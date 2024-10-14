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الـشـيـخ هـشـام بـن عبدالرحمـن يستقبل إحدى منتسبات ((الداخلية)) لحصولها على الدكتوراه

10/14/2024 8:11:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬الرائد‭ ‬جهينة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الشيباني‭ ‬الضابط‭ ‬بشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬فلسفة‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬إليه‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬الرسالة‭ ‬العلمية‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬المواجهة‭ ‬الجنائية‭ ‬للجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬‮«‬دراسة‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬البحريني‭ ‬والمقارن‮»‬‭).‬

وأعرب‭ ‬الوكيل‭ ‬عن‭ ‬تهانيه‭ ‬للرائد‭ ‬جهينة‭ ‬الشيباني‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدرجة‭ ‬العالية،‭ ‬وما‭ ‬تتضمنه‭ ‬الرسالة‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬ودراسات‭ ‬علمية‭ ‬مهمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬اهتمامه‭ ‬بتطوير‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬مهنيا‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭.‬

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