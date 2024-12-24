المنامة يحلق في الصدارة.. وسترة يكسب البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: حسين فتح الله
تصدر فريق المنامة منافسات دوري زين لكرة السلة، وذلك بعد فوزه على منافسه المحرق بنتيجة (93/84) في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، ضمن الجولة الثالثة من الدور التمهيدي للدرجة الأولى في الموسم الرياضي 2024-2025.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (27-16)، لصالح المحرق، والفترة الثانية (31-24) لصالح المنامة، والفترة الثالثة (18-17) لصالح المحرق، والفترة الرابعة (28-16) لصالح المنامة.
وبهذا الفوز حصل فريق المنامة على نقطتين، ورفع رصيده إلى ست نقاط متصدرًا المنافسات نتيجة عدم تعرضه لأي خسارة، أما المحرق أصبح في رصيده خمس نقاط من فوزين وخسارة.
سترة يكسب البحرين
كسب فريق سترة منافسه البحرين بنتيجة (85/71).
وبهذا الفوز حصل فريق سترة على نقطتين، ورفع رصيده إلى أربع نقاط من فوز وخسارتين، أما البحرين أصبح في رصيده أربع نقاط من فوز وخسارتين أيضًا.
مباراة اليوم
تتواصل اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثالثة لدوري زين لكرة السلة للدرجة الأولى، وذلك بإقامة مباراة واحدة تجمع بين الحالة والنجمة عند الساعة الثامنة مساءً.
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