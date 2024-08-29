11 ميدالية ملونة حصيلة مشاركة السباحة في البطولة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - أنهى المنتخب الوطني للسباحة مشاركته في البطولة العربية الثالثة للرياضات المائية، والتي اختتمت أمس في المسبح الأولمبي باستاد القاهرة في جمهورية مصر العربية، بجمعه 11 ميدالية ملونة (ذهبيتان و3 فضيات و6 برونزيات)، وسط مشاركة واسعة لـ16 دولة عربية.
وتقلدت اللاعبة تارا علول الميدالية الذهبية في سباق 200م متنوع عن فئة 15-16 سنة وبزمن قدره 2:30.72 دقيقة، كما أحرزت الميدالية الفضية لسباق 100م صدر بزمن 1:15.90 دقيقة، فيما نجح السباح مايكل الور بإحراز الميدالية البرونزية في سباق 50م عن فئة 13-14 بزمن 26.11 ثانية.
وكان المنتخب الوطني، استهل مشاركته بإحراز ميدالية ذهبية وبرونزيتين عبر السباحة تارا العالول، والتي حققت ذهبية سباق 50م صدر بزمن قدره 34.66 ثانية، فيما كان فريق التتابع المختلط 4×100 يحرز المركز الثالث بزمن قدره 4:04.80 دقيقة، وهو المركز ذاته الذي حصده فريق التتابع 200×4 بزمن 9:32.20 دقيقة.
وفي اليوم الثاني من البطولة العربية للألعاب المائية، أحرز السباح عدنان العبداللات الميدالية الفضية لسباق 100م حرة بزمن 51.86 ثانية، وفاز السباح مايكل الور بالميدالية البرونزية لسباق 100 متر حرة بزمن 56.69 ثانية، إلى جانب إحراز الميدالية البرونزية لسباق الإناث 4×100 بزمن 4:23.57 دقيقة.
وأعلن اتحاد السباحة عن تقديم البنك الأردني الكويتي دعما سخيا للمنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية بالقاهرة، في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعين الرياضي والخاص، مؤكدا شكرهم لأسرة البنك على دعمهم لرياضة السباحة، في سبيل رفع اسم الأردن عاليا في المحافل الدولية.
ويترأس أمين سر اتحاد السباحة معاذ البدور الوفد الأردني المشارك، والذي يضم 20 سباحا وسباحة بإشراف المدربين الأميركي جاي بينر ورهف بقلة، وذلك في البطولة التي يشارك فيها؛ الأردن، مصر، المغرب، وسورية، سلطنة عمان، العراق، قطر، تونس، لبنان، فلسطين، السعودية، اليمن، البحرين، الكويت والسودان.
وفي المجموع العام، تصدرت مصر جدول ترتيب الميداليات مع ختام منافسات البطولة العربية، حيث أحرزت 173 ميدالية ملونة (85 ذهبية و48 فضية و37 برونزية)، وجاءت لبنان ثانية بجمعها 53 ميدالية (13 ذهبية و21 فضية و19 برونزية)، وحلت تونس في المركز الثالث بـ27 ميدالية (10 ذهبيات و14 فضية و11 برونزية).
وجاءت الكويت في المركز الرابع بجمعها 20 ميدالية ملونة (3 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية)، فيما حل المنتخب الوطني بالمركز الخامس بعد جمعه 11 ميدالية ملونة (ذهبيتان و3 فضيات و6 برونزيات)، وحلت البحرين سادسة بـ5 ميداليات (ذهبيتان وفضية وبرونزيتين). وتواجدت المغرب في المركز السابع بـ20 ميدالية (ذهبية و8 فضيات و11 برونزية)، وجاءت قطر في المركز الثامن بـ23 ميدالية (ذهبية و11 فضية و11 برونزية)، كما حلت السعودية في المركز التاسع بـ12 ميدالية (5 فضيات و7 برونزيات)، واستقرت فلسطين في المركز 11 بميداليتين فضية وبرونزية، وجاءت سلطنة عمان في المركز 11 بعد ظفرها بميدالية برونزية.
وأشاد المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بأداء المنتخب المصري للسباحة والغطس بعد تصدرهم البطولة العربية للناشئين، مهنئا "الفراعنة" على هذا الإنجاز، مطالبا إياهم بمواصلة التركيز لبلوغ الجاهزية التي تمكنهم من الاستمرار في الصعود على منصات التتويج.
وشهد حفل الختام حضور م. ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري لألعاب الماء، عضو الاتحاد الدولي للعبة، خالد الخليفي رئيس الاتحاد العربي لألعاب الماء، وعدد من مسئولي الاتحاد العربي وإسلام صميدة ومحمد إبراهيم من مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة.
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