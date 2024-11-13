المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يعطي الضوء الأخضر للسلطات لفتح تحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

(MENAFN
) في 8 نوفمبر، أعطى غالي بهراف مايارا، المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، الضوء الأخضر للسلطات لفتح تحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد اتهامات بتسريب معلومات حساسة، والتزوير، والتلاعب بالبروتوكولات لصالح مصالحه الشخصية, وقد أثار هذا القرار جدلاً سياسياً وإعلامياً واسعاً في إسرائيل, ووفقاً للقانون الإسرائيلي، لا يمكن فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء إلا بموافقة النائب العام, وتتعلق التحقيقات بأربع قضايا رئيسية مرتبطة بمكتب نتنياهو, أهم هذه القضايا تتعلق بسرقة وتسريب معلومات عسكرية لوسائل إعلام أجنبية، بهدف التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتملة مع الفصائل الفلسطينية في غزة, تم اعتقال خمسة أشخاص، من بينهم مستشار في مكتب نتنياهو وضابط رفيع.
التسريبات التي نُشرت في صحيفة *بيلد* الألمانية و*اليهودي كرونيكل* البريطانية، تم استخدامها من قبل نتنياهو لتشويه صورة حماس و تبرير العمليات العسكرية في غزة, الادعاء كان أن حماس لا ترغب في تبادل الأسرى وتسعى لتهريب السجناء عبر الحدود مع مصر, حيث التحقيق الثاني يركز على محاولات لتغيير محتويات مستندات حول التحذيرات المبكرة المتعلقة بهجمات 7 أكتوبر 2023، في محاولة للتأثير على أي تحقيقات في الإخفاقات الأمنية التي حدثت ذلك اليوم, أما التحقيق الثالث فيتعلق بمحاولة ابتزاز لضابط رفيع بواسطة فيديو مُحرج مقابل الحصول على معلومات سرية, القضية الرابعة تتعلق بفيديو يظهر حراساً يمنعون وزير الدفاع السابق يوآف غالانت من دخول مكتب نتنياهو بعد اندلاع الحرب.
كما يخضع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي للتحقيق بتهمة تلقي رشوة قدرها 10,000 شيكل (حوالي 2,677 دولار) مقابل توصية خطية, وقد أضافت علاقاته القوية مع نتنياهو مزيداً من التساؤلات حول القضية, وأدت هذه التحقيقات إلى إعادة تسليط الضوء على "تاريخ التسريبات" الخاص بنتنياهو، كما أشار المحلل السياسي روي روبنشتاين في مقال نشرته صحيفة *يديعوت أحرونوت* في 8 نوفمبر.
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