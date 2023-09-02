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الكويت
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منتخبنا الوطني للكاراتية يحقق 11 ميدالية في منافسات اليوم الأول لبطولة غرب آسيا للفئات العمرية
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رئيس دولة الإمارات يبحث مع وزير الدفاع الكويتي العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين
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دوري (نجوم إكسبو) القطري.. (الغرافة) يفوز على (الأهلي) بأربعة أهداف لهدف
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دوري (روشن) السعودي.. (الهلال) يفوز على (الاتحاد) برباعية
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وكيل وزارة الداخلية يؤكد ضرورة تسهيل إجراءات المسافرين وتذليل كافة العقبات أمامهم
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وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد في لندن عن 94 عاما
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غلة أردنية وافرة من الميداليات في كراتيه غرب آسيا
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منتخبنا الأولمبي يواصل استعداداته لانطلاق تصفيات كأس آسيا
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رئيس الإمارات يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمناسبة زيارته الرسمية
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مؤشر سوق دبي يتفوق على «إس آند بي» و«داو جونز» الأمريكيين
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رئيس الدولة يبحث ونائب رئيس الوزراء الكويتي علاقات البلدين الأخوية الراسخة
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خالد بن محمد بن زايد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي
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رئيس الدولة ونائب رئيس الوزراء الكويتي يبحثان العلاقات الأخوية
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وزير الكهرباء يوقف مدير إدارة بهيئة الزراعة عن العمل ويحيله للتحقيق اثر تدهور الزراعات التجميلية وموت الأشجار بالشوارع
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فرق تطوعية كويتية توزع ألف حقيبة مدرسية لطلبة العلم من الأسر المتعففة داخل البلاد
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الكويتي وليد الجاسم يفوز بعضوية لجنة ترشيحات الاتحاد الدولي للفروسية عن المجموعة العربية
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النائب الأول وزير الداخلية يوجه بزيادة الحرص على ضمان سلامة مرتادي البحر والجزر والشواطئ
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أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بإطلاق النار على الحدود بينهما
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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 56 سنتا ليبلغ 77ر89 دولارا
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(مجلس الدامة) في قطر.. مظلة رسمية للحفاظ على الموروث الشعبي للعبة الدامة
>
فريق كويت سات - 1 شارك بمؤتمر الأقمار الاصطناعية في أميركا
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أخبار حسب الدولة
أخبار صحفية
أخر الأخبار
أرسل خبر
RSS
مؤشرات الاسهم
الأسواق العالمية
أسواق الشرق الأوسط
الأبحاث
الأبحاث المجانية
الدول
السعودية
الامارات
البحرين
قطر
الكويت
الأردن
سلطنة عمان
مصر
لبنان
العراق
فلسطين
سوريا
تونس
الجزائر
المغرب
اليمن
الأقسام