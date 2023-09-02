Saturday, 02 September 2023 04:22 GMT

النشرة الإخبارية


اخبار حسب القطاع

تكنولوجيا واتصالات


الإسباني برنات من سان جرمان الى بنفيكا

نفط وطاقة


سامسونج تسلّط الضوء على دور منظومة Smartthings في ربط الأفراد بالمهام الأكثر أهميّة

عقارات و انشاءات


اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق ببيت لحم

زراعة


الشخانبة يلاحق شغفه وينشئ مزرعة سمكية في الهيدان بمادبا

مؤتمرات وندوات


سامسونج تسلّط الضوء على دور منظومة Smartthings في ربط الأفراد بالمهام الأكثر أهميّة

ترفيه


ظافر العابدين وصبا مبارك في الصور الأولى من كواليس أنف و3 عيون

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