الدخل المتاح للأسر في الجزائر بنسبة يرتفع 53 بالمئة إلى 170 مليار دولار

(MENAFN) ارتفع المتاح للأسر في الجزائر بنسبة 53 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، ليصل إلى 22.71 تريليون دينار (170 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بـ 14.85 تريليون دينار في عام 2019. ويعكس هذا النمو التحسن في القدرة الشرائية للأسر الجزائرية، وفقًا لكمال مراغني، المدير العام للتقديرات والسياسات في وزارة المالية.



وأشار مراغني أيضًا إلى أن استهلاك الأسر النهائي قد ارتفع بنسبة 53 بالمئة خلال نفس الفترة، ليصل إلى 15 تريليون دينار في عام 2024، مقارنة بـ 9.8 تريليون دينار في 2019. ويعد هذا الارتفاع في الإنفاق الأسري مؤشرًا على زيادة القدرة الشرائية في البلاد.



بالإضافة إلى ذلك، لاحظ مراغني أن نمو دخل الأسر تجاوز 13 بالمئة بين عامي 2021 و2023، متفوقًا بشكل كبير على معدل التضخم الذي استقر حول 9 بالمئة خلال نفس الفترة. مما أدى إلى زيادة الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، مما ساعد على تعزيز الرفاهية المالية للأسر.



كما ارتفعت المدخرات الأسرية، حيث بلغت المدخرات 7.6 تريليون دينار (57 مليار دولار) في عام 2024. وزادت نسبة الادخار الأسرية المتوسطة إلى 33.6 بالمئة، بينما استقرت نسبة الاستهلاك عند 65 بالمئة. وأرجع مراغني هذه التحسينات إلى سلسلة من التدابير، بما في ذلك زيادات في الرواتب والمعاشات، وتخصيص مزايا البطالة، وزيادة قيمة المنح الجامعية، بالإضافة إلى التحسينات العامة في الاقتصاد الوطني والتنمية البشرية ومتوسط العمر المتوقع، الذي ارتفع من 77 عامًا في 2018 إلى 80 عامًا في 2023.

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