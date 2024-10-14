إشادة واسعة بجهود المهندس البحريني في المشاريع التنموية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن المهندس البحريني يعد رافداً رئيسيّاً في تنفيذ المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة، من خلال إسهاماته المستمرة في تخطيط وتنفيذ المشاريع في مختلف التخصصات ذات الصلة بالقطاع الهندسي.
وقالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني: إن «يوم المهندس البحريني» الذي يصادف الخامس عشر من شهر أكتوبر، يمثل فرصة لتسليط الضوء على إسهامات المهندسين البحرينيين في تأسيس النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة على صعيد المشاريع والمدن الإسكانية أو المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى، منوهةً بالخبرات المتراكمة التي يمتاز بها المهندس البحريني، والإنجازات التي حققها في مختلف المؤسسات والقطاعات في خدمة الوطن والمواطنين.
وقالت الوزيرة الرميحي: إن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تفخر بجميع منتسبيها من المهندسين الذين يعملون في خدمة قطاع السكن الاجتماعي، مشيدة في الوقت ذاته بدور المهندسين البحرينيين في القطاعين العام والخاص، والذين يقدمون إسهامات بارزة لتواكب تطلعات المواطنين والمقيمين.
وأكد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، أن مملكة البحرين تزخر بالكفاءات الوطنية المتميزة في مختلف التخصصات الهندسية الذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم العالية في تخطيط وتنفيذ مختلف المشاريع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن المهندس البحريني يعتبر ركيزة أساسية ويساهم بدوره في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبهذه المناسبة، هنأ وزير الأشغال جميع المهندسين والمهندسات العاملين في وزارة الأشغال وزملائهم في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، مؤكداً أن الاحتفال بيوم المهندس البحريني الذي يوافق الخامس عشر من شهر أكتوبر وتخصيص يوم له يعد تقديرا وعرفانا للدور الكبير الذين يقوم به المهندسون في مختلف القطاعات التنموية.
وقال الحواج إن مملكة البحرين تفتخر بالنموذج المشرف لأبنائها من المهندسين والمهندسات واسهاماتهم الواضحة في النهضة الصناعية والعمرانية والاستثمارية والتنموية الشاملة على أرض مملكة البحرين، متقدماً بجزيل الشكر لكافة المهندسين والمهندسات العاملين في مختلف القطاعات في المملكة.
كما أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، دور وجهود المهندس البحريني ومساهمته الفاعلة في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وهنأ كافة المهندسين البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص، بمناسبة يوم المهندس البحريني الذي يُصادف 15 من شهر أكتوبر، مؤكداً أهمية هذه المناسبة لتسليط الضوء على عطاء المهندسين، وللاحتفاء بمنجزاتهم الريادية على مختلف الُصعد وفي شتّى المجالات التنموية.
وأكد بما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات وخبرات هندسية، والتي دعمت وبفاعلية خطط وبرامج التنمية والتطوير، وساهمت في تنفيذ المشروعات في مختلف المجالات.
وأضاف الوزير أنّ وزارة شؤون البلديات والزراعة تفخر بكوادرها الهندسية الوطنية، والتي تنفّذ بكفاءة واحترافية عالية المشروعات التنموية المختلفة التي تساهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة، مؤكداً حرص الوزارة على الاستمرار في سياستها لتطوير مهارات كوادرها الهندسية من خلال تدريبهم المستمر وتطوير وبناء قدراتهم.
من جانبه أشاد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، بالكوادر الوطنية العاملة في المجال الهندسي والدور الأساسي والمحوري الذي تقوم به في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وهنأ وزير شؤون الكهرباء والماء جميع المهندسين العاملين في القطاعين العام والخاص، بمناسبة يوم المهندس البحريني، الذي يحتفل به في الخامس عشر من أكتوبر من كل عام، مشدداً على ما يقوم به المهندس البحريني من جهود أساسية وفاعلة في مختلف المشاريع التنموية وبما يحقق الأهداف المنشودة.
وأكد الوزير أهمية هذه المناسبة الوطنية، التي نستذكر فيها الأدوار الكبيرة التي يبذلها المهندس البحريني وما حققه من إنجازات ونجاحات على مختلف الصعد، المحلية والإقليمية والعالمية، حيث كان للمهندس البحريني بصمة واضحة في العديد من المشاريع الحيوية والكبرى التي شهدتها المملكة.
كما أشاد الوزير حميدان بجهود جمعية المهندسين البحرينية وما تقوم به من دور حيوي في دعم هذا القطاع المهم، عبر تقديم الدعم والمساندة للمهندس البحريني والتوعية بدوره الفاعل في عملية البناء، إلى جانب ما تقدمه من برامج تدريبية ومبادرات تطويرية لأعضاء الجمعية من مختلف التخصصات الهندسية.
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