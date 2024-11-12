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روبوتات تتحول لأطباء ماهرين

11/12/2024 11:21:47 PM
(MENAFN- Al Watan) طور الباحثون نظام ذكاء اصطناعي يمكنه إجراء جراحات معقدة بدقة تعادل دقة الأطباء البشريين المتمرسين. تقليديًا، كان يتطلب برمجة الروبوتات لأداء المناورات الجراحية أبسط جهودًا كبيرة في الترميز اليدوي. لكن فريقًا من جامعة ((جونز هوبكنز))، بقيادة أكسل كريجر، استخدم تقنية التعلم بالتقليد لفك الشفرة.
وقال كريجر: ((من الرائع أن يكون لدينا هذا النموذج، حيث يمكنه التنبؤ بالحركات الروبوتية اللازمة للجراحة)). وقد تم تدريب النموذج على مئات مقاطع الفيديو الجراحية المسجلة، ما أتاح له التعلم من تجارب سابقة.
واستطاع النموذج إتقان ثلاث مهام جراحية أساسية، مثل التعامل مع الإبرة والخياطة، مع أداء مماثل للأطباء. وقد يفتح هذا الإنجاز، المقدم في مؤتمر تعلم الروبوتات بميونخ، آفاقًا جديدة للطب الروبوتي، مما يقلل من الأخطاء الطبية، ويحقق دقة غير مسبوقة.

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