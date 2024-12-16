دراغان يعتمد قائمة المنتخب لخليجي زين 26

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اعتمد المدرب الكرواتي دراغان المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم القائمة الخاصة لبطولة كأس الخليج العربي 26 في دولة الكويت، المكونة من 26 لاعباً هم: السيد محمد جعفر، إبراهيم لطف الله، عمار محمد، وليد الحيام، أمين بن عدي، السيد مهدي باقر، حمد شمسان، هزاع علي، عبدالله الخلاصي، محمد عادل، فينسنت إيمانويل، جاسم الشيخ، عباس العصفور، السيد ضياء سعيد، السيد أحمد الوداعي، كميل الأسود، عبدالوهاب المالود، محمد مرهون، علي مدن، أحمد الشروقي، مهدي حميدان، إبراهيم الختال، مهدي عبدالجبار، حسين عبدالكريم، محمد الرميحي، إسماعيل عبداللطيف.
وسيخوض منتخبنا الوطني المنافسات في المجموعة الثانية بجانب منتخبات العراق والسعودية واليمن، وسيلعب أول مباراة له يوم الأحد القادم 22 ديسمبر 2024 أمام السعودية، على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت.
MENAFN16122024000055011008ID1108999929
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.