر إلى إعلانك من قبل
جمهور محدد ومستهدف .
يتكون سوقنا المستهدف من:
-
-شباب.
-
-أغنياء.
-
-مثقفون بدرجة كبيرة.
-
-على إتصال (الإنترنت \ لاسلكي).
-
-في الغالب ذكور.
-
-مستثمرون ذاتيون ، رجال أعمال ، مسؤولون أساسيون و صناع قرار.
-
-مقيمون في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
بهذا , موقعنا هو القناة المعلنة المثالية إذا تستهدف مؤسستك :
-
مستثمرون ذاتيون و / أو رجال الأعمال الذين لديهم دخل كبير نسبيا و بهذا لديهم ميل أكبر للإستهلاك.
-
مسؤولون أساسيون و / أو صناع قرار في منظمات مهمة و بفضل مراكزهم يمكن أن يرشحون شراء منتجات معينة و/ أو خدمات .
|عودة إلى أعلى الصفحة
|فرص إعلان MENAFN
MENAFN تعيد تعريف صناعة الخدمات المالية بعرض
الخيارات، القيمة ، الاعتماد و الأمانة ، المعرفة المحلية
و العالمية للمستهلكين . نعرض عليك الفرصة للوصول إلى
جمهور مستهدف بدرجة كبيرة من الشباب ، الأغنياء ، و
المثقفين في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. بواسطة الإعلانات
أو فرص الرعاية ، يمكن أن نساعدك فى تحقيق أهدافك
السوقية.
الإعلانات
في MENAFN ، نستخدم فقط التكنولوجيا المتقدمة لضمان أننا نمدك بفرص الإعلان ذو الوضوح الكبير
|
|نوع الإعلان
|الإنطباعات الأقل
|الإعلان العادي 468 في 60
-
على كل الموقع
-
إعلانات مستهدفة
|
50,000
50,000
|إعلان 120 في 60
-
على كل الموقع
-
إعلانات مستهدفة
|
50,000
50,000
|أزرار 88 في 31
-
على كل الموقع
-
إعلانات مستهدفة
|
100,000
100,000
|
فرص الرعاية الرسمية
لإستهداف مركز ، نعرض عليك فرص الرعاية الرسمية التالية:
|الرعاية الرسمية
-
الصفحات المستهدفة ( زر و نص رسالة ل70 رمز في الشهر)
-
الرعاية الرئيسية (يحصل الراعي على إعلان الشعار التجاري على أول صفحة و على كل صفحات البحث).
|
مساعدة MENAFN
يسرنا أن نمدك بخدمة تصميم الإعلان ، الترجمة ، الإحتفاظ بحق النشر و الخيارات الإبداعية لإعلانك مقابل أتعاب 250.دولار أمريكي
تعاريف
-
على كل الموقع - تستمر الإعلانات على كل الأقسام من MENAFN ستوضع إما في أعلى ، أسفل أو جانب الصفحة.
-
- الإعلانات ستُدار على أقسام أو طبقات معينة فى الموقع ، على أساس إختيار موضوع محدد أو جمهور مستهدف.الإعلانات المستهدفة التي بجانبها علامة # ستتضمن أيضا نتائج موقع البحث.
|عودة إلى أعلى الصفحة
|
|مواصفات الإعلانات
الاعلان العادي :
-
الحجم : 468 في 60 بيكسل
-
حجم الملف الأقصى : 12 ك
-
متحرك: 3 دورات حدود قصوى
الإعلان الصغير:
-
الحجم : 120 في 60 بيكسل
- حجم الملف الأقصى : 8 ك
-
حجم الملف الأقصى : 8 ك
الأزرار:
-
الحجم : 88 في 31 بيكسل
-
حجم الملف الأقصى : 3 ك
-
غير متحرك : بلا دوران
|
-
كل الإعلانات و الأزرار يمكن ربطها بليو آر إل أو أي عنوان بريد إلكتروني تختاره
-
الأشكال المساندة :جي آي إف المتحرك ، جيه بي إي جي
|عودة إلى أعلى الصفحة
|توصيل المادة الإعلامية
اختر واحدة من إختيارات التسليم التالية التي تناسبك:
-
أرسل مادتك المعلنة إلى
-
أرسل مادة الإعلان على قرص ، زي درايف أو ماك إلى لعنوان التالي:
- أرسل مادة الإعلان على قرص ، زي درايف أو ماك إلى لعنوان التالي:
MENAFN ص.ب 940192
عمان ، 11194 الأردن
الـتلفون: 5690450/4 6 962
الفاكس: 5666680 6 962
تقديم إعلاناتك:
-
-من فضلك نود إعلامك أننا لنا الحق لرفض الإعلانات التي لا تناسب مستوانا للجودة أو المحتوى لمواقع معينة ترغب أن تعلن عنها.
-
-يحق لنا رفض أي تصميمات إعلان التي لا تناسب الجودة و مقاييس MENAFN أو لا تناسب غرض MENAFN
-
- كل طلبات الإعلان يجب أن تسلم قبل 5 أيام عمل من تاريخ البدء.
-
-التصميمات يجب أن تسلم قبل 3-5 أيام عمل من تاريخ البدء.
- و إذا ستكلف MENAFN أن تصمم إعلانك ، يمكن أن تتوقع أن تتلقى التصميمات خلال 3-5 أيام عمل . موافقة العميل يجب أن تسلم قبل 3-5 يوم من تاريخ البدء-.
شروط الدًفع
-
-الدفعات يجب أن تكون إما بالدولار الأمريكي أو الدينار الأردني
-
- يجب أن تدفع دفعة مقدما أو عند توقيع العقد
الخصومات
يسر MENAFN أن تعلن أن الخصومات ستعرض إلى المعلنين الذين
ينفقون ما يزيد عن 100,000 إنطباع في الشهر
|عودة إلى أعلى الصفحة
نموذج إستفسار عروض MENAFN الإعلامية
للدخول إلى لائحة أسعار MENAFN، تسجيل دخول .
|
|عودة إلى أعلى الصفحة
|تعقب التقارير
لانمدك فقط MENAFN بالفرصة الفريدة للوصول إلى سوق غني في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، لكن على نحو أهم
نمدك بتقارير المرور الشهرية التي تسمح لك أن تفحص إحصاءات إعلانك .
لاتمدك فقط MENAFN بالفرصة الفريدة للوصول إلى سوق غني في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، لكن على نحو أهم
نمدك بتقارير المرور الشهرية التي تسمح لك أن تفحص إحصاءات إعلانك .
تقارير المرور في متناول يدك . سنمدك بيو آر إل ، اسم مستخدم و كلمة سر حتى يمكن أن تفحص وضع حملة إعلانك على
MENAFN في أي وقت.
|عودة إلى أعلى الصفحة
| إتصل بنا على:
menafn.com
للائحة أسعار الإعلان ، من فضلك ارسل الى: اضغط هنا
لمعلومات عن خدمة تعقب مرورنا، من فضلك ارسل الى: اضغط هنا
لأي استفسارات أخرى عن الإعلان مع MENAFN ، من فضلك ارسل الى: اضغط هنا
|
عودة إلى أعلى الصفحة