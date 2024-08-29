العليا لتحقيق الجنسية سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 78 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف رئيس اللجنة وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ووزير الخارجية عبدالله اليحيا والأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا وأمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المستشار مبارك محمد بوكحيل.
وقررت اللجنة سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 78 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وهي بالتفصيل كالآتي:
1- فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 17 حالة.
2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 29 حالة.
3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 32 حالة وهم يحملون الجناسي: (سعودية، مصرية، أردنية، فلسطينية، سورية، عراقية، لبنانية، صومالية، إيرانية، أميركية، غير محددي الجنسية).
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