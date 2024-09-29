انطلاق معرض Jeddah Construct بنسخته الأولى

(MENAFN
- Al Watan)
افتتح معرض
Jeddah Construct بنسخته الأولى، أكبر حدث إنشائي في المنطقة الغربية، أبوابه لاستقبال الزوار حتى 1 أكتوبر في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.
وبدعم من Big 5 Construct Saudi، افتتح الحدث وفد من مركز جدة للمنتديات والفعاليات، وشارك في حفل الافتتاح كلاً من غرينيش، نائب الرئيس التنفيذي، فعاليات لإنشاءات، دي إم جي إيفنتس، ومحمد كازي، نائب الرئيس الأول، فعاليات لإنشاءات، دي إم جي إيفنتس.
وتعليقاً على ذلك، قال محمد كازي، نائب الرئيس الأول، فعاليات لإنشاءات، دي إم جي إيفنتس: ((يسعدنا افتتاح النسخة الأولى من معرض Jeddah Construct، بناءً على إرثنا الممتد لعقد من الزمن في المملكة العربية السعودية مع معرض Big 5 Construct Saudi. يغطي الحدث سلسلة قيمة البناء بأكملها، حيث يجمع 200 عارض من أكثر من 25 دولة ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات، والخدمات، والأنظمة، والحلول. ومع مشاريع ضخمة بقيمة 613 مليار دولار تدفع البيئة العمرانية في جدة إلى الأمام، فإننا نتطلع إلى دعم المتطلبات المتطورة لمشهد البناء في جدة)). وأضاف: ((يتميز الحدث بمنتجات وخدمات ضمن 16 قطاع رئيسي للمنتجات، ويستضيف مزيجاً من العارضين المحليين والدوليين ويوفر منصة حقيقية للمشاركة التجارية)).
أفضل العلامات التجارية للحديد الصلب تعرض أبرز الابتكارات تتميز قاعات المعرض بعارضين رئيسيين للصلب في طليعة الابتكار الهيكلي. يقدم العارضون مجموعة واسعة من منتجات الصلب المتقدمة، من المواد المتطورة إلى الأنظمة الهيكلية المستدامة المصممة لتلبية الطلبات المتزايدة لقطاع البناء في جدة.
تعد شركة اليمامة للصناعات الحديدية واحدة من اللاعبين الرئيسيين والرواد في سوق الأنابيب والأنابيب الفولاذية محلياً وإقليمياً، وتقدم مجموعة من الأنابيب الفولاذية للأغراض الهيكلية وأنابيب السقالات والأنابيب الفولاذية لخدمات الضغط. تعرض Kirby Building Systems مجموعة واسعة من حلول المباني الفولاذية المخصصة والفعالة من حيث التكلفة، والتي تضمنت المباني الفولاذية سابقة الهندسة، والألواح العازلة، والعوارض المنحنية، وألواح التزيين العميقة، بالإضافة إلى ألواح التماس الدائمة المشهورة بطول عمرها ومتانتها.
ومن بين عمالقة الصلب الآخرين الذين يعرضون منتجاتهم وأنظمتهم مجموعة هيمالايا للصلب، وفريمكاد إنترناشيونال، وسيبكس، وباز ستيل، وأيكون إيجيبت، وغيرها.
العارضون في الهواء الطلق يسرقون الأضواء بالإضافة إلى العرض المثير للإعجاب في قاعات المعرض، تم افتتاح منطقة المعرض الخارجية في Jeddah Construct بعرض لكبار العارضين في مجال الآلات الثقيلة، مما يوفر للحضور عرضاً رائعاً لأحدث معدات وتقنيات البناء.
تقدم شركة أكس سي أم جي التجارية، وهي واحدة من أكبر شركات آلات البناء في الصين، سلسلتها المخصصة من اللوادر ذات التوجيه الانزلاقي والحفارات واللوادر ذات المحراث الخلفي، المتخصصة في المراحل الأولى من البناء، بما في ذلك الحفر والسحب والحفر. عارض آخر، NAZ Industries، يجلب أحدث مقطوراته القلابة والمسطحة وشبه المقطورات ذات الوزن المنخفض، والتي تبسط العمليات وتقلل من وقت التوقف عن العمل وتعزز الإنتاجية، وتلبي الاحتياجات الفريدة لمشاريع البناء الضخمة.
ومن بين العارضين الآخرين أيضا شركة عيسى دخيل الله المرواني التجارية وشركة ألتون التجارية ومصنع الوادي الأخضر المميز.
وأشار محمد كازي، نائب الرئيس الأول، فعاليات لإنشاءات، دي إم جي إيفنتس إلى أن ((المساحة الخارجية الديناميكية في الحدث توفر للزوار فرصة فريدة لتجربة العروض الحية والتفاعلات العملية مع أحدث الآلات، مما يجعلها من أبرز معالم المعرض)).
محادثات البناء تسلط الضوء على تخطيط المشروع كمفتاح للنجاح رحب اليوم الأول من محادثات البناء المعتمدة من CPD، برعاية هيمالايا ستيل، بقادة الصناعة وخبراء الموضوع وصناع القرار لتبادل الأفكار العملية والاستراتيجيات المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الملحة والاتجاهات الناشئة لصناعة البناء في جدة.
وفي إحدى الجلسات، شدد خليل السعيدي، المدير التنفيذي لتسليم البرامج في شركة المشاريع الترفيهية السعودية (SEVEN) على أهمية التعاون المبكر بين فرق المشروع من أجل التخطيط الفعال للمشروع وتخصيص الموارد، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح تسليم المشاريع. شارك زميله المتحدث محمد عبد الجواد، خبير إدارة المشاريع وعضو اللجنة في معهد إدارة المشاريع - المملكة العربية السعودية، رؤى قيمة حول مصفوفة RACI التي تعد ضرورية لتخصيص الموارد أثناء تصور الأدوار والمسؤوليات داخل فرق المشروع.
تضمن يوم الافتتاح جلسة التواصل الصناعي التي استضافها معهد تشارترد للبناء (CIOB) والتي جمعت بين أصحاب المصلحة في مجال البناء والمهنيين وقادة الفكر للمشاركة في المناقشات وتوسيع شبكتهم المهنية مع بعض الشخصيات الرائدة في الصناعة.
مفتوح حتى 1 أكتوبر 2024، الدخول إلى Jeddah Construct مجاني للمتخصصين في هذا المجال، ولكن لن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. لمزيد من المعلومات وللتسجيل، يرجى زيارة Jeddah Construct.
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