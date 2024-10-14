إشادة واسعة بجهود المهندس البحريني في المشاريع التنموية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭: ‬إن‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إسهامات‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬النهضة‭ ‬العمرانية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المشاريع‭ ‬والمدن‭ ‬الإسكانية‭ ‬أو‭ ‬المشروعات‭ ‬الخدمية‭ ‬والتنموية‭ ‬الأخرى،‭ ‬منوهةً‭ ‬بالخبرات‭ ‬المتراكمة‭ ‬التي‭ ‬يمتاز‭ ‬بها‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني،‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والقطاعات‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭: ‬إن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬تفخر‭ ‬بجميع‭ ‬منتسبيها‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مشيدة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بدور‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬والذين‭ ‬يقدمون‭ ‬إسهامات‭ ‬بارزة‭ ‬لتواكب‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬

وأكد‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تزخر‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الهندسية‭ ‬الذين‭ ‬أثبتوا‭ ‬كفاءتهم‭ ‬وقدرتهم‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬تخطيط‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬يعتبر‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬ويساهم‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬هنأ‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬جميع‭ ‬المهندسين‭ ‬والمهندسات‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وزملائهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬وتخصيص‭ ‬يوم‭ ‬له‭ ‬يعد‭ ‬تقديرا‭ ‬وعرفانا‭ ‬للدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذين‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المهندسون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التنموية‭.‬

وقال‭ ‬الحواج‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تفتخر‭ ‬بالنموذج‭ ‬المشرف‭ ‬لأبنائها‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬والمهندسات‭ ‬واسهاماتهم‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬النهضة‭ ‬الصناعية‭ ‬والعمرانية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متقدماً‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لكافة‭ ‬المهندسين‭ ‬والمهندسات‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

كما‭ ‬أكّد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬دور‭ ‬وجهود‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬ومساهمته‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وهنأ‭ ‬كافة‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يُصادف‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬عطاء‭ ‬المهندسين،‭ ‬وللاحتفاء‭ ‬بمنجزاتهم‭ ‬الريادية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الُصعد‭ ‬وفي‭ ‬شتّى‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭.‬

وأكد‭ ‬بما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬كفاءات‭ ‬وخبرات‭ ‬هندسية،‭ ‬والتي‭ ‬دعمت‭ ‬وبفاعلية‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير،‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروعات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬أنّ‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬تفخر‭ ‬بكوادرها‭ ‬الهندسية‭ ‬الوطنية،‭ ‬والتي‭ ‬تنفّذ‭ ‬بكفاءة‭ ‬واحترافية‭ ‬عالية‭ ‬المشروعات‭ ‬التنموية‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬العمرانية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬سياستها‭ ‬لتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬كوادرها‭ ‬الهندسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تدريبهم‭ ‬المستمر‭ ‬وتطوير‭ ‬وبناء‭ ‬قدراتهم‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الهندسي‭ ‬والدور‭ ‬الأساسي‭ ‬والمحوري‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وهنأ‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬جميع‭ ‬المهندسين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني،‭ ‬الذي‭ ‬يحتفل‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬أساسية‭ ‬وفاعلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬التي‭ ‬نستذكر‭ ‬فيها‭ ‬الأدوار‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ونجاحات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصعد،‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬للمهندس‭ ‬البحريني‭ ‬بصمة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬والكبرى‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬المملكة‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬الوزير‭ ‬حميدان‭ ‬بجهود‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬حيوي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم،‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬للمهندس‭ ‬البحريني‭ ‬والتوعية‭ ‬بدوره‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البناء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬ومبادرات‭ ‬تطويرية‭ ‬لأعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الهندسية‭.‬

كلمات دالة