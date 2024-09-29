استشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬11‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬شنها‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قصفت‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬ووسط‭ ‬وجنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬عدة‭ ‬مبان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬فلسطينيين‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭. ‬

وردد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مزاعمه‭ ‬إنه‭ ‬استهدف‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬داخل‭ ‬مركز‭ ‬قيادة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬أم‭ ‬الفحم‮»‬‭. ‬واتهم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حماس‭ ‬باستغلال‭ ‬المنشآت‭ ‬المدنية‭ ‬والسكان‭ ‬لأغراض‭ ‬عسكرية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الحركة‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة‭. ‬كما‭ ‬أودت‭ ‬ثلاث‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬أخرى‭ ‬بحياة‭ ‬أربعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬النصيرات‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بغزة‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬واصلت‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬وفي‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬نسفت‭ ‬عدة‭ ‬منازل‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬تواصل‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬متعددة‭ ‬الجبهات‮»‬‭ ‬وتنفذ‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لإعادة‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وأجانب‭ ‬و‮«‬تفكيك‮»‬‭ ‬حماس‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬اكتشفت‭ ‬وفككت‭ ‬نفقا‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬نحو‭ ‬كيلومتر‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مبان‭ ‬سكنية‭ ‬وأماكن‭ ‬مدنية‭ ‬وسط‭ ‬غزة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬غرف‭ ‬ومعدات‭ ‬استخدمتها‭ ‬حماس‭ ‬فترات‭ ‬طويلة‭. ‬

وتراجعت‭ ‬حدة‭ ‬القتال‭ ‬والعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬تصعيد‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬لبنان‭. ‬

ونزح‭ ‬معظم‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬بسبب‭ ‬العدوان‭ ‬الذي‭ ‬استشهد‭ ‬فيه‭ ‬41500‭ ‬فلسطيني،‭ ‬وفقا‭ ‬لسلطات‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬