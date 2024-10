Global Electronic Expansion Valves Market Growing At An 8.4% CAGR To Reach USD 1.6 Billion By 2032 | Future Market Insights, Inc.

(MENAFN- GlobeNewsWire - Nasdaq) The Electronic Expansion Valves is propelled by demand for energy-efficient HVAC systems and smart tech adoption, driven by stricter global regulations. NEWARK, Del, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global electronic expansion valves market is projected to witness significant growth over the next decade, expanding from a market value of USD 695.99 million in 2022 to an estimated USD 1.6 billion by 2032, registering a robust CAGR of 8.4% from 2022 to 2032. This growth is predominantly driven by increasing demand for energy-efficient cooling and heating solutions across residential, commercial, and industrial applications.

Electronic expansion valves (EEVs) offer precise control over refrigerant flow, optimizing the performance of HVAC systems. The increasing emphasis on environmental sustainability and reduction of carbon footprints has prompted the HVAC industry to adopt EEVs, replacing traditional mechanical valves. These electronic valves not only reduce energy consumption but also enable sophisticated temperature control and quick response to fluctuations in load demand. The adoption of EEVs is gaining traction in developing economies where infrastructure upgrades are promoting advanced HVAC systems, coupled with rising consumer awareness around energy efficiency. Moreover, the ongoing development of smart homes and IoT integration in appliances has expanded the application of EEVs in automated HVAC systems, paving the way for advanced operational performance and seamless integration with digital controls. In addition, stringent environmental regulations by governments worldwide to reduce greenhouse gas emissions in HVAC systems are further fueling the demand for electronic expansion valves, solidifying their role in the future of eco-friendly building infrastructure. Drivers and Opportunities The Electronic Expansion Valves Market is strongly driven by the growing awareness and demand for energy-efficient systems and the increased adoption of smart technologies in building infrastructure. As global energy regulations tighten, HVAC systems with EEVs are becoming preferred for their ability to optimize energy use, directly contributing to reduced operational costs. Additionally, with the rapid development of smart cities, EEVs' capacity for advanced digital connectivity presents opportunities for market expansion through integration with smart thermostats, IoT, and remote diagnostics. "As global efforts to reduce energy consumption intensify, electronic expansion valves are emerging as a critical component in modern HVAC systems. Their precision in regulating refrigerant flow aligns well with sustainability goals, offering efficient and controlled temperature solutions, which in turn makes them indispensable to smart buildings and green technology initiatives,” opines Nikhil Kaitwade , Associate Vice President at Future Market Insights (FMI). Key Takeaways from the Market Study

Market Growth : From USD 695.99 million in 2022 to USD 1.6 billion by 2032 at a CAGR of 8.4% .

Energy Efficiency : A primary market driver, supported by stringent regulatory measures on HVAC system emissions.

Technological Integration : Increasing deployment in smart HVAC systems analyzer for optimal performance and IoT connectivity. Regional Expansion : Developing economies in Asia-Pacific demonstrate substantial growth potential due to increased infrastructure spending. Browse Full Report Here Component Insights The electronic expansion valves market is segmented by type, primarily comprising thermal expansion and electronic expansion valves. Electronic expansion valves are in higher demand due to their superior control over refrigerant flow, which reduces energy consumption compared to traditional thermal valves. Additionally, the demand is significantly boosted by increased applications in residential and commercial buildings, where EEVs' responsive adjustment capabilities enhance the efficiency and comfort of HVAC systems. Who is the Biggest Vendor in the Electronic Expansion Valves Market? Among global vendors, Danfoss A/S is currently recognized as the leading supplier in the electronic expansion valves market. Known for its advanced HVAC solutions, Danfoss is followed by other key players like Emerson Electric Co., SANHUA, and Parker Hannifin Corp , all of whom provide competitive and sustainable HVAC components for various applications. Electronic Expansion Valves Market: Report Scope

Parameter Details Market Size (2022) USD 695.99 million Market Size Forecast (2032) USD 1.6 billion CAGR (2022 to 2032) 8.4% Leading Vendor Danfoss A/S Key Application Residential, Commercial, Industrial Regions Covered North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, Middle East, Africa

Market's Prime Determinants of Growth, Trends, and Opportunities

: Increasing demand for energy-efficient and eco-friendly HVAC solutions.: Integration of IoT and advanced control systems in HVAC; adoption in smart building projects.: High growth potential in Asia-Pacific, Latin America, and the Middle East due to infrastructure development and rising urbanization.-p data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-state="draft" height="610" name="GNW_RichHtml_IMG" src="https://ml.globenewswire.com/Resource/Download/7c6bed26-eca4-47f3-829d-f5a5c011e99c/electronic-expansion-valves-market.png" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" title="Electronic Expansion Valves Market.png" width="621" />

Key Companies & Market Share Insights

The Electronic Expansion Valves Market is highly competitive, with a few prominent players commanding significant market shares. Danfoss A/S leads the market, followed by Emerson Electric Co., SANHUA, Parker Hannifin Corp, and CAREL Industries. These companies are increasingly focusing on innovations, product portfolio expansion, and strategic partnerships to strengthen their market positions.



Sanhua Europe

CAREL INDUSTRIES S.p.A.

VOLGA;Danfoss Group

Fujikoki Corporation

Zhejiang DUNAN Artificial Environment co., LTD

Parker-Hannifin Corporation Emerson Electric Co.



Growth Drivers



Rising energy costs encouraging energy-efficient technologies.

Regulatory measures mandating low-emission HVAC systems. Advancements in smart home and IoT-enabled devices for HVAC control.



Regional Analysis of Electronic Expansion Valves Market



North America : Dominant market with established HVAC infrastructure and high adoption of energy-efficient solutions.

Europe : High market share driven by strict regulatory policies on emissions.

Asia-Pacific : Rapid growth expected due to urbanization, infrastructure expansion, and rising demand for smart home technologies. Latin America and MEA : Emerging markets with growing investments in construction and urban infrastructure.

Key Segments Profiled in the Electronic expansion valves Industry Survey

By Flow Type:



Electromagnetic expansion valves Electric expansion valves

By Application:



Air Conditioning

Refrigeration Others



By Region:



North America (U.S., Canada)

Latin America (Mexico, Brazil)

Europe (Germany, Italy, France, U.K, Spain, Russia)

South Asia (India, ASEAN)

East Asia (China, Japan, South Korea)

Oceania (Australia & New Zealand) Middle East and Africa (GCC Countries, S. Africa, Northern Africa)



French Translation -

Le marché mondial des vannes d'expansion électroniques devrait connaître une croissance significative au cours de la prochaine décennie, passant d'une valeur de marché de 695,99 millions USD en 2022 à une valeur estimée de 1,6 milliard USD d'ici 2032, enregistrant un TCAC robuste de 8,4 % de 2022 à 2032. Cette croissance est principalement tirée par la demande croissante de solutions de refroidissement et de chauffage économes en énergie dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Les détendeurs électroniques (EEV) permettent un contrôle précis du débit de réfrigérant, optimisant ainsi les performances des systèmes CVC. L'importance croissante accordée à la durabilité environnementale et à la réduction de l'empreinte carbone a incité l'industrie CVC à adopter les EEV, remplaçant les vannes mécaniques traditionnelles. Ces vannes électroniques réduisent non seulement la consommation d'énergie, mais permettent également un contrôle sophistiqué de la température et une réponse rapide aux fluctuations de la demande de charge.

L'adoption des EEV gagne du terrain dans les économies en développement où les mises à niveau des infrastructures favorisent les systèmes CVC avancés, associées à une sensibilisation croissante des consommateurs à l'efficacité énergétique. De plus, le développement continu des maisons intelligentes et l'intégration de l'IoT dans les appareils électroménagers ont élargi l'application des EEV dans les systèmes CVC automatisés, ouvrant la voie à des performances opérationnelles avancées et à une intégration transparente avec les commandes numériques.

De plus, les réglementations environnementales strictes imposées par les gouvernements du monde entier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes CVC alimentent encore davantage la demande de vannes d'expansion électroniques, consolidant ainsi leur rôle dans l'avenir des infrastructures de construction respectueuses de l'environnement.

Parcourir le rapport complet ici

Facteurs moteurs et opportunités

Le marché des détendeurs électroniques est fortement stimulé par la sensibilisation et la demande croissantes en matière de systèmes économes en énergie et par l'adoption accrue de technologies intelligentes dans les infrastructures des bâtiments. À mesure que les réglementations mondiales en matière d'énergie se durcissent, les systèmes CVC équipés de détendeurs électroniques deviennent privilégiés pour leur capacité à optimiser la consommation d'énergie, contribuant directement à la réduction des coûts d'exploitation. De plus, avec le développement rapide des villes intelligentes, la capacité des détendeurs électroniques à assurer une connectivité numérique avancée offre des opportunités d'expansion du marché grâce à l'intégration avec des thermostats intelligents, l'IoT et les diagnostics à distance.

Principaux points à retenir de l'étude de marché



Croissance du marché : de 695,99 millions USD en 2022 à 1,6 milliard USD en 2032 à un TCAC de 8,4 % .

Efficacité énergétique : un moteur de marché essentiel, soutenu par des mesures réglementaires strictes sur les émissions des systèmes CVC.

Intégration technologique : Déploiement croissant dans les analyseurs de systèmes CVC intelligents pour des performances optimales et une connectivité IoT. Expansion régionale : Les économies en développement de la région Asie-Pacifique présentent un potentiel de croissance substantiel grâce à l'augmentation des dépenses en infrastructures.

Informations sur les composants

Le marché des détendeurs électroniques est segmenté par type, comprenant principalement les détendeurs thermiques et les détendeurs électroniques. Les détendeurs électroniques sont de plus en plus demandés en raison de leur contrôle supérieur du débit de réfrigérant, ce qui réduit la consommation d'énergie par rapport aux détendeurs thermiques traditionnels. De plus, la demande est considérablement stimulée par l'augmentation des applications dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, où les capacités de réglage réactives des EEV améliorent l'efficacité et le confort des systèmes CVC.

Qui est le plus grand fournisseur sur le marché des vannes d'expansion électroniques ?

Parmi les fournisseurs mondiaux, Danfoss A/S est actuellement reconnu comme le principal fournisseur sur le marché des détendeurs électroniques. Connu pour ses solutions CVC avancées, Danfoss est suivi par d'autres acteurs clés comme Emerson Electric Co., SANHUA et Parker Hannifin Corp , qui fournissent tous des composants CVC compétitifs et durables pour diverses applications.

Marché des détendeurs électroniques : portée du rapport

Paramètre Détails Taille du marché (2022) 695,99 millions USD Prévision de la taille du marché (2032) 1,6 milliard de dollars TCAC (2022 à 2032) 8,4% Fournisseur leader Danfoss A/S Application clé Résidentiel, Commercial, Industriel Régions couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique

(( Alors que les efforts mondiaux visant à réduire la consommation d'énergie s'intensifient, les vannes d'expansion électroniques apparaissent comme un composant essentiel des systèmes CVC modernes. Leur précision dans la régulation du débit de réfrigérant s'aligne bien sur les objectifs de durabilité, offrant des solutions de température efficaces et contrôlées, ce qui les rend indispensables aux bâtiments intelligents et aux initiatives de technologie verte )), estime Nikhil Kaitwade , vice-président associé chez Future Market Insights (FMI).

Principaux déterminants de la croissance, des tendances et des opportunités du marché

: Demande croissante de solutions CVC écoénergétiques et respectueuses de l'environnement.: Intégration de l'IoT et des systèmes de contrôle avancés dans le CVC ; adoption dans les projets de bâtiments intelligents.: Fort potentiel de croissance en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient en raison du développement des infrastructures et de l'urbanisation croissante.

Informations sur les principales entreprises et parts de marché

Le marché des détendeurs électroniques est très concurrentiel, avec quelques acteurs de premier plan détenant des parts de marché importantes. Danfoss A/S est en tête du marché, suivi par Emerson Electric Co., SANHUA, Parker Hannifin Corp et CAREL Industries. Ces entreprises se concentrent de plus en plus sur les innovations, l'élargissement de leur portefeuille de produits et les partenariats stratégiques pour renforcer leur position sur le marché.



Sanhua Europe

CAREL INDUSTRIES SpA

VOLGA;Groupe Danfoss

Société Fujikoki

Zhejiang DUNAN Environnement Artificiel co., LTD

Société Parker-Hannifin Emerson Electric Co.



Moteurs de croissance



L'augmentation des coûts de l'énergie encourage les technologies économes en énergie.

Mesures réglementaires imposant des systèmes CVC à faibles émissions. Progrès dans la maison intelligente et les appareils compatibles IoT pour le contrôle CVC.



Analyse régionale du marché des détendeurs électroniques



Amérique du Nord : Marché dominant avec une infrastructure CVC établie et une forte adoption de solutions écoénergétiques.

Europe : Part de marché élevée tirée par des politiques réglementaires strictes sur les émissions.

Asie-Pacifique : croissance rapide attendue en raison de l'urbanisation, de l'expansion des infrastructures et de la demande croissante de technologies de maison intelligente. Amérique latine et MEA : marchés émergents avec des investissements croissants dans la construction et les infrastructures urbaines.

Segments clés présentés dans l'enquête sur le secteur des vannes d'expansion électroniques

Par type de flux :



Vannes d'expansion électromagnétiques Vannes d'expansion électriques

Par application :



Climatisation

Réfrigération Autres



Par région :



Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Mexique, Brésil)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Russie)

Asie du Sud (Inde, ASEAN)

Asie de l'Est (Chine, Japon, Corée du Sud)

Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande) Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Afrique du Sud, Afrique du Nord)



Author By:

Nikhil Kaitwade (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.) has over a decade of experience in market research and business consulting. He has successfully delivered 1500+ client assignments, predominantly in Automotive, Chemicals, Industrial Equipment, Oil & Gas, and Service industries.

His core competency circles around developing research methodology, creating a unique analysis framework, statistical data models for pricing analysis, competition mapping, and market feasibility analysis. His expertise also extends wide and beyond analysis, advising clients on identifying growth potential in established and niche market segments, investment/divestment decisions, and market entry decision-making.

Nikhil holds an MBA degree in Marketing and IT and a Graduate in Mechanical Engineering. Nikhil has authored several publications and quoted in journals like EMS Now, EPR Magazine, and EE Times.

