دائرة شؤون اللاجئين: العدوان على المخيمات لن ينجح في تهجير شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية على ان الهجمة الشرسة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، والمخططات الاسرائيلية التي تستهدف تدمير المخيمات، لن تكسر من عزيمة وصمود شعبنا وتمسكه بحقوقه وثباته فوق ارضه.
وحيت دائرة شؤون اللاجئين في بيان لها شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات على الصمود الاسطوري، والتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما حيت الدائرة أهلنا الصامدين في قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية والقدس الذين يتعرضون لأكبر حرب ابادة جماعية شهدها العصر الحديث، ويمارس بحقهم شتى اصناف القتل والتدمير والاعتقال والتعذيب.
وشددت الدائرة على ان المخططات الاسرائيلي الذي يستهدف مخيمات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وخصوصا مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم والفارعة وبلاطه وعسكر والعين ومخيمي شعفاط وقلنديا في القدس، ومخيمات وسط وجنوب الضفة الغربية،هذا الاستهداف الوحشي يهدف الى تسريع مخطط التهجير القسري، ولكسر شوكة المخيمات باعتبارها حاضة للصمود والنضال واعادة انتاج الهوية والثقافة الوطينة التي حافظت وتحافظ على الوجود العربي الفلسطيني فوق الارض الفلسطينية.
وطالبت الدائرة كل ابناء شعبنا الى رفض التهجير، ومواجهة التحديات عبر الوحدة الوطنية والصبر وتعزيز التضامن الفلسطيني الداخلي، وفضح كل ممارسات الاحتلال التي تستهدف كل مكونات الحياة داخل المخيمات وخارجها.
وأضاف البيان بان هذه المؤامرات والمخططات الاسرائيلية لن تزيد شعبنا الا اصرار وتمسكا بحقوقه، مطالبا بذات الوقت المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته في تفعيل الحماية الدولية لابناء شعبنا وخصوصا المخيمات واللاجئين، وحماية وكالة الاونروا التي تتعرض للاستهداف اليومي عبر قتل الموظفين واستهداف المراكز والنازحين، وعبر حملة منظمة والمنسقة لتقويض عملها من خلال ربطها بما تسميه اسرائيل الارهاب واعاقة ومنع عملها ومحاولة رفع الحصانة عنها.
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