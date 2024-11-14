7 إصابات بتدهور مركبة على طريق السلطاني باتجاه الجنوب

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- Amman Net) استعرض التقرير المروري أبرز جهود نشامى الإدارات المرورية المستمرة على مدار الساعة والمتمثل بسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على الحركة المرورية الصباحية بالتزامن مع جاهزية تامة للتعامل مع نشاط الحركة المرورية نهاية الأسبوع.
وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام الخميس، إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير قوية ونشطة مشيرا، أنه لا توجد أيّة إغلاقات أو معيقات تذكر على الطرق الخارجية.
وبخصوص أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة الماضية قال إنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة نقل
مشترك في منطقة السلطاني على الطريق الصحراوي نتج عن الحادث إصابتين بالغتين و5 إصابات متوسطة تم إسعافهم إلى مستشفى الكرك الحكومي.
ونوه إلى وجود أعمال صيانة في عدد من المواقع أبرزها طريق أوتوستراد المفرق الزرقاء طلوع ثغرة الجب باتجاه المفرق بالإضافة إلى طرق ناعور داعيا سالكي الطرق المذكورة إلى توخي الحذر أثناء القيادة.
وأشار إلى تقديم جملة من المساعدات الإنسانية لطالبيها وعدد من المركبات المعطلة على مختلف الطرق الخارجية.
من جانبه قال مندوب إدارة السير، إنه تم التعامل اللحظي خلال الفترة الصباحية مع عدد من المعيقات دون أن يكون لها تأثير على انسيابية الحركة المرورية
وأضاف انه تم التعامل مع حادث سير على شارع الملكة رانيا عند الباب الرئيسي للجامعة الأردنية وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع المعيقات.
ودعا السائقين في حال وقوع حوادث مرورية إلى رفع المركبات بشكل غير معيق للمحافظة على انسيابية حركة السير ولتجنب وقوع حوادث أخرى.
ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير والمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الـــ ٢٤ ساعة .
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