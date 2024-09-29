فرنسا تدرس زيادة الضرائب على الشركات الكبرى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أفادت صحيفة لوموند يوم الأحد بأن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه يدرس زيادة مؤقتة في ضريبة الشركات على أكبر شركات البلاد، بالإضافة إلى ضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم كجزء من الجهود الرامية إلى سد ثغرة كبيرة في المالية العامة.

بارنييه، الذي تولى منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، يجد نفسه بالفعل يواجه أزمة ميزانية متزايدة، إذ إن الضريبي أضعف من المتوقع والإنفاق أعلى من المخطط له.

موضوعات“المركزى الصينى” يلزم البنوك التجارية بخفض الفائدة على الرهونات العقارية القائمة كيليان مبابي يستثمر في شركة إلكترونيات ألمانية الجامعة العربية ترحب بالتفاهمات الليببة لحل أزمة المصرف المركزى

إن مصداقية فرنسا لدى الأسواق المالية، حيث ارتفعت تكاليف اقتراضها، وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك.

الضريبة الفرنسية في أرقام

تقول لوموند إن ميزانية 2025 قد تتضمن زيادة بنسبة 8.5 نقطة مئوية في ضريبة الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل (1.1 مليار دولار)، الضريبة ستكون مؤقتة وقد تدر 8 مليارات يورو عام 2025.

وتشمل التدابير الأخرى المحتملة ضريبة على إعادة شراء الأسهم.

تفتقر الحكومة الجديدة إلى الأغلبية البرلمانية، وسيكون اعتماد الميزانية صعباً، حتى الأحزاب الموجودة في الحكومة لا تتفق على ما إذا كانت الزيادات الضريبية خياراً أم لا.

كانت الحكومة السابقة تخطط لخفض العجز المالي إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، لكن ضعف عائدات الضرائب وتجاوز الميزانية جعل هذا الهدف صعب المنال.

ما الخطوة التالية؟

يحتاج بارنييه إلى الانتهاء من مشروع ميزانية 2025 في غضون أيام وتسليمه إلى المشرعين بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول على أقصى تقدير.

ولم يتسنَ الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية للتعليق على الفور.

المصدر: