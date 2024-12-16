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الأهلي يخسر أمام الكويت الكويتي في ((واصل))

12/16/2024 7:17:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: حسين فتح الله الثلاثاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

خسر‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬واصل‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بنتيجة‭ ‬63‭/‬77‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الأشواط‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬16‭/‬12‭ ‬لصالح‭ ‬الأهلي،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ ‬17‭/‬17،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ ‬23‭/‬17‭ ‬للأهلي،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ ‬7‭/‬31‭ ‬لصالح‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الأهلي‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وثلاث‭ ‬خسائر،‭ ‬ويقع‭ ‬ترتيبه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعته،‭ ‬بينما‭ ‬وصل‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬إلى‭ ‬نقطته‭ ‬الثامنة‭ ‬متصدرًا‭ ‬للمجموعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬كما‭ ‬ويلتقي‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي،‭ ‬وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

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