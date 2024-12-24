المنامة يحلق في الصدارة.. وسترة يكسب البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله





تصدر‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬المحرق‭ ‬بنتيجة‭ (‬93/84‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024-2025‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬27-16‭)‬،‭ ‬لصالح‭ ‬المحرق،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬31-24‭) ‬لصالح‭ ‬المنامة،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬18-17‭) ‬لصالح‭ ‬المحرق،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬28-16‭) ‬لصالح‭ ‬المنامة‭.‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬متصدرًا‭ ‬المنافسات‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬تعرضه‭ ‬لأي‭ ‬خسارة،‭ ‬أما‭ ‬المحرق‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارة‭.‬

سترة‭ ‬يكسب‭ ‬البحرين

كسب‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬منافسه‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬85/71‭).‬

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‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬على‭ ‬نقطتين،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارتين،‭ ‬أما‭ ‬البحرين‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وخسارتين‭ ‬أيضًا‭.‬

مباراة‭ ‬اليوم

تتواصل‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الحالة‭ ‬والنجمة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً‭.‬