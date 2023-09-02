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البحرين
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7 ميداليات حصيلة المبارزة الأردنية في كأس آسيا
>
تفاصيل العرض المسرحي السعودي صادق النمك المشارك في مهرجان المسرح التجريبي
>
وزير التسامح الإماراتي يشيد بجهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي
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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان فيتنام بذكرى الاستقلال
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قانون نيابي جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية
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اقتراح نيابي بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
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الوكيل المساعد لتنمية الصناعة يشارك في الحلقة النقاشية الخليجية لاستشراف المستقبل في المجالين الاقتصادي والتنموي
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بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النوابالسفارة الأمريكية تقدم محاضرة آلية التحول من المكتبات التقليدية إلى الرقمية
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وزير شؤون البلديات والزراعة: شراكة بنّاءة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)
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المستشار الثقافي للبحرين بالقاهرة تحصل على الدكتوراه عن تطوير المدارس الثانوية بالمملكة
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الريادة الشبابية: تطوير مهارات أكثر من 500 شاب وشابة خلال عامين
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استعراض أوجه التعاون القائمة بين البحرين ورابطة الآسيان
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فايننشال تايمز: مسؤولون دوليون يحذرون من تضخم عالمي طويل الأمد
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الاتفاق يضم عبدالوهاب ويتعاقد مع محمد علي
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ثلاثون مشاركا بدورة دراسات المستجدين لحكام كرة اليد
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أثنى على جهود مجلس إدارة النادياتحاد اليد يلتقي مجلس إدارة نادي الاتحاد
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«بريف سي إف» لفنون القتال المختلطة الأكثر تنقلًا حول العالم
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تجهيز حكام الاتحاد البحريني لكرة القدم في الموسم الجديد
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بحث استعدادات تنظيم بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام
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استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية «هانغتشو 2022»انطلاق تدريبات منتخبنا الوطني لكرة السلة
>
منتخبنا الأولمبي يواصل استعداداته لانطلاق تصفيات كأس آسيا
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الأخبار
أخبار حسب القطاع
أخبار حسب الدولة
أخبار صحفية
أخر الأخبار
أرسل خبر
RSS
مؤشرات الاسهم
الأسواق العالمية
أسواق الشرق الأوسط
الأبحاث
الأبحاث المجانية
الدول
السعودية
الامارات
البحرين
قطر
الكويت
الأردن
سلطنة عمان
مصر
لبنان
العراق
فلسطين
سوريا
تونس
الجزائر
المغرب
اليمن
الأقسام