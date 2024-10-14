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إيلون ماسك يزرع شريحة دماغية لشاب مشلول غيرت مسار حياته!

10/14/2024 8:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إنجاز‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬حقق‭ ‬نولاند‭ ‬أرباو،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬30‭ ‬عامًا،‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬الشطرنج‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬حيث‭ ‬استطاع‭ ‬تحريك‭ ‬بيدق‭ ‬باستخدام‭ ‬عقله‭ ‬فقط‭ ‬بفضل‭ ‬الشريحة‭ ‬الدماغية‭ ‬التي‭ ‬زرعتها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬نيرالينك‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لإيلون‭ ‬ماسك‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬التليغراف «Telegraph» ‭ ‬يعتبر‭ ‬أرباو‭ ‬أول‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشريحة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬زرعها‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬اليد‭ ‬اليمنى‭ ‬من‭ ‬دماغه‭.‬

وبعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لحادث‭ ‬تركه‭ ‬مشلولًا‭ ‬تحت‭ ‬الكتفين‭ ‬أصبحت‭ ‬الشطرنج‭ ‬جزءًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬حياته‭. ‬وأكد‭ ‬أرباو‭ ‬أن‭ ‬الشريحة‭ ‬منحت‭ ‬له‭ ‬فرصة‭ ‬أكبر‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬العالم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بدء‭ ‬بطولة‭ ‬الشطرنج‭ ‬السريع‭ ‬كان‭ ‬أعظم‭ ‬تجربة‭ ‬في‭ ‬حياتي‮»‬‭.‬

وتأسست‭ ‬‮«‬نيرالينك‮»‬‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬فيه‭ ‬أرباو‭ ‬لحادث‭ ‬مأساوي‭ ‬أثناء‭ ‬السباحة،‭ ‬ما‭ ‬غيّر‭ ‬حياته‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭.‬

وعبر‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باستعادة‭ ‬بعض‭ ‬الاستقلالية‭ ‬بفضل‭ ‬الشريحة،‭ ‬قائلاً‭: ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬وظيفة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أتصوره‭ ‬قبل‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬نيرالينك‮»‬‭.‬

وتحتوي‭ ‬الشريحة‭ ‬على‭ ‬64‭ ‬‮«‬خيطًا‮»‬‭ ‬و16‭ ‬إلكترودًا،‭ ‬ما‭ ‬يمكّنه‭ ‬من‭ ‬تحريك‭ ‬المؤشر‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التفكير‭. ‬يجتمع‭ ‬أرباو‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الدراسة‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬يوميًا،‭ ‬حيث‭ ‬يتواصل‭ ‬معهم‭ ‬افتراضيًا‭ ‬من‭ ‬منزله‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬أرباو‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬واجه‭ ‬تحديات‭ ‬جديدة‭ ‬عندما‭ ‬تراجعت‭ ‬بعض‭ ‬الخيوط‭ ‬في‭ ‬دماغه،‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬استجابة‭ ‬أوامره‭. ‬ورغم‭ ‬هذه‭ ‬الصعوبات‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬حالته‭ ‬مفيدة‭ ‬لتطوير‭ ‬تقنيات‭ ‬المستقبل‭.‬

وكان‭ ‬أرباو‭ ‬طالبًا‭ ‬ورياضيًا‭ ‬سابقًا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬تكساس A&M ، وقرر‭ ‬خوض‭ ‬تجربة‭ ‬زراعة‭ ‬الشريحة‭ ‬بعد‭ ‬تشجيع‭ ‬من‭ ‬صديقه‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المحتملة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إخطاره‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬الجراحة‭ ‬اختار‭ ‬المخاطرة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التفاؤل‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الخوف‮»‬‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬حياة‭ ‬أرباو‭ ‬تغيرت‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل‭ ‬منذ‭ ‬إجراء‭ ‬العملية،‭ ‬رغم‭ ‬إحساسه‭ ‬بالقيود‭ ‬الجسدية،‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬علم‭ ‬الأعصاب،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬حياة‭ ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الشلل‭.‬

واكتسب‭ ‬أرباو‭ ‬شهرة‭ ‬جزئية‭ ‬بفضل‭ ‬ظهوره‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬جو‭ ‬روغن‭ ‬إكسبيرينس‮»‬،‭ ‬ولديه‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬متابع‭ ‬على‭ ‬منصة «X». ويتلقى‭ ‬رسائل‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬متابعين‭ ‬يشيدون‭ ‬بتقدمه،‭ ‬ويشعر‭ ‬بمسؤولية‭ ‬كبيرة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭. ‬كما‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬علاج‭ ‬للشلل‭ ‬خلال‭ ‬حياته‭.‬

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