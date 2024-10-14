دراغان: نحترم المنتخب السعودي كثيرا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أنه يحترم المنتخب السعودي كثيرا ويدرك قوته، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة التي ستجمع منتخبنا أمام المنتخب السعودي ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وقال دراغان: أنا سعيد بالعودة إلى جدة بعد وقت طويل، شاهدنا في السنوات الماضية تطور الكرة السعودية، وأنهم يملكون منتخبنا قويا، وهو مرشح للمنافسة في المجموعة، وستكون مهمتنا صعبة، وسنعمل على تقديم أفضل المستويات الفنية والبدنية لتحقيق الانتصار.
من جانبه قال لاعب منتخبنا الوطني إسماعيل عبداللطيف: المنتخب السعودي منتخب قوي طوال السنين الماضية، وهذه المباراة لها طابع خاص، ونأمل كسب نقاطها الثلاث.
وفي الجهة المقابلة، قال المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية: مواجهة المنتخب البحريني صعبة بوجود لاعبين مميزين، ويجيدون التكتل الدفاعي ويعتمدون على الهجمات المرتدة السريعة، ونأمل أن نكون في يومنا لتحقيق نتيجة إيجابية.
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