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عشرات الشهداء والجرحى في ضربات إسرائيلية وحشية بقطاع غزة

12/16/2024 7:17:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قطاع‭ ‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الأحد‭ ‬استشهاد‭ ‬40‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬ومصور‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة،‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.

وقالت‭ ‬القناة‭ ‬الإخبارية‭ ‬القطرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬استشهد‭ ‬مصور‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬أحمد‭ ‬اللوح،‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬موقع‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬بمخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬18‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وعشرات‭ ‬المصابين‭ ‬جراء‭ ‬استمرار‭ ‬العدوان‭ ‬والقصف‭ ‬الجوي‭ ‬والمدفعي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬وحتى‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬الأحد‭. ‬

وأضاف‭ ‬بصل‭ ‬‮«‬استشهد‭ ‬4‭ ‬مواطنين‭ ‬وأصيب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬جوية‭ ‬استهدفت‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬النفق‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬و3‭ ‬شهداء‭ ‬آخرين‭ ‬وهم‭ ‬أشقاء‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬طوطح‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬بصاروخ‭ ‬من‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬منزلا‭ ‬لعائلة‭ ‬طوطح‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬كما‭ ‬استشهد‭ ‬3‭ ‬مواطنين‭ ‬وأصيب‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬شقة‭ ‬لعائلة‭ ‬العطل‭ ‬ومنزل‭ ‬لعائلة‭ ‬عروق‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬بصل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بين‭ ‬الشهداء‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬النساء‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬4‭ ‬شهداء‭ ‬و8‭ ‬جرحى‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬بصاروخ،‭ ‬استهدف‭ ‬خيمة‭ ‬تؤوي‭ ‬عشرات‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‮»‬‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬استشهد‭ ‬المواطن‭ ‬أبو‭ ‬علاء‭ ‬خلف‭ ‬وزوجته‭ ‬واثنتان‭ ‬من‭ ‬بناته‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬الزعانين‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬فجرا،‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬السلطان‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬حانون‮»‬‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬سكانا‭ ‬يجمعون‭ ‬جثث‭ ‬أقاربهم‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬تتم‭ ‬تغطية‭ ‬جثث‭ ‬أخرى‭ ‬ببطانيات‭. ‬

وأكد‭ ‬بصل‭ ‬وفاة‭ ‬صحفي‭ ‬الجزيرة‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬أودت‭ ‬أيضا‭ ‬بثلاثة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬خامس‭ ‬صحفي‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬يُقتل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اقتحم‭ ‬فجر‭ ‬الأحد‭ ‬مدرسة‭ ‬خليل‭ ‬عويضة‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬حانون،‭ ‬وأبلغنا‭ ‬عن‭ ‬شهداء‭ ‬ومصابين،‭ ‬ولم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬التأكد‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬القصف‭ ‬ومنع‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬المدرسة‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬اقتحام‭ ‬مدرسة‭ ‬خليل‭ ‬عويضة‭ ‬‮«‬وارتكاب‭ ‬مجزرة‭ ‬بحق‭ ‬النازحين‭ ‬فيها،‭ ‬هو‭ ‬إمعانٌ‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التطهير‭ ‬العرقي‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬مدرسة‭ ‬تستخدم‭ ‬لإيواء‭ ‬نازحين‭ ‬فلسطينيين،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجهاز‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬35‭ ‬آخرين‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬مدرسة‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

وذكر‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬الشجاعية،‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬

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