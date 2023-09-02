أخبار حسب الدولة

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البحرين

منتخبنا الوطني للكاراتية يحقق 11 ميدالية في منافسات اليوم الأول لبطولة غرب آسيا للفئات العمرية

الكويت

منتخبنا الوطني للكاراتية يحقق 11 ميدالية في منافسات اليوم الأول لبطولة غرب آسيا للفئات العمرية

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