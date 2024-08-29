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11 ميدالية ملونة حصيلة مشاركة السباحة في البطولة العربية

8/29/2024 3:03:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أنهى المنتخب الوطني للسباحة مشاركته في البطولة العربية الثالثة للرياضات المائية، والتي اختتمت أمس في المسبح الأولمبي باستاد القاهرة في جمهورية مصر العربية، بجمعه 11 ميدالية ملونة (ذهبيتان و3 فضيات و6 برونزيات)، وسط مشاركة واسعة لـ16 دولة عربية.
وتقلدت اللاعبة تارا علول الميدالية الذهبية في سباق 200م متنوع عن فئة 15-16 سنة وبزمن قدره 2:30.72 دقيقة، كما أحرزت الميدالية الفضية لسباق 100م صدر بزمن 1:15.90 دقيقة، فيما نجح السباح مايكل الور بإحراز الميدالية البرونزية في سباق 50م عن فئة 13-14 بزمن 26.11 ثانية.
وكان المنتخب الوطني، استهل مشاركته بإحراز ميدالية ذهبية وبرونزيتين عبر السباحة تارا العالول، والتي حققت ذهبية سباق 50م صدر بزمن قدره 34.66 ثانية، فيما كان فريق التتابع المختلط 4×100 يحرز المركز الثالث بزمن قدره 4:04.80 دقيقة، وهو المركز ذاته الذي حصده فريق التتابع 200×4 بزمن 9:32.20 دقيقة.
وفي اليوم الثاني من البطولة العربية للألعاب المائية، أحرز السباح عدنان العبداللات الميدالية الفضية لسباق 100م حرة بزمن 51.86 ثانية، وفاز السباح مايكل الور بالميدالية البرونزية لسباق 100 متر حرة بزمن 56.69 ثانية، إلى جانب إحراز الميدالية البرونزية لسباق الإناث 4×100 بزمن 4:23.57 دقيقة.
وأعلن اتحاد السباحة عن تقديم البنك الأردني الكويتي دعما سخيا للمنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية بالقاهرة، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعين الرياضي والخاص، مؤكدا شكرهم لأسرة البنك على دعمهم لرياضة السباحة، في سبيل رفع اسم الأردن عاليا في المحافل الدولية.
ويترأس أمين سر اتحاد السباحة معاذ البدور الوفد الأردني المشارك، والذي يضم 20 سباحا وسباحة بإشراف المدربين الأميركي جاي بينر ورهف بقلة، وذلك في البطولة التي يشارك فيها؛ الأردن، مصر، المغرب، وسورية، سلطنة عمان، العراق، قطر، تونس، لبنان، فلسطين، السعودية، اليمن، البحرين، الكويت والسودان.
وفي المجموع العام، تصدرت مصر جدول ترتيب الميداليات مع ختام منافسات البطولة العربية، حيث أحرزت 173 ميدالية ملونة (85 ذهبية و48 فضية و37 برونزية)، وجاءت لبنان ثانية بجمعها 53 ميدالية (13 ذهبية و21 فضية و19 برونزية)، وحلت تونس في المركز الثالث بـ27 ميدالية (10 ذهبيات و14 فضية و11 برونزية).
وجاءت الكويت في المركز الرابع بجمعها 20 ميدالية ملونة (3 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية)، فيما حل المنتخب الوطني بالمركز الخامس بعد جمعه 11 ميدالية ملونة (ذهبيتان و3 فضيات و6 برونزيات)، وحلت البحرين سادسة بـ5 ميداليات (ذهبيتان وفضية وبرونزيتين). وتواجدت المغرب في المركز السابع بـ20 ميدالية (ذهبية و8 فضيات و11 برونزية)، وجاءت قطر في المركز الثامن بـ23 ميدالية (ذهبية و11 فضية و11 برونزية)، كما حلت السعودية في المركز التاسع بـ12 ميدالية (5 فضيات و7 برونزيات)، واستقرت فلسطين في المركز 11 بميداليتين فضية وبرونزية، وجاءت سلطنة عمان في المركز 11 بعد ظفرها بميدالية برونزية.
وأشاد المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بأداء المنتخب المصري للسباحة والغطس بعد تصدرهم البطولة العربية للناشئين، مهنئا "الفراعنة" على هذا الإنجاز، مطالبا إياهم بمواصلة التركيز لبلوغ الجاهزية التي تمكنهم من الاستمرار في الصعود على منصات التتويج.
وشهد حفل الختام حضور م. ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري لألعاب الماء، عضو الاتحاد الدولي للعبة، خالد الخليفي رئيس الاتحاد العربي لألعاب الماء، وعدد من مسئولي الاتحاد العربي وإسلام صميدة ومحمد إبراهيم من مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة.

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