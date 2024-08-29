الحرب في السودان: مساعٍ نسائية للتأثير في محادثات جنيف

MENAFN - Swissinfo) تجري في سويسرا مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في السودان، الذي مزقته الحرب. وقد سافرت إلى سويسرا 15 امرأة سودانية للمطالبة بإشراكهنّ في عمليّة السلام.



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تم نشر هذا المحتوى على 21 أغسطس 2024 - 07:20 11دقائق سامانتا سيغفريد

يشهد السودان ثالث أكبر بلد في أفريقيا، منذ ستة عشر شهراً حربا مدمّرة، هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.



وتستضيف جنيف منذ الرابع عشر من أغسطس الجاري، مباحثات تهدف إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى البلاد، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار كذلك، في أفضل الأحوال.



فدعت الولايات المتحدة طرفي النزاع، القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، للقاء في مكان سري بجنيف. لكن لم تلب الدعوة سوى قوات الدعم السريع حتى الآن.



+ السودان: كلّ ما يجب معرفته عن المفاوضات الجارية في سويسرا

ولم تكن هذه المحاولة الأولى لوضع حد للقتال في السودان. فقد أطلقت الولايات المتحدة العام الماضي، جهود وساطة في جدة بالمملكة العربية السعودية، بيد أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.



رباب بالدو، ناشطة في مجال النوع الاجتماعي والسلام. وعملت كمستشارة دولية في برامج عدة منها، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسلام الشامل. كما عملت كمبعوثة خاصة بالسودان، وجنوب السودان لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية (IGAD). DR

وتقول رباب بالدو، الناشطة السودانية في مجال السلام والنوع الاجتماعي، خلال اجتماع في جنيف:”يجب أن تسير الأمور هذه المرّة كما يجب، ولابد أن تكون المرأة جزءًا من هذه العملية، مثلما ينصّ على ذلك تفويض الأمم المتحدة“.



ويدعو القرار عدد 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في مفاوضات السلام، وتسوية النزاعات، وإعادة الإعمار.



النساء في السودان يواجهن أوضاعا غاية في الخطورة

وتُعد رباب بالدو واحدة من ضمن 15 ناشطة سودانية من أجيال مختلفة، قدمن إلى سويسرا للمطالبة بالانضمام إلى المحادثات الجارية بشأن الأوضاع في بلدهن. وتنخرط الكثير منهن بلا كلل منذ بدء الحرب، في الرعاية الصحيّة وحماية الطفولة، وتوفير الحاجة من الغذاء والدواء.

فتقول:“لقد واجهنا كلّ شيء، من اغتصاب، ومجازر، ومجاعة. ونعلم مدى حاجة بلادنا إلى وقف إطلاق النار. لذلك علينا حضور هذه المباحثات، والمشاركة فيها لأنّنا ندرك قيمة ذلك بالنسبة إلى بلادنا.”

وتزيد مشاركة النساء في مباحثات السلام، فرص استمرار الاتفاقيات بعد مرور خمسة عشر عاماً على توقيعها بنسبة 35%، وهو ما أكّدتهدراسة عالميّة رابط خارجي حول تطبيق قرار الأمم المتحدة عدد 1325.

تقول السيدة ديبورا شيبلر،المديرة التنفيذيّة لمنظّمة“سيدات السلام في جميع أنحاء العالم” (Friedens Frauen weltweit) السويسرية غير الحكومية، من جانبها:“يؤكّد حضور النساء، وغيرهنّ ممّن

يمثّل المجتمع المدني بما لا يدع مجالاً للشك، أن الحرب لا تقع فقط بين الأطراف المتحاربة. فيجب أن يظلّ العنف الذي عانت منه النساء، دائماً جزءاً من الحوار.”



وقد أعدّت بالدو، وفريقها في الأسابيع الأخيرة، مسودة لاتفاقية سلام تراعي وجهة النظر هذه.



وتتضمّن هذه المسودة إجراءات، تراها داعية السلام ضرورية لإنهاء الحرب، والتزامات خاصة بطرفي النزاع. كما يتطرّق المقترح أيضا إلى تفشّي العنف الجنسي المسلَّط على النساء، واحتلال الجماعات المسلحة المستشفيات. ويشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى تعرّض حوالي سبعة ملايين امرأة وفتاة، إلى العنف الجنسي في السودان.

