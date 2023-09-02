Saturday, 02 September 2023 04:22 GMT

النشرة الإخبارية


خدمة RSS

ما المقصود بخدمة التغذية الإخبارية (RSS) ؟

خدمة التغذية الإخباريةRSS Feed هي خدمة إخبارية مجانية تمكنك من الحصول على آخر العناوين الإخبارية من موقعنا فور صدورها.

توفر لك MENAFN.com خدمة التغذية الإخبارية لآخر العناوين الرئيسية والروابط التي تشير إلى محتوى الخبر الكامل على موقعنا دون الحاجة إلى زيارة الموقع..

انسخ الرابط لقارئ RSS
أخبار المال والأعمال اضغط على الإيقونة لنسخ الرابط الى RSS Reader
عناوين أخبار المال والأعمال – المنطقة العربية XML
عناوين أخبار المال والأعمال - العالم XML
عناوين مواقع التواصل الإجتماعي XML
أكثر الأخبار قراءة - العالم XML
أكثر الأخبار قراءة - المنطقة العربية XML
تقارير الأسواق العربية و العالمية XML

تغذية إخبارية (RSS) حسب الدولة
أخبار المال والأعمال اضغط على الإيقونة لنسخ الرابط الى RSS Reader
الجزائر XML
البحرين XML
مصر XML
العراق XML
الأردن XML
الكويت XML
لبنان XML
المغرب XML
سلطنة عمان XML
فلسطين XML
قطر XML
المملكة العربية السعودية XML
سوريا XML
تونس XML
تركيا XML
دولة الإمارات العربية المتحدة XML
اليمن XML

تغذية إخبارية (RSS) حسب القطاع
أخبار المال والأعمال اضغط على الإيقونة لنسخ الرابط الى RSS Reader
التكنولوجيا XML
الزراعة XML
الطيران و المواصلات XML
مال و أعمال XML
اقتصاد XML
التعليم XML
الترفيه XML
السياحة XML
الصناعة XML
نفط و الطاقة XML
الصحة XML
السياسة XML
العقارات والأنشاءات XML
الرياضة XML
الاتصالات XML
العملات XML
المؤتمرات XML

شروط الاستخدام:

نشجع زائرينا على استخدام خدمة التغذية الإخبارية (RSS) طالما أنه لا يتم وضع النص الكامل للخبر وأن يتم إسناد العناوين الإخبارية إلى مصدرها الصحيح (MENAFN.com). إذا كنت تستخدم خدمة التغذية الإخبارية من MENAFN لموقعك على الانترنت، الرجاء التقيد بما يلي:



  • ربط عناوين MENAFN إلى مصدرها الأصلي والوحيد على موقعنا وليس إلى أي موقع آخر.
  • سند الخبر في موقعك إلى MENAFN، أي لا يجب أن يشير الرابط إلى أي موقع باستثناء MENAFN.com.
  • عدم كتابة ملخص عن خبر MENAFN.com يتجاوز ويختلف عن ذلك المقدم في ملخص خبر التغذية الإخبارية RSS.
  • عدم إسناد أي من أخبار MENAFN.com كأنها ملكية لك .


MENAFN.com تحتفظ بجميع حقوق النشر بما فيها الشعار، بحيث يقتصر استخدامك لشعار MENAFN بأن تنسب أخبار RSS لموقع MENAFN.com. كذلك تحتفظ MENAFN بحق المطالبة بإيقاف توزيع أخبار MENAFN في أي وقت ولأي سبب.

كيف أحصل على برنامج قراءة الأخبار؟
حتى تستطيع الاستفادة من خدمة التغذية الإخبارية (RSS) يجب أن يكون جهاز الحاسوب مزوداً بنظام لقارئة الأخبار (RSS Reader). إذا لم يكن جهازك مزوداً بنظام لقارئة الأخبار، لن تستطيع الاستفادة من هذه الخدمة لأن الأخبار ستظهر لك على شكل رموز غير مفهومة.

توجد مجموعة كبيرة من برامج قراءة الأخبار كما تظهر كل يوم إصدارات جديدة من هذه البرامج. من أشهر هذه الأنظمة وأكثرها استخداما:


إذا أردت الاستفسار عن شروط الاستخدام، الرجاء إرسال بريد الكتروني إلى اضغط هنا

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