عشرات الشهداء والجرحى في ضربات إسرائيلية وحشية بقطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قطاع غزة - الوكالات: أعلن الدفاع المدني في غزة الأحد استشهاد 40 فلسطينيا على الأقل، بينهم ثلاثة من عناصره ومصور صحفي في قناة الجزيرة، في ضربات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع.
وقالت القناة الإخبارية القطرية في بيان: «استشهد مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح، اليوم (الأحد)، في قصف إسرائيلي استهدف موقع الدفاع المدني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة».
وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس أنه تم «نقل 18 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين جراء استمرار العدوان والقصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم» الأحد.
وأضاف بصل «استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية جوية استهدفت منزلا في شارع النفق وسط مدينة غزة، و3 شهداء آخرين وهم أشقاء من عائلة طوطح في قصف الاحتلال بصاروخ من الطيران الحربي منزلا لعائلة طوطح في حي الزيتون بمدينة غزة، كما استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر في استهداف شقة لعائلة العطل ومنزل لعائلة عروق في حي الشيخ رضوان في غزة».
وأكد بصل أن «بين الشهداء ثلاثة أطفال على الأقل وعددا من النساء».
وأشار إلى «نقل 4 شهداء و8 جرحى إثر قصف إسرائيلي بصاروخ، استهدف خيمة تؤوي عشرات النازحين في دير البلح» في وسط قطاع غزة.
وأضاف: «استشهد المواطن أبو علاء خلف وزوجته واثنتان من بناته وأصيب آخرون من عائلة الزعانين جراء قصف مدفعي فجرا، في شارع السلطان عبد الحميد في بلدة بيت حانون» بشمال القطاع.
وأظهرت صور لوكالة فرانس برس سكانا يجمعون جثث أقاربهم في أحد مستشفيات مدينة غزة، فيما تتم تغطية جثث أخرى ببطانيات.
وأكد بصل وفاة صحفي الجزيرة في غارة على مخيم النصيرات أودت أيضا بثلاثة من عناصر الدفاع المدني. وهذا هو خامس صحفي من قناة الجزيرة يُقتل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن «الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر الأحد مدرسة خليل عويضة التي تؤوي آلاف النازحين في بلدة بيت حانون، وأبلغنا عن شهداء ومصابين، ولم نتمكن من التأكد بسبب استمرار القصف ومنع الاقتراب من المدرسة».
وأعلنت حركة حماس في بيان أن اقتحام مدرسة خليل عويضة «وارتكاب مجزرة بحق النازحين فيها، هو إمعانٌ في عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري الجارية في شمال قطاع غزة».
وقال الدفاع المدني في غزة إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تستخدم لإيواء نازحين فلسطينيين، أسفرت عن استشهاد 12 شخصا على الأقل بينهم أطفال.
وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل في تصريح لوكالة فرانس برس إن ما لا يقل عن 35 آخرين أصيبوا في مبنى مدرسة أحمد بن عبد العزيز في خان يونس جنوب قطاع غزة.
وذكر أيضا أن ستة أشخاص استشهدوا في ضربة على منزل في الشجاعية، شرق مدينة غزة.
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