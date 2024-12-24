سترة يتعاقد مع مهاجم ((سويدي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعاقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬سترة‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬السويدي‭ ‬لوكاس‭ ‬غوميز‭ (‬21‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬ليحلّ‭ ‬بديلا‭ ‬عن‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬السابق‭ ‬جويل‭ ‬فينيسيوس‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إنهاء‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬مؤخرا‭.‬

ويعدّ‭ ‬المهاجم‭ ‬لوكاس‭ ‬من‭ ‬المهاجمين‭ ‬الصاعدين‭ ‬بقوة،‭ ‬وسبق‭ ‬له‭ ‬تمثيل‭ ‬الفئات‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تمثيله‭ ‬لفئات‭ ‬المنتخب‭ ‬السويدي،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬انخراطه‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الحالية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬سترة‭ ‬يفاضل‭ ‬حاليا‭ ‬بين‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬برازيلي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الصفا‭ ‬السعودي،‭ ‬وبين‭ ‬مدافع‭ ‬من‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬مايوركا‭ ‬الإسباني‭.‬