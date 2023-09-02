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مصر
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وزير النقل: نخطط لغلق مزلقانات القطارات واستبدالها بكباري
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سهم“تسلا” يتراجع 5% بعد خفض أسعار بعض الطرازات في أمريكا
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أرباح الشركات المدرجة في الصين تنخفض 3.38% بالنصف الأول 2023
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إضافة“بلاكستون” و”إير بي إن بي” لمؤشر“S&P 500”.. وسهماهما يرتفعان بنحو 5%
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أصول صناديق سوق المال الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى على الإطلاق
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توقع بركود الاقتصاد الأمريكي في 2024 بفعل ديون الشركات
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“نوفارتس” تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب تنظيم أسعار الأدوية
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“هيونداي” و”إل جي” ترفعان استثمارهما في مصنع للبطاريات بنحو 2 مليار دولار
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لجنة البورصات الأمريكية تواجه دعوى قضائية بشأن قواعد الإفصاح الجديدة
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الإنفاق على الإنشاءات في الولايات المتحدة يقترب من 2 تريليون دولار خلال عام
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“المجتمعات العمرانية” تمنح تيسيرات جديدة للأراضى السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد - جريدة البورصة
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وفاة اصغر فنان في الوسط الفني ووالده بحادث سير مروع في مصر - صورة
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صقور الأردن يختتم مشواره المونديالي بمواجهة المكسيك اليوم
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يوم العود.. أمسية موسيقية في عمان ضمن فعاليات صوت ولون
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مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية
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تفاصيل العرض المسرحي السعودي صادق النمك المشارك في مهرجان المسرح التجريبي
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المستشار الثقافي للبحرين بالقاهرة تحصل على الدكتوراه عن تطوير المدارس الثانوية بالمملكة
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مبتعثو جمعية المسرحيين يطلعون على عروض «القاهرة التجريبي»
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حديث المصادفة عن الأزمة السودانية
>
«البريكس» وتشكّل النظام العالمي
>
اختفاء «المدرب العربي» من دوري المحترفين.. لغـز يبحث عن إجابة!
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أخبار حسب الدولة
أخبار صحفية
أخر الأخبار
أرسل خبر
RSS
مؤشرات الاسهم
الأسواق العالمية
أسواق الشرق الأوسط
الأبحاث
الأبحاث المجانية
الدول
السعودية
الامارات
البحرين
قطر
الكويت
الأردن
سلطنة عمان
مصر
لبنان
العراق
فلسطين
سوريا
تونس
الجزائر
المغرب
اليمن
الأقسام