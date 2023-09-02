Saturday, 02 September 2023 04:20 GMT


النشرة الإخبارية


اعلن مع MENAFN

عروض MENAFN الإعلامية

  1.         #  عنMENAFN
  2.         # مستخدمونا 
  3.         # فرص إعلان  MENAFN
    1.                 - مواصفات الإعلان
    2.                 - التسليم و شروط الدفع
    3.                 -  استفسار عروض MENAFN الاعلامية.
  4.         # تعقب التًقارير.
  5.         # إتصل بنا.
عروض MENAFN الإعلامية

شكرا لإهتمامك بفرص الدعاية و الإعلان المتاحة لدى MENAFN.

سواء أردت أن تحجز مكان الإعلان أو الإتصال بأحد مسؤولين مبيعاتنا،ستجد كل المعلومات التي تحتاجها في هذه العروض .

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عن MENAFN

MENAFN هي المكان المثالي لحملة إعلانك , إذ تعرض لأقصى ، إتصال مباشر مع هدفك فى السوق. كوننا شبكة مالية على الإنترنت متخصصون في الحاجات المعينة للمستثمرين ، رجال الأعمال و صناع القرار ، MENAFN تعرض عليك الفرصة الفريدة للوصول إلى هذا السوق . تعتقد MENAFN أن منتجاتنا و خدماتنا الكبيرة ذو القيمة المضافة, ستضمن لك الوقت الطويل للمشاهدة والذي سيكبّر إلى الحد الأقصى أثر حملة إعلانك تباعا .
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مستخدمونا

في بحث حديث المجرى من قبل برودنشال سكيوريتيز ، وجد أن الشركات المالية الإلكترونية أصبحت المرساة أو الوجهة المركزية لمستهلكي الإنترنت ( مجموعة تكنولوجيا فولب برودنشال، الخدمات المالية الإلكترونية ، تقرير الصناعة ) . إن MENAFNشبكة مالية ، تستهدف المستهلكين .على الشبكة بدرجة كبيرة ديموغرافيا بناء عليه ، MENAFN تضمن أن إعلانك سيرى من جمهور معين و مستهدف جدا.

لذلك ، تضمن MENAFN أن ينظر إلى إعلانك من قبل جمهور محدد ومستهدف .

يتكون سوقنا المستهدف من:

  • -شباب.  
  • -أغنياء. 
  • -مثقفون بدرجة كبيرة. 
  • -على إتصال (الإنترنت \ لاسلكي). 
  • -في الغالب ذكور. 
  • -مستثمرون ذاتيون ، رجال أعمال ، مسؤولون أساسيون و صناع قرار. 
  • -مقيمون في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

بهذا , موقعنا هو القناة المعلنة المثالية إذا تستهدف مؤسستك :

  • مستثمرون ذاتيون و / أو رجال الأعمال الذين لديهم دخل كبير نسبيا و بهذا لديهم ميل أكبر للإستهلاك.
  • مسؤولون أساسيون و / أو صناع قرار في منظمات مهمة و بفضل مراكزهم يمكن أن يرشحون شراء منتجات معينة و/ أو خدمات .
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فرص إعلان MENAFN

MENAFN تعيد تعريف صناعة الخدمات المالية بعرض الخيارات، القيمة ، الاعتماد و الأمانة ، المعرفة المحلية و العالمية للمستهلكين . نعرض عليك الفرصة للوصول إلى جمهور مستهدف بدرجة كبيرة من الشباب ، الأغنياء ، و المثقفين في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. بواسطة الإعلانات أو فرص الرعاية ، يمكن أن نساعدك فى تحقيق أهدافك السوقية.

الإعلانات

في MENAFN ، نستخدم فقط التكنولوجيا المتقدمة لضمان أننا نمدك بفرص الإعلان ذو الوضوح الكبير

 
نوع الإعلان الإنطباعات الأقل
الإعلان العادي 468 في 60
  • على كل الموقع
  • إعلانات مستهدفة

 

50,000
50,000
إعلان 120 في 60
  • على كل الموقع
  • إعلانات مستهدفة
  

50,000
50,000
أزرار 88 في 31
  • على كل الموقع
  • إعلانات مستهدفة
  

100,000
100,000

 

فرص الرعاية الرسمية

لإستهداف مركز ، نعرض عليك فرص الرعاية الرسمية التالية:

الرعاية الرسمية
  • الصفحات المستهدفة ( زر و نص رسالة ل70 رمز في الشهر)
  • الرعاية الرئيسية (يحصل الراعي على إعلان الشعار التجاري على أول صفحة و على كل صفحات البحث).

 

مساعدة MENAFN

يسرنا أن نمدك بخدمة تصميم الإعلان ، الترجمة ، الإحتفاظ بحق النشر و الخيارات الإبداعية لإعلانك مقابل أتعاب 250.دولار أمريكي

تعاريف

  • على كل الموقع - تستمر الإعلانات على كل الأقسام من MENAFN ستوضع إما في أعلى ، أسفل أو جانب الصفحة.
  • - الإعلانات ستُدار على أقسام أو طبقات معينة فى الموقع ، على أساس إختيار موضوع محدد أو جمهور مستهدف.الإعلانات المستهدفة التي بجانبها علامة # ستتضمن أيضا نتائج موقع البحث.
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مواصفات الإعلانات

الاعلان العادي :

  • الحجم : 468 في 60 بيكسل
  • حجم الملف الأقصى : 12 ك
  • متحرك: 3 دورات حدود قصوى

الإعلان الصغير:

  • الحجم : 120 في 60 بيكسل
  • حجم الملف الأقصى : 8 ك
  • حجم الملف الأقصى : 8 ك

الأزرار:

  • الحجم : 88 في 31 بيكسل
  • حجم الملف الأقصى : 3 ك
  • غير متحرك : بلا دوران

 
 
  • كل الإعلانات و الأزرار يمكن ربطها بليو آر إل أو أي عنوان بريد إلكتروني تختاره
  • الأشكال المساندة :جي آي إف المتحرك ، جيه بي إي جي
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توصيل المادة الإعلامية

اختر واحدة من إختيارات التسليم التالية التي تناسبك:


  1. أرسل مادتك المعلنة إلى
  2. أرسل مادة الإعلان على قرص ، زي درايف أو ماك إلى لعنوان التالي:

  3. أرسل مادة الإعلان على قرص ، زي درايف أو ماك إلى لعنوان التالي:

        MENAFN ص.ب 940192
         عمان ، 11194 الأردن
        الـتلفون: 5690450/4 6 962
        الفاكس: 5666680 6 962

تقديم إعلاناتك:

  • -من فضلك نود إعلامك أننا لنا الحق لرفض الإعلانات التي لا تناسب مستوانا للجودة أو المحتوى لمواقع معينة ترغب أن تعلن عنها.
  • -يحق لنا رفض أي تصميمات إعلان التي لا تناسب الجودة و مقاييس MENAFN أو لا تناسب غرض MENAFN
  • - كل طلبات الإعلان يجب أن تسلم قبل 5 أيام عمل من تاريخ البدء.
  • -التصميمات يجب أن تسلم قبل 3-5 أيام عمل من تاريخ البدء.
  • و إذا ستكلف MENAFN أن تصمم إعلانك ، يمكن أن تتوقع أن تتلقى التصميمات خلال 3-5 أيام عمل . موافقة العميل يجب أن تسلم قبل 3-5 يوم من تاريخ البدء-.

شروط الدًفع

  • -الدفعات يجب أن تكون إما بالدولار الأمريكي أو الدينار الأردني
  • - يجب أن تدفع دفعة مقدما أو عند توقيع العقد

الخصومات

يسر MENAFN أن تعلن أن الخصومات ستعرض إلى المعلنين الذين ينفقون ما يزيد عن 100,000 إنطباع في الشهر
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نموذج إستفسار عروض MENAFN الإعلامية

للدخول إلى لائحة أسعار MENAFN، تسجيل دخول

 
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تعقب التقارير

لانمدك فقط MENAFN بالفرصة الفريدة للوصول إلى سوق غني في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، لكن على نحو أهم نمدك بتقارير المرور الشهرية التي تسمح لك أن تفحص إحصاءات إعلانك .


لاتمدك فقط MENAFN بالفرصة الفريدة للوصول إلى سوق غني في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، لكن على نحو أهم نمدك بتقارير المرور الشهرية التي تسمح لك أن تفحص إحصاءات إعلانك .


تقارير المرور في متناول يدك . سنمدك بيو آر إل ، اسم مستخدم و كلمة سر حتى يمكن أن تفحص وضع حملة إعلانك على MENAFN في أي وقت.

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إتصل بنا على:

menafn.com

للائحة أسعار الإعلان ، من فضلك ارسل الى: اضغط هنا

لمعلومات عن خدمة تعقب مرورنا، من فضلك ارسل الى: اضغط هنا

لأي استفسارات أخرى عن الإعلان مع MENAFN ، من فضلك ارسل الى: اضغط هنا

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