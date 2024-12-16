الأهلي يخسر أمام الكويت الكويتي في ((واصل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أمام ضيفه الكويت الكويتي في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة اتحاد السلة بأم الحصم، ضمن دوري غرب آسيا لكرة السلة (واصل)، وذلك بنتيجة 63/77.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الفترة الأولى 16/12 لصالح الأهلي، والفترة الثانية 17/17، والفترة الثالثة 23/17 للأهلي، والفترة الرابعة 7/31 لصالح الكويت الكويتي.
وبهذه النتيجة أصبح رصيد الأهلي خمس نقاط من فوز وثلاث خسائر، ويقع ترتيبه في المركز الثالث ضمن مجموعته، بينما وصل الكويت الكويتي إلى نقطته الثامنة متصدرًا للمجموعة من دون خسارة، كما ويلتقي ممثل الوطن في مباراته ضمن الجولة الخامسة مع فريق شباب أهلي دبي، وستكون المباراة على أرض الأخير في الثالث عشر من يناير الشهر المقبل.
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