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السجن 3 سنوات لشاب جمع 65 ألف دينار من ضحاياه وخسرها في الاستثمار الرقمي

10/14/2024 8:11:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬شابا‭ ‬جمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬65‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬بالسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬حيث‭ ‬انكشف‭ ‬أمره‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬جمعها‭ ‬في‭ ‬تداول‭ ‬الفوركس‭ ‬والعملات‭ ‬الرقمية،‭ ‬فيما‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بمصادرة‭ ‬عوائد‭ ‬الجريمة‭. ‬

وأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬و2024‭ ‬بدائرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تلقى‭ ‬أموالا‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬4‭ ‬أشخاص‭ ‬وآخرون‭ ‬بقصد‭ ‬استثمارها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بمزاولة‭ ‬الأنشطة‭. ‬

وكان‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬الضحايا‭ ‬كشف‭ ‬الواقعة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أبلغ‭ ‬أنه‭ ‬تعرف‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المقاهي‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬وعرض‭ ‬عليه‭ ‬الأخير‭ ‬زيادة‭ ‬مصادر‭ ‬دخله‭ ‬عبر‭ ‬الاستثمار‭ ‬معه‭ ‬حيث‭ ‬وافق‭ ‬مقدم‭ ‬البلاغ‭ ‬على‭ ‬العرض‭ ‬كونه‭ ‬كان‭ ‬مقبلا‭ ‬على‭ ‬الجواز،‭ ‬وأرسل‭ ‬له‭ ‬مبلغ‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أبلغه‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬ربح‭ ‬40 % ‭ ‬وعليه‭ ‬قام‭ ‬المبلغ‭ ‬بإرسال‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬وبلغت‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬45‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬ظل‭ ‬المتهم‭ ‬يماطل‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬المبالغ‭ ‬أو‭ ‬تسليم‭ ‬الأرباح،‭ ‬وبعدها‭ ‬توالت‭ ‬البلاغات‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬أخرى‭ ‬أنها‭ ‬أرسلت‭ ‬للمتهم‭ ‬مبلغ‭ ‬2450‭ ‬دينارا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الثالث‭ ‬أرسل‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬فيما‭ ‬أرسلته‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الرابعة‭ ‬850‭ ‬دينارا‭. ‬

ودلت‭ ‬التحريات‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬تلقى‭ ‬أموالا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬واعترف‭ ‬الأخير‭ ‬بأنه‭ ‬تلقى‭ ‬أموالا‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬تصل‭ ‬مجموعها‭ ‬65‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التداول‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬لخسائر‭ ‬وخسر‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬يتداول‭ ‬بالعملات‭ ‬الرقمية‭ ‬المشفرة‭ ‬وأخذ‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬ولم‭ ‬يرجعها‭ ‬بسبب‭ ‬الخسارة‭. ‬

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