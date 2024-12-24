سترة يتعاقد مع مهاجم ((سويدي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: جميل سرحان
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعاقد مجلس إدارة نادي سترة مع المهاجم السويدي لوكاس غوميز (21 عاماً)، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في منافسات القسم الثاني من دوري ناصر بن حمد الممتاز، ليحلّ بديلا عن المهاجم البرازيلي السابق جويل فينيسيوس الذي تم إنهاء التعاقد معه مؤخرا.
ويعدّ المهاجم لوكاس من المهاجمين الصاعدين بقوة، وسبق له تمثيل الفئات مع المنتخب البرتغالي، فضلاً عن تمثيله لفئات المنتخب السويدي، حيث من المنتظر انخراطه في تدريبات الفريق في الفترة الحالية.
الجدير بالذكر أن سترة يفاضل حاليا بين لاعب وسط برازيلي سبق له اللعب مع نادي الصفا السعودي، وبين مدافع من ساحل العاج سبق له اللعب مع نادي مايوركا الإسباني.
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