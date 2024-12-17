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العلم والدبلوماسية... كيف تحاول سويسرا التأثير في الوضع الجيوسياسي في القرن الأفريقي؟

12/17/2024 5:08:02 AM
(MENAFN- Swissinfo) تزداد أهمية خليج عدن الاستراتيجية، حيث مصالح سويسرا الحيوية، لكن نفوذها هناك محدود. ولتجاوز ذلك، يحاول بلد جبال الألب كسب علاقات جيّدة من خلال توفير الرعاية والاهتمام بالشعاب المرجانية في جيبوتي، على سبيل المثال.

تم نشر هذا المحتوى على 17 ديسمبر 2024 - 07:52 12دقائق جوليان بوسش، جيبوتي
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