العليا لتحقيق الجنسية سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 78 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء

MENAFN - Al-Anbaa) ‏عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف رئيس اللجنة وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ووزير الخارجية عبدالله اليحيا والأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا وأمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المستشار مبارك محمد بوكحيل.

‏وقررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 78 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وهي بالتفصيل كالآتي:

1- فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 17 حالة.

2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 29 حالة.

3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 32 حالة وهم يحملون الجناسي: (سعودية، مصرية، أردنية، فلسطينية، سورية، عراقية، لبنانية، صومالية، إيرانية، أميركية، غير محددي الجنسية).