السجن 3 سنوات لشاب جمع 65 ألف دينار من ضحاياه وخسرها في الاستثمار الرقمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية شابا جمع أكثر من 65 ألف دينار من عدة أشخاص دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي أو الجهات المعنية، بالسجن 3 سنوات حيث انكشف أمره بعد خسارة الأموال التي جمعها في تداول الفوركس والعملات الرقمية، فيما أمرت المحكمة بمصادرة عوائد الجريمة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم 25 سنة أنه في غضون عام 2023 و2024 بدائرة مملكة البحرين تلقى أموالا من المجني عليهم 4 أشخاص وآخرون بقصد استثمارها من دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين أو غيرها من الجهات المختصة بمزاولة الأنشطة.
وكان بلاغ من أول الضحايا كشف الواقعة بعد أن أبلغ أنه تعرف على المتهم في أحد المقاهي فبراير الماضي وعرض عليه الأخير زيادة مصادر دخله عبر الاستثمار معه حيث وافق مقدم البلاغ على العرض كونه كان مقبلا على الجواز، وأرسل له مبلغ 200 دينار ومن ثم أبلغه المتهم أنه تحصل على ربح 40 % وعليه قام المبلغ بإرسال مبالغ مالية على فترات وبلغت القيمة الإجمالية 45 ألف دينار ومن بعدها ظل المتهم يماطل في رد المبالغ أو تسليم الأرباح، وبعدها توالت البلاغات حيث أشارت أخرى أنها أرسلت للمتهم مبلغ 2450 دينارا، كما أن المجني عليه الثالث أرسل إلى المتهم 3 آلاف دينار، فيما أرسلته المجني عليها الرابعة 850 دينارا.
ودلت التحريات أن المتهم تلقى أموالا من دون ترخيص واعترف الأخير بأنه تلقى أموالا من المجني عليهم تصل مجموعها 65 ألف دينار من أجل استثمارها في مجال التداول إلا أنه تعرض لخسائر وخسر تلك المبالغ، وقال إنه منذ عام 2020 يتداول بالعملات الرقمية المشفرة وأخذ تلك المبالغ من المجني عليهم ولم يرجعها بسبب الخسارة.
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