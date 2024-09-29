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انطلاق معرض Jeddah Construct بنسخته الأولى

9/29/2024 11:46:05 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح معرض Jeddah Construct بنسخته الأولى، أكبر حدث إنشائي في المنطقة الغربية، أبوابه لاستقبال الزوار حتى 1 أكتوبر في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.
وبدعم من Big 5 Construct Saudi، افتتح الحدث وفد من مركز جدة للمنتديات والفعاليات، وشارك في حفل الافتتاح كلاً من غرينيش، نائب الرئيس التنفيذي، فعاليات لإنشاءات، دي إم جي إيفنتس، ومحمد كازي، نائب الرئيس الأول، فعاليات لإنشاءات، دي إم جي إيفنتس.
وتعليقاً على ذلك، قال محمد كازي، نائب الرئيس الأول، فعاليات لإنشاءات، دي إم جي إيفنتس: ((يسعدنا افتتاح النسخة الأولى من معرض Jeddah Construct، بناءً على إرثنا الممتد لعقد من الزمن في المملكة العربية السعودية مع معرض Big 5 Construct Saudi. يغطي الحدث سلسلة قيمة البناء بأكملها، حيث يجمع 200 عارض من أكثر من 25 دولة ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات، والخدمات، والأنظمة، والحلول. ومع مشاريع ضخمة بقيمة 613 مليار دولار تدفع البيئة العمرانية في جدة إلى الأمام، فإننا نتطلع إلى دعم المتطلبات المتطورة لمشهد البناء في جدة)). وأضاف: ((يتميز الحدث بمنتجات وخدمات ضمن 16 قطاع رئيسي للمنتجات، ويستضيف مزيجاً من العارضين المحليين والدوليين ويوفر منصة حقيقية للمشاركة التجارية)).
أفضل العلامات التجارية للحديد الصلب تعرض أبرز الابتكارات تتميز قاعات المعرض بعارضين رئيسيين للصلب في طليعة الابتكار الهيكلي. يقدم العارضون مجموعة واسعة من منتجات الصلب المتقدمة، من المواد المتطورة إلى الأنظمة الهيكلية المستدامة المصممة لتلبية الطلبات المتزايدة لقطاع البناء في جدة.
تعد شركة اليمامة للصناعات الحديدية واحدة من اللاعبين الرئيسيين والرواد في سوق الأنابيب والأنابيب الفولاذية محلياً وإقليمياً، وتقدم مجموعة من الأنابيب الفولاذية للأغراض الهيكلية وأنابيب السقالات والأنابيب الفولاذية لخدمات الضغط. تعرض Kirby Building Systems مجموعة واسعة من حلول المباني الفولاذية المخصصة والفعالة من حيث التكلفة، والتي تضمنت المباني الفولاذية سابقة الهندسة، والألواح العازلة، والعوارض المنحنية، وألواح التزيين العميقة، بالإضافة إلى ألواح التماس الدائمة المشهورة بطول عمرها ومتانتها.
ومن بين عمالقة الصلب الآخرين الذين يعرضون منتجاتهم وأنظمتهم مجموعة هيمالايا للصلب، وفريمكاد إنترناشيونال، وسيبكس، وباز ستيل، وأيكون إيجيبت، وغيرها.
العارضون في الهواء الطلق يسرقون الأضواء بالإضافة إلى العرض المثير للإعجاب في قاعات المعرض، تم افتتاح منطقة المعرض الخارجية في Jeddah Construct بعرض لكبار العارضين في مجال الآلات الثقيلة، مما يوفر للحضور عرضاً رائعاً لأحدث معدات وتقنيات البناء.
تقدم شركة أكس سي أم جي التجارية، وهي واحدة من أكبر شركات آلات البناء في الصين، سلسلتها المخصصة من اللوادر ذات التوجيه الانزلاقي والحفارات واللوادر ذات المحراث الخلفي، المتخصصة في المراحل الأولى من البناء، بما في ذلك الحفر والسحب والحفر. عارض آخر، NAZ Industries، يجلب أحدث مقطوراته القلابة والمسطحة وشبه المقطورات ذات الوزن المنخفض، والتي تبسط العمليات وتقلل من وقت التوقف عن العمل وتعزز الإنتاجية، وتلبي الاحتياجات الفريدة لمشاريع البناء الضخمة.
ومن بين العارضين الآخرين أيضا شركة عيسى دخيل الله المرواني التجارية وشركة ألتون التجارية ومصنع الوادي الأخضر المميز.
وأشار محمد كازي، نائب الرئيس الأول، فعاليات لإنشاءات، دي إم جي إيفنتس إلى أن ((المساحة الخارجية الديناميكية في الحدث توفر للزوار فرصة فريدة لتجربة العروض الحية والتفاعلات العملية مع أحدث الآلات، مما يجعلها من أبرز معالم المعرض)).
محادثات البناء تسلط الضوء على تخطيط المشروع كمفتاح للنجاح رحب اليوم الأول من محادثات البناء المعتمدة من CPD، برعاية هيمالايا ستيل، بقادة الصناعة وخبراء الموضوع وصناع القرار لتبادل الأفكار العملية والاستراتيجيات المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الملحة والاتجاهات الناشئة لصناعة البناء في جدة.
وفي إحدى الجلسات، شدد خليل السعيدي، المدير التنفيذي لتسليم البرامج في شركة المشاريع الترفيهية السعودية (SEVEN) على أهمية التعاون المبكر بين فرق المشروع من أجل التخطيط الفعال للمشروع وتخصيص الموارد، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح تسليم المشاريع. شارك زميله المتحدث محمد عبد الجواد، خبير إدارة المشاريع وعضو اللجنة في معهد إدارة المشاريع - المملكة العربية السعودية، رؤى قيمة حول مصفوفة RACI التي تعد ضرورية لتخصيص الموارد أثناء تصور الأدوار والمسؤوليات داخل فرق المشروع.
تضمن يوم الافتتاح جلسة التواصل الصناعي التي استضافها معهد تشارترد للبناء (CIOB) والتي جمعت بين أصحاب المصلحة في مجال البناء والمهنيين وقادة الفكر للمشاركة في المناقشات وتوسيع شبكتهم المهنية مع بعض الشخصيات الرائدة في الصناعة.
مفتوح حتى 1 أكتوبر 2024، الدخول إلى Jeddah Construct مجاني للمتخصصين في هذا المجال، ولكن لن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. لمزيد من المعلومات وللتسجيل، يرجى زيارة Jeddah Construct.

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