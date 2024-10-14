دراغان: نحترم المنتخب السعودي كثيرا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أنه‭ ‬يحترم‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬كثيرا‭ ‬ويدرك‭ ‬قوته،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬ستجمع‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وقال‭ ‬دراغان‭: ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬جدة‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬طويل،‭ ‬شاهدنا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬تطور‭ ‬الكرة‭ ‬السعودية،‭ ‬وأنهم‭ ‬يملكون‭ ‬منتخبنا‭ ‬قويا،‭ ‬وهو‭ ‬مرشح‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬وستكون‭ ‬مهمتنا‭ ‬صعبة،‭ ‬وسنعمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬والبدنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الانتصار‭.‬‮

‬‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭: ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬منتخب‭ ‬قوي‭ ‬طوال‭ ‬السنين‭ ‬الماضية،‭ ‬وهذه‭ ‬المباراة‭ ‬لها‭ ‬طابع‭ ‬خاص،‭ ‬ونأمل‭ ‬كسب‭ ‬نقاطها‭ ‬الثلاث‭.‬

وفي‭ ‬الجهة‭ ‬المقابلة،‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬روبيرتو‭ ‬مانشيني‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬السعودية‭: ‬مواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬صعبة‭ ‬بوجود‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين،‭ ‬ويجيدون‭ ‬التكتل‭ ‬الدفاعي‭ ‬ويعتمدون‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬المرتدة‭ ‬السريعة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬يومنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭.‬