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كيف أحصل على برنامج قراءة الأخبار؟
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توجد مجموعة كبيرة من برامج قراءة الأخبار كما تظهر كل يوم إصدارات جديدة من هذه البرامج.
من أشهر هذه الأنظمة وأكثرها استخداما:
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