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7 إصابات بتدهور مركبة على طريق السلطاني باتجاه الجنوب

11/14/2024 2:10:33 AM
(MENAFN- Amman Net) استعرض التقرير المروري أبرز جهود نشامى الإدارات المرورية المستمرة على مدار الساعة والمتمثل بسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على الحركة المرورية الصباحية بالتزامن مع جاهزية تامة للتعامل مع نشاط الحركة المرورية نهاية الأسبوع.
وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام الخميس، إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير قوية ونشطة مشيرا، أنه لا توجد أيّة إغلاقات أو معيقات تذكر على الطرق الخارجية.
وبخصوص أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال 24 ساعة الماضية قال إنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة نقل مشترك في منطقة السلطاني على الطريق الصحراوي نتج عن الحادث إصابتين بالغتين و5 إصابات متوسطة تم إسعافهم إلى مستشفى الكرك الحكومي.
ونوه إلى وجود أعمال صيانة في عدد من المواقع أبرزها طريق أوتوستراد المفرق الزرقاء طلوع ثغرة الجب باتجاه المفرق بالإضافة إلى طرق ناعور داعيا سالكي الطرق المذكورة إلى توخي الحذر أثناء القيادة.
وأشار إلى تقديم جملة من المساعدات الإنسانية لطالبيها وعدد من المركبات المعطلة على مختلف الطرق الخارجية.
من جانبه قال مندوب إدارة السير، إنه تم التعامل اللحظي خلال الفترة الصباحية مع عدد من المعيقات دون أن يكون لها تأثير على انسيابية الحركة المرورية
وأضاف انه تم التعامل مع حادث سير على شارع الملكة رانيا عند الباب الرئيسي للجامعة الأردنية وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع المعيقات.
ودعا السائقين في حال وقوع حوادث مرورية إلى رفع المركبات بشكل غير معيق للمحافظة على انسيابية حركة السير ولتجنب وقوع حوادث أخرى.
ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير والمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الـــ ٢٤ ساعة .

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