استشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (رويترز): قال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني أمس إن 11 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد أن قصفت طائرات إسرائيلية عدة مناطق في شمال ووسط وجنوب القطاع.
وقال مسعفون من غزة إن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة مبان من بينها مدرسة تؤوي فلسطينيين نازحين في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة آخرين.
وردد الجيش الإسرائيلي مزاعمه إنه استهدف مقاتلين من حركة حماس داخل مركز قيادة في مجمع كان يحمل في السابق اسم «مدرسة أم الفحم». واتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستغلال المنشآت المدنية والسكان لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.
وقال مسعفون إن ثلاثة أشخاص استشهدوا في غارة على منزل بمدينة غزة. كما أودت ثلاث غارات جوية أخرى بحياة أربعة فلسطينيين في النصيرات وخان يونس في وسط وجنوب قطاع غزة.
وقال سكان ووسائل إعلام بغزة إن القوات الإسرائيلية واصلت عملياتها في رفح بالقرب من الحدود مع مصر، وفي حي الزيتون بمدينة غزة، حيث نسفت عدة منازل.
وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن قواته تواصل القتال في «حرب متعددة الجبهات» وتنفذ عمليات في غزة لإعادة رهائن إسرائيليين وأجانب و«تفكيك» حماس.
وأضاف أن القوات اكتشفت وفككت نفقا يبلغ طوله نحو كيلومتر بالقرب من مبان سكنية وأماكن مدنية وسط غزة، إلى جانب العثور على عدة غرف ومعدات استخدمتها حماس فترات طويلة.
وتراجعت حدة القتال والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الأسبوع الماضي مع تصعيد إسرائيل عدوانها على لبنان.
ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بسبب العدوان الذي استشهد فيه 41500 فلسطيني، وفقا لسلطات صحية في القطاع.
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