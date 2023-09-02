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فلسطين
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في ظل أنحسار الهيمنة الأمريكية ، هل ستشهد المنطقة تسويات سياسية ؟” مروان اميل طوباسي.
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حالة الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة
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الاحتلال يعتقل 3 شبان من رام الله
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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر غزة
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زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه الصيادين في بحر شمال القطاع
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لليوم الثاني: قوات الاحتلال تواصل إغلاق قرية برقا شرق رام الله
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الخضور: يجري حاليا حل أزمة نقص الكتب في المدارس الحكومية
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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من رام الله بينهم أسير محرر
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وزيرة بلجيكية تنتقد ممارسات الاحتلال.. وتل أبيب تستدعي سفير بروكسل لديها
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تعزيز الصمود ومواجهة التحديات الراهنة بقلم: سري القدوة
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غلة أردنية وافرة من الميداليات في كراتيه غرب آسيا
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يوم العود.. أمسية موسيقية في عمان ضمن فعاليات صوت ولون
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تفاصيل العرض المسرحي السعودي صادق النمك المشارك في مهرجان المسرح التجريبي
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الصيلب الأحمر: المعتقلون الفلسطينيون أشخاص محميون ولهم الحق في التواصل مع أسرهم
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إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة
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أمسية موسيقية في شومان بمناسبة يوم العود
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45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
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محللون إسرائيليون: 25% من الطيارين الحربيين لم يتدربوا منذ شهرين
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جماهير شعبنا في طوباس تشيع جثمان الشهيد عبد الرحيم غنام
>
د.مصطفى البرغوثي: اجراءات العنصري بن غفير بتقييد زيارات الأسرى عمل حقير
>
الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لقرية برقة شرق رام الله
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الأخبار
أخبار حسب القطاع
أخبار حسب الدولة
أخبار صحفية
أخر الأخبار
أرسل خبر
RSS
مؤشرات الاسهم
الأسواق العالمية
أسواق الشرق الأوسط
الأبحاث
الأبحاث المجانية
الدول
السعودية
الامارات
البحرين
قطر
الكويت
الأردن
سلطنة عمان
مصر
لبنان
العراق
فلسطين
سوريا
تونس
الجزائر
المغرب
اليمن
الأقسام