مرصد عالمي للجوع: المجاعة تنتشر في السودان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭/‬القاهرة‭/‬دبي‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مرصد‭ ‬عالمي‭ ‬للجوع‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬نطاق‭ ‬المجاعة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬اتسع‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬مناطق‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬بحلول‭ ‬مايو‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬فيه‭ ‬الطرفان‭ ‬المتحاربان‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬تعطيل‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬اللازمة‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬وطأة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬أزمات‭ ‬الجوع‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭. ‬وذكرت‭ ‬لجنة‭ ‬مراجعة‭ ‬المجاعة‭ ‬التابعة‭ ‬للتصنيف‭ ‬المرحلي‭ ‬المتكامل‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬أن‭ ‬ظروف‭ ‬المجاعة‭ ‬تأكدت‭ ‬في‭ ‬مخيمي‭ ‬أبو‭ ‬شوك‭ ‬والسلام‭ ‬للنازحين‭ ‬في‭ ‬الفاشر،‭ ‬عاصمة‭ ‬ولاية‭ ‬شمال‭ ‬دارفور،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منطقتين‭ ‬أخريين‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬جنوب‭ ‬كردفان‭. ‬

كما‭ ‬خلصت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجاعة،‭ ‬التي‭ ‬كُشف‭ ‬عنها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬زمزم‭ ‬بشمال‭ ‬دارفور‭. ‬وتتوقع‭ ‬اللجنة،‭ ‬التي‭ ‬تدقق‭ ‬وتتحقق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬المجاعة،‭ ‬امتداد‭ ‬المجاعة‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬دارفور‭ ‬بحلول‭ ‬مايو،‭ ‬وهي‭ ‬أم‭ ‬كدادة‭ ‬ومليط‭ ‬والفاشر‭ ‬والطويشة‭ ‬واللعيت‭. ‬وحددت‭ ‬اللجنة‭ ‬17‭ ‬منطقة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬السودان‭ ‬معرضة‭ ‬لخطر‭ ‬المجاعة‭. ‬

وتشير‭ ‬تقديرات‭ ‬التصنيف‭ ‬المرحلي‭ ‬المتكامل‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬24‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬أي‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭ ‬للسودانيين،‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬حتى‭ ‬فبراير،‭ ‬وهي‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬عند‭ ‬21‭.‬1‭ ‬مليونا‭ ‬حتى‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭. ‬ونُشرت‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬في‭ ‬تعطيل‭ ‬عمل‭ ‬التصنيف‭ ‬المرحلي‭ ‬المتكامل‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬المرتبط‭ ‬بتحليل‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الحاد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬المساعدات‭ ‬حيث‭ ‬تشتد‭ ‬الحاجة‭ ‬إليها‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬تعليق‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬لمراقبة‭ ‬الجوع،‭ ‬متهمة‭ ‬إياه‭ ‬‮«‬بإصدار‭ ‬تقارير‭ ‬غير‭ ‬موثوقة‭ ‬تقوض‭ ‬سيادة‭ ‬السودان‭ ‬وكرامته‮»‬‭. ‬والتصنيف‭ ‬المرحلي‭ ‬المتكامل‭ ‬للأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬هو‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة‭ ‬تمولها‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬وتشرف‭ ‬عليها‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكبرى‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬الدولية‭. ‬ويلعب‭ ‬التصنيف‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬لرصد‭ ‬الجوع‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬وطأته،‭ ‬وهو‭ ‬مصمم‭ ‬لدق‭ ‬ناقوس‭ ‬الخطر‭ ‬بشأن‭ ‬تطور‭ ‬الأزمات‭ ‬الغذائية‭ ‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬المنظمات‭ ‬من‭ ‬التحرك‭ ‬ومنع‭ ‬المجاعات‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬تفشي‭ ‬الجوع‭. ‬

ويخوض‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬حربا‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬ويعارض‭ ‬بشدة‭ ‬إعلان‭ ‬المجاعة‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ضغوط‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لتخفيف‭ ‬الإجراءات‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬تواصل‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬مع‭ ‬الخارج‭. ‬وفي‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬التصنيف‭ ‬ولجنة‭ ‬مراجعة‭ ‬المجاعة‭ ‬ودبلوماسيين،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الزراعة‭ ‬السوداني‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬أحدث‭ ‬تقرير‭ ‬للتصنيف‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬محدثة‭ ‬عن‭ ‬معدلات‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬وتقييمات‭ ‬إنتاج‭ ‬المحاصيل‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬الصيفية‭ ‬الماضي‭. ‬وتقول‭ ‬الرسالة‭ ‬إن‭ ‬موسم‭ ‬المحاصيل‭ ‬كان‭ ‬ناجحا‭. ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬الرسالة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مخاوف‭ ‬جدية‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬قدرة‭ ‬التصنيف‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭. ‬

وبموجب‭ ‬نظام‭ ‬التصنيف،‭ ‬تعكف‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬عمل‭ ‬فنية‮»‬‭ ‬ترأسها‭ ‬عادة‭ ‬الحكومة‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬وتصدر‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬تصنف‭ ‬المناطق‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭. ‬وهذه‭ ‬المراحل‭ ‬هي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مشكلة‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬ثم‭ ‬مرحلة‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬الحاد‭ ‬‮«‬الضغط‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬الأزمة‮»‬،‭ ‬ومرحلة‭ ‬‮«‬الطارئ‮»‬‭ ‬وأخيرا‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬المجاعة‮»‬‭. ‬وأظهرت‭ ‬وثيقة‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬رويترز‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬علقت‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬التحليل‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تقوده‭ ‬بنفسها‭. ‬وبعد‭ ‬استئناف‭ ‬العمل،‭ ‬لم‭ ‬تقر‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬الفنية‭ ‬بوجود‭ ‬مجاعة‭. ‬وقال‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬مراجعة‭ ‬المجاعة‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الحكومة‭ ‬استبعدت‭ ‬بيانات‭ ‬رئيسية‭ ‬متعلقة‭ ‬بسوء‭ ‬التغذية‭ ‬من‭ ‬تحليلها‭. ‬

وخلص‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬رويترز‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬عرقلت‭ ‬عمل‭ ‬التصنيف‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬تأكيد‭ ‬وجود‭ ‬مجاعة‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬زمزم،‭ ‬حيث‭ ‬لجأ‭ ‬النازحون‭ ‬إلى‭ ‬أكل‭ ‬أوراق‭ ‬الأشجار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬