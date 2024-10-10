Thursday, 10 October 2024 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هيئة الانتخابات التونسية: لم نتلق طعونا في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

10/10/2024 2:40:48 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 10 - 10 (كونا) -- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس عدم تلقيها أي طلبات للطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بتونس بما يمهد للاعلان عن النتائج النهائية في اليومين المقبلين.
وقال المتحدث باسم الهيئة محمد التليلي المنصري إنها لم تتلق حتى اليوم أي إخطار من المترشحين ببدء إجراءات الطعون.
وفاز الرئيس قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية بنسبة 69ر90 بالمئة من اصوات الناخبين وفق النتائج الأولية للهيئة فيما حل العياشي زمال ثانيا بنسبة 35ر7 بالمئة وزهير المغزاوي ثالثا بنسبة 9ر1 بالمئة من الأصوات.
ولم يعلن أي من المرشحين عن نيتهم الطعن في النتائج المعلنة.
يذكر أنه في حال عدم الإعلام بالطعون في الآجال القانونية حتى منتصف ليل الخميس تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية في أجل لايتجاوز 48 ساعة من اعلان النتائج الأولية ليؤدي بعدها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في البرلمان. (النهاية)

ش ب م / ه س ص



MENAFN10102024000071011013ID1108767753

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث