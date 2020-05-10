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إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
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إقليمي
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية آب 23 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية آب 20 2023
التقرير الاسبوعي 10-08-2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية آب 17 2023
التقرير التداول الاسبوع (13-17) 8 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية آب 16 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية آب 15 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية آب 14 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية آب 13 2023
التقرير الاسبوعي 10-08-2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية آب 10 2023
التقرير التداول الاسبوع (6-10-/8)2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية آب 9 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية آب 8 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية آب 7 2023
التقرير الاسبوعي 03-08-2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية آب 3 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية آب 2 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية آب 1 2023
التقرير الاسبوعي 31-07-2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية تموز 30 2023
التقرير الاسبوعي 27-07-2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية تموز 27 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية تموز 27 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية تموز 26 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية تموز 25 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية تموز 24 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية تموز 23 2023
التقرير الاسبوعي 19-07-2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية تموز 19 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية تموز 18 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية تموز 17 2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية تموز 16 2023
التقرير الاسبوعي 13-07-2023
النشرة المسائية للشركة المتحدة للأوراق المالية تموز 13 2023
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عالمي
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 11/22/2021
تقرير "أوبار كابيتال" الاسبوعي 11/21/2021
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 7/7/2021
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 7/6/2021
تقرير "أوبار كابيتال" الاسبوعي 7/4/2021
تقرير "أوبار كابيتال" الشهري 7/1/2021
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 4/12/2021
تقرير "أوبار كابيتال" الاسبوعي 4/11/2021
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 4/8/2021
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 4/7/2021
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 4/5/2021
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 4/4/2021
تقرير "أوبار كابيتال" الاسبوعي 4/4/2021
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 4/1/2021
الأخبارالصباحية لأوبار كابيتال 10/11/2020
تقرير "أوبار كابيتال" الاسبوعي 10/11/2020
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 10/7/2020
الأخبارالصباحية لأوبار كابيتال 10/7/2020
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 10/6/2020
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 10/5/2020
الأخبارالصباحية لأوبار كابيتال 10/5/2020
الأخبارالصباحية لأوبار كابيتال 10/4/2020
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 9/29/2020
الأخبارالصباحية لأوبار كابيتال 9/29/2020
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 9/28/2020
الأخبارالصباحية لأوبار كابيتال 9/28/2020
الأخبارالصباحية لأوبار كابيتال 9/27/2020
تقرير "أوبار كابيتال" الاسبوعي 9/27/2020
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 9/24/2020
الأخبارالصباحية لأوبار كابيتال 9/24/2020
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 9/23/2020
الأخبارالصباحية لأوبار كابيتال 9/23/2020
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 9/22/2020
تقرير "أوبار كابيتال" اليومي للأسواق المالية 9/22/2020
الأخبارالصباحية لأوبار كابيتال 9/22/2020
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