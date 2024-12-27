منتخبنا يشارك في بطولة دواثلون الخليج للنخبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يشارك‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬بطولة‭ ‬دواثلون‭ ‬الخليج‭ ‬للنخبة،‭ ‬التي‭ ‬ستُقام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬اليوم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

ويترأس‭ ‬الوفد‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالسلام،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬ورئيس‭ ‬الوفد،‭ ‬يضم‭ ‬أربعة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الرياضيين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬لتمثيل‭ ‬المملكة،‭ ‬وهم‭: ‬محمد‭ ‬القيص،‭ ‬عبدالله‭ ‬المقهوي،‭ ‬مي‭ ‬الحاجي‭ ‬ورؤيا‭ ‬الساعاتي‭.‬

وسيغادر‭ ‬الوفد‭ ‬البلاد‭ ‬اليوم‭ ‬لإتمام‭ ‬الاستعدادات‭ ‬النهائية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المنافسات‭.‬

تتألف‭ ‬رياضة‭ ‬الدواثلون‭ ‬من‭ ‬مرحلتين‭ ‬رئيسيتين،‭ ‬هما‭ ‬الجري‭ ‬وركوب‭ ‬الدراجة،‭ ‬وتتطلب‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والتحمل‭. ‬وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬الإقليمية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الاتحاد‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضور‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬الخليجية‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وأكد‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالسلام‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للاعبين‭ ‬لاكتساب‭ ‬خبرات‭ ‬جديدة‭ ‬والمنافسة‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬الخليج‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬بطولة‭ ‬دواثلون‭ ‬الخليج‭ ‬تُعد‭ ‬مناسبة‭ ‬مميزة‭ ‬لتقديم‭ ‬أداء‭ ‬يعكس‭ ‬تطور‭ ‬الرياضة‭ ‬الوطنية‭. ‬هدفنا‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬المشاركة،‭ ‬بل‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لتقديم‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والتطوير‭ ‬للرياضيين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬رياضيًا‭ ‬وإعداد‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭.‬

وختم‭ ‬حديثه‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬استضافتها‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬المميزة،‭ ‬ونتمنى‭ ‬للجميع‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬جو‭ ‬رياضي‭ ‬مليء‭ ‬بالتحدي‭ ‬وروح‭ ‬الأخوة‮»‬‭.‬

تعد‭ ‬بطولة‭ ‬دواثلون‭ ‬الخليج‭ ‬للنخبة‭ ‬منصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الرياضي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬الرياضة‭ ‬كأسلوب‭ ‬حياة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬تمثيل‭ ‬دولها‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭.‬