الخوف من المستقبل شعور مشترك لدى مسيحيي سوريا عشية الميلاد بعد إطاحة الأسد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمشق‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬داخل‭ ‬كنيسة‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬القديمة،‭ ‬رفعت‭ ‬سارة‭ ‬لطيفة‭ ‬صلاتها‭ ‬مع‭ ‬نحو‭ ‬خمسمائة‭ ‬شخص‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬ميلادية،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬مخاوف‭ ‬تعتري‭ ‬مسيحيي‭ ‬سوريا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬تسلم‭ ‬سلطة‭ ‬جديدة‭ ‬البلاد‭ ‬إثر‭ ‬إطاحة‭ ‬الحكم‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬نفسه‭ ‬حاميا‭ ‬للأقليات‭. ‬

وتقول‭ ‬سارة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬ثمة‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬الراهنة‭ ‬أن‭ ‬نجتمع‭ ‬مجددا‭ ‬ونصلي‭ ‬بسلام‭ ‬وفرح،‭ ‬لكن‭ ‬الحمدلله‭ ‬تمت‭ ‬الأمور‭ ‬بخير‮»‬‭. ‬

ورتّل‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬شابا‭ ‬وشابة‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬سارة،‭ ‬ضمن‭ ‬جوقة‭ ‬مار‭ ‬أفرام‭ ‬السرياني‭ ‬البطريركية‭ ‬داخل‭ ‬كاتدرائية‭ ‬مار‭ ‬جرجس‭ ‬للسريان‭ ‬الارثوذوكس،‭ ‬بحضور‭ ‬غصّت‭ ‬به‭ ‬مقاعد‭ ‬الكنيسة‭ ‬الخشبية،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أطفال‭ ‬يلهون‭ ‬في‭ ‬الباحة‭ ‬بعدما‭ ‬أوصدت‭ ‬جميع‭ ‬الأبواب‭. ‬

وتضيف‭ ‬سارة‭ ‬‮«‬مهما‭ ‬كان‭ ‬الطريق‭ ‬ضبابيا‭ ‬أو‭ ‬مجهول‭ ‬النهاية،‭ ‬لكنني‭ ‬متأكدة‭ ‬أننا‭ ‬سنعيش‭ ‬الولادة‭ ‬الجديدة‭ ‬طالما‭ ‬أيدينا‭ ‬بأيدي‭ ‬بعض‮»‬‭. ‬

وخرجت‭ ‬تظاهرات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬أحياء‭ ‬دمشق‭ ‬المسيحية‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تقدمها‭ ‬رفع‭ ‬صليب‭ ‬خشبي‭ ‬كبير،‭ ‬ردد‭ ‬خلالها‭ ‬المشاركون‭ ‬هتافات‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬حقوق‭ ‬المسيحيين‮»‬‭. ‬وحمل‭ ‬بعضهم‭ ‬علم‭ ‬الاستقلال‭ ‬الذي‭ ‬ترفعه‭ ‬السلطة‭ ‬الجديدة‭. ‬

وانطلقت‭ ‬التظاهرات‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬مقاتلون‭ ‬ملثمون‭ ‬وهم‭ ‬يضرمون‭ ‬النار‭ ‬بشجرة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سقيلبية‭ ‬التي‭ ‬تقطنها‭ ‬غالبية‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬الأرثوذكس‭.

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وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬أن‭ ‬مقاتلين‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬فصيل‭ ‬جهادي‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬أحرق‭ ‬الشجرة‭. ‬وفي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬آخر،‭ ‬ظهر‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام،‭ ‬مؤكدا‭ ‬لسكان‭ ‬المنطقة‭ ‬أن‭ ‬مرتكبي‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬ليسوا‭ ‬سوريين‮»‬‭ ‬وتعهد‭ ‬بمعاقبتهم‭.

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وفي‭ ‬دمشق،‭ ‬يقول‭ ‬أحد‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ويدعى‭ ‬جورج‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬نزلنا‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطائفية‭ ‬والظلم‭ ‬ضد‭ ‬المسيحيين‭ ‬تحت‭ ‬تسمية‭ (‬تصرفات‭ ‬فردية‭)‬‮»‬‭ ‬مع‭ ‬تكرار‭ ‬التداول‭ ‬بحوادث‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭. ‬

ويضيف‭ ‬‮«‬إما‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يحترم‭ ‬مسيحيتنا‭ ‬وبأمان،‭ ‬كما‭ ‬كنا‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬أو‭ ‬افتحوا‭ ‬لنا‭ ‬باب‭ ‬اللجوء‭ ‬الكنسي‭ ‬حتى‭ ‬نغادر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬عدد‭ ‬المسيحيين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬يتجاوز‭ ‬المليون‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬ليتراجع‭ ‬مع‭ ‬موجات‭ ‬الهجرة‭ ‬واللجوء‭ ‬تباعا‭. ‬ويقدر‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬السوري‭ ‬فابريس‭ ‬بالانش‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المسيحيين‭ ‬المتبقين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬اليوم‭ ‬يراوح‭ ‬بين‭ ‬مئتي‭ ‬ألف‭ ‬و300‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭. ‬

وقدّم‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬نفسه‭ ‬حاميا‭ ‬للأقليات‭. ‬وأدانت‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مسيحيي‭ ‬سوريا‭ ‬بالولاء‭ ‬لدمشق‭ ‬بعدما‭ ‬طُردوا‭ ‬أو‭ ‬هُجّروا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬مجموعات‭ ‬إسلامية‭ ‬متطرفة‭ ‬خصوصا‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع‭. ‬

وكان‭ ‬زعيم‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬السلطة‭ ‬حاليا‭ ‬وجّه‭ ‬رسائل‭ ‬طمأنة‭ ‬إلى‭ ‬الأقليات،‭ ‬بينها‭ ‬المسيحية،‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬قواته‭ ‬سريعا‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬دمشق‭. ‬

وفي‭ ‬أول‭ ‬عظة‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬السلطة‭ ‬الجديدة‭ ‬الى‭ ‬دمشق،‭ ‬قال‭ ‬بطريرك‭ ‬انطاكيا‭ ‬وسائر‭ ‬المشرق‭ ‬للروم‭ ‬الارثوذكس‭ ‬يوحنا‭ ‬العاشر،‭ ‬وفق‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الضامن‭ ‬الأول‭ ‬والأخير‭.. ‬هو‭ ‬الدستور‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تكون‭ ‬عملية‭ ‬صياغة‭ ‬الدستور‭ ‬عملية‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة‭ ‬وجامعة‮»‬‭ ‬لكل‭ ‬المكونات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬النسيج‭ ‬السوري‭. ‬