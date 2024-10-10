هيئة الانتخابات التونسية: لم نتلق طعونا في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 10 - 10 (كونا) -- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس عدم تلقيها أي طلبات للطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بتونس بما يمهد للاعلان عن النتائج النهائية في اليومين المقبلين.
وقال المتحدث باسم الهيئة محمد التليلي المنصري إنها لم تتلق حتى اليوم أي إخطار من المترشحين ببدء إجراءات الطعون.
وفاز الرئيس قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية بنسبة 69ر90 بالمئة من اصوات الناخبين وفق النتائج الأولية للهيئة فيما حل العياشي زمال ثانيا بنسبة 35ر7 بالمئة وزهير المغزاوي ثالثا بنسبة 9ر1 بالمئة من الأصوات.
ولم يعلن أي من المرشحين عن نيتهم الطعن في النتائج المعلنة.
يذكر أنه في حال عدم الإعلام بالطعون في الآجال القانونية حتى منتصف ليل الخميس تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية في أجل لايتجاوز 48 ساعة من اعلان النتائج الأولية ليؤدي بعدها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية في البرلمان. (النهاية)
ش ب م / ه س ص
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