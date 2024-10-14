الـشـيـخ هـشـام بـن عبدالرحمـن يستقبل إحدى منتسبات ((الداخلية)) لحصولها على الدكتوراه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الرائد جهينة عبدالعزيز الشيباني الضابط بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في فلسفة القانون العام من جامعة البحرين، حيث قدمت إليه نسخة من الرسالة العلمية والتي جاءت تحت عنوان (المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة العابرة للحدود «دراسة في التشريع البحريني والمقارن»).
وأعرب الوكيل عن تهانيه للرائد جهينة الشيباني على هذه الدرجة العالية، وما تتضمنه الرسالة من مضامين ودراسات علمية مهمة، مؤكدا اهتمامه بتطوير ورفع مستوى الكوادر الوطنية مهنيا بوزارة الداخلية خصوصاً في مجال الدراسات العليا.
MENAFN14102024000055011008ID1108778251
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.