Monday, 30 September 2024 03:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

9/29/2024 7:12:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬11‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬شنها‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قصفت‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬ووسط‭ ‬وجنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬عدة‭ ‬مبان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬فلسطينيين‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭. ‬

وردد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مزاعمه‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬داخل‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬أم‭ ‬الفحم‮»‬‭. ‬واتهم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حماس‭ ‬باستغلال‭ ‬المنشآت‭ ‬المدنية‭ ‬والسكان‭ ‬لأغراض‭ ‬عسكرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الحركة‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭. ‬كما‭ ‬أودت‭ ‬ثلاث‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬أخرى‭ ‬بحياة‭ ‬أربعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬النصيرات‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بغزة‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬واصلت‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬وفي‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬نسفت‭ ‬عدة‭ ‬منازل‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬تواصل‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬متعددة‭ ‬الجبهات‮»‬‭ ‬وتنفذ‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لإعادة‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وأجانب‭ ‬و‮«‬تفكيك‮»‬‭ ‬حماس‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬اكتشفت‭ ‬وفككت‭ ‬نفقا‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬نحو‭ ‬كيلومتر‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مبان‭ ‬سكنية‭ ‬وأماكن‭ ‬مدنية‭ ‬وسط‭ ‬غزة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬غرف‭ ‬ومعدات‭ ‬استخدمتها‭ ‬حماس‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭. ‬

وتراجعت‭ ‬حدة‭ ‬القتال‭ ‬والعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬تصعيد‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬لبنان‭. ‬

ونزح‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬بسبب‭ ‬العدوان‭ ‬الذي‭ ‬استشهد‭ ‬فيه‭ ‬41500‭ ‬فلسطيني،‭ ‬وفقا‭ ‬لسلطات‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

MENAFN29092024000055011008ID1108727488

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث