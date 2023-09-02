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الأردن
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صناعة الأردن: 2.4 % مساهمة الصناعات الجلدية والمحيكات بالناتج المحلي الإجمالي
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39.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا
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رحيل الفنان العراقي ياس خضر
>
أجواء صيفية في المرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق
>
أزمة دبلوماسية بين بلجيكا وإسرائيل
>
أميركا بصدد إرسال أولى ذخائر اليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا
>
إطلاق مبادرة لمدرستي أنتمي في مدرسة بلال بن رباح الأساسية للبنين/لواء عين الباشا
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علاج الشخير يمكن أن يساعد في علاج أمراض أخرى
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منصة كتبي للقراءة في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة
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لماذا يعتبر البشر عدائين جيدين؟
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الجغبير: الأولوية للمنتجات الأردنية في مقاصف المدارس
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مدير مستشفى معان: 25 إصابة بالجهاز التنفسي ولا إغلاق للمستشفى
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انخفاض ملحوظ على اسعار الذهب بالأردن اليوم السبت
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قرار أممي بشأن التعاون مع منظمة شنغهاي
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تايوان تصدر تحذيراً برياً من إعصار هايكوي
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هل تعود جرثومة المعدة بعد العلاج؟ طبيب يجيب
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25 إصابة بالجهاز التنفسي في مستشفى معان الحكومي
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مقتل 13 شخصا بحادث مروع في العراق
>
تفاصيل الحالة الجوية في المملكة
>
طريقة هامة لخفض خطر الاصابة بالسكري
>
يوم حزين للفن العراقي.. وفاة فنان شهير
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الأخبار
أخبار حسب القطاع
أخبار حسب الدولة
أخبار صحفية
أخر الأخبار
أرسل خبر
RSS
مؤشرات الاسهم
الأسواق العالمية
أسواق الشرق الأوسط
الأبحاث
الأبحاث المجانية
الدول
السعودية
الامارات
البحرين
قطر
الكويت
الأردن
سلطنة عمان
مصر
لبنان
العراق
فلسطين
سوريا
تونس
الجزائر
المغرب
اليمن
الأقسام