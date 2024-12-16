سفير الأردن: مملكة البحرين تزهو بإنجازاتها الوطنية بقيادة الملك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬السفير‭ ‬الأردني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬شهدت‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬حيث‭ ‬تمر‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬وهي‭ ‬تعايش‭ ‬عصرًا‭ ‬مزدهرًا‭ ‬بالخير‭ ‬والرخاء،‭ ‬وتحكي‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬والعطاء،‭ ‬مزهوة‭ ‬بإنجازات‭ ‬حضارية‭ ‬وتنموية‭ ‬تحققت‭ ‬بفضل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬التي‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬بالمواطن‭ ‬وجعلته‭ ‬المحور‭ ‬الأساسي‭ ‬لكل‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطوير‭ ‬المستمر‭ ‬للنظم‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وإقامة‭ ‬قاعدة‭ ‬اقتصادية‭ ‬صلبة‭ ‬ومتينة‭.‬

وأعرب‭ ‬السفير‭ ‬العدوان‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬الأخوة‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الهاشمية‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ابن‭ ‬الحسين،‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬تمثل‭ ‬نموذجًا‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬ودعم‭ ‬قيم‭ ‬التنمية‭ ‬والاعتدال‭.‬

ورفع‭ ‬السفير‭ ‬باسمه‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬السفارة‭ ‬والجالية‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬وأطيب‭ ‬الأمنيات‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬المواطنين‭ ‬كافة،‭ ‬متمنياً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬

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