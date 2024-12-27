منتخبنا يشارك في بطولة دواثلون الخليج للنخبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يشارك منتخبنا الوطني لخوض غمار بطولة دواثلون الخليج للنخبة، التي ستُقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم، بمشاركة نخبة من الرياضيين من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويترأس الوفد عبدالله عبدالسلام، رئيس الاتحاد ورئيس الوفد، يضم أربعة من أبرز الرياضيين الذين تم اختيارهم لتمثيل المملكة، وهم: محمد القيص، عبدالله المقهوي، مي الحاجي ورؤيا الساعاتي.
وسيغادر الوفد البلاد اليوم لإتمام الاستعدادات النهائية والمشاركة في فعاليات البطولة، على أن يعود بعد انتهاء المنافسات.
تتألف رياضة الدواثلون من مرحلتين رئيسيتين، هما الجري وركوب الدراجة، وتتطلب مستويات عالية من اللياقة البدنية والتحمل. وتأتي مشاركة منتخبنا في هذه البطولة الإقليمية ضمن إطار جهود الاتحاد لتعزيز حضور المملكة على الساحة الرياضية الخليجية وتطوير مهارات اللاعبين على المستوى الدولي.
وأكد عبدالله عبدالسلام أن هذه البطولة تمثل فرصة مهمة للاعبين لاكتساب خبرات جديدة والمنافسة مع نخبة الرياضيين في الخليج. وقال: «بطولة دواثلون الخليج تُعد مناسبة مميزة لتقديم أداء يعكس تطور الرياضة الوطنية. هدفنا ليس فقط المشاركة، بل المنافسة على المراكز المتقدمة ورفع اسم المملكة عاليًا في المحافل الرياضية».
وأضاف أن الاتحاد يسعى دائمًا لتقديم كل سبل الدعم والتطوير للرياضيين، مشيرًا إلى أهمية هذه المشاركات في تعزيز مكانة المملكة رياضيًا وإعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على التميز إقليميًا ودوليًا.
وختم حديثه قائلاً: «نتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية على استضافتها هذه البطولة المميزة، ونتمنى للجميع التوفيق في هذه المنافسات التي تجمع الأشقاء في جو رياضي مليء بالتحدي وروح الأخوة».
تعد بطولة دواثلون الخليج للنخبة منصة لتعزيز التعاون الرياضي بين دول الخليج، وتشجيع الشباب على تبني الرياضة كأسلوب حياة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب التي يمكنها تمثيل دولها في البطولات العالمية.
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