دائرة شؤون اللاجئين: العدوان على المخيمات لن ينجح في تهجير شعبنا

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية على ان الهجمة الشرسة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، والمخططات الاسرائيلية التي تستهدف تدمير المخيمات، لن تكسر من عزيمة وصمود شعبنا وتمسكه بحقوقه وثباته فوق ارضه.

وحيت دائرة شؤون اللاجئين في بيان لها شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات على الصمود الاسطوري، والتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما حيت الدائرة أهلنا الصامدين في قطاع غزة ومخيمات الضفة الغربية والقدس الذين يتعرضون لأكبر حرب ابادة جماعية شهدها العصر الحديث، ويمارس بحقهم شتى اصناف القتل والتدمير والاعتقال والتعذيب.

وشددت الدائرة على ان المخططات الاسرائيلي الذي يستهدف مخيمات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وخصوصا مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم والفارعة وبلاطه وعسكر والعين ومخيمي شعفاط وقلنديا في القدس، ومخيمات وسط وجنوب الضفة الغربية،هذا الاستهداف الوحشي يهدف الى تسريع مخطط التهجير القسري، ولكسر شوكة المخيمات باعتبارها حاضة للصمود والنضال واعادة انتاج الهوية والثقافة الوطينة التي حافظت وتحافظ على الوجود العربي الفلسطيني فوق الارض الفلسطينية.

وطالبت الدائرة كل ابناء شعبنا الى رفض التهجير، ومواجهة التحديات عبر الوحدة الوطنية والصبر وتعزيز التضامن الفلسطيني الداخلي، وفضح كل ممارسات الاحتلال التي تستهدف كل مكونات الحياة داخل المخيمات وخارجها.

وأضاف البيان بان هذه المؤامرات والمخططات الاسرائيلية لن تزيد شعبنا الا اصرار وتمسكا بحقوقه، مطالبا بذات الوقت المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته في تفعيل الحماية الدولية لابناء شعبنا وخصوصا المخيمات واللاجئين، وحماية وكالة الاونروا التي تتعرض للاستهداف اليومي عبر قتل الموظفين واستهداف المراكز والنازحين، وعبر حملة منظمة والمنسقة لتقويض عملها من خلال ربطها بما تسميه اسرائيل الارهاب واعاقة ومنع عملها ومحاولة رفع الحصانة عنها.