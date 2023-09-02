آخر الأخبار

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أمريكية الشارقة ترحب بـ 37 عضوًا في هيئتها التدريسية ذات الخبرة العالمية
صندوق واعد فنتشرز يقود الجولة الاستثمارية (أ) بقيمة 100 مليون ريال (27 مليون دولار) في شركة رِواء بمساهمة صندوق Stc للاستثمار المؤسسي Cif لتصبح أكبر جولة (أ) لشركات البرمجيات كخدمة في تاريخ المنطقة
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إحداث نقلة نوعية في التنقل الكهربائي: أودي تقود مسيرة السلطنة نحو عصر جديد من التنقل
’ ريماك نيفيرا‘ تسجّل رقماً قياسياً جديداً على حلبة نوربورغرينغ وتحتفل بالظهور العالمي الأول لطراز ’ريماك تايم أتاك‘ الذي سيتم إنتاج 12 سيارة منه فقط
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مؤشرات الاسهم
الأسواق العالمية
أسواق الشرق الأوسط
الأبحاث
الأبحاث المجانية
الدول
السعودية
الامارات
البحرين
قطر
الكويت
الأردن
سلطنة عمان
مصر
لبنان
العراق
فلسطين
سوريا
تونس
الجزائر
المغرب
اليمن
الأقسام