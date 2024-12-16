دراغان يعتمد قائمة المنتخب لخليجي زين 26

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اعتمد‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬القائمة‭ ‬الخاصة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬26‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭: ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬السيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬فينسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭.‬

وسيخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بجانب‭ ‬منتخبات‭ ‬العراق‭ ‬والسعودية‭ ‬واليمن،‭ ‬وسيلعب‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭ ‬أمام‭ ‬السعودية،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭ ‬بالكويت‭.‬