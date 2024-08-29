الحرب في السودان: مساعٍ نسائية للتأثير في محادثات جنيف

(MENAFN
- Swissinfo)
تجري في سويسرا مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في السودان، الذي مزقته الحرب. وقد سافرت إلى سويسرا 15 امرأة سودانية للمطالبة بإشراكهنّ في عمليّة السلام.
تم نشر هذا المحتوى على
21 أغسطس 2024 - 07:20
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سامانتا سيغفريد
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War in Sudan: how women want to influence the peace process in Geneva
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Guerre au Soudan: les femmes s'engagent pour la paix à Genève
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Guerra in Sudan, come le donne vogliono influenzare il processo di pace a Ginevra
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Guerra en Sudán: las mujeres pretenden influir en el proceso de paz de Ginebra
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スーダン停戦協議、和平プロセス参加求めスーダン女性らジュネーブへ
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يشهد السودان ثالث أكبر بلد في أفريقيا، منذ ستة عشر شهراً حربا مدمّرة، هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.
وتستضيف جنيف منذ الرابع عشر من أغسطس الجاري، مباحثات تهدف إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية الطارئة إلى البلاد، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار كذلك، في أفضل الأحوال.
فدعت الولايات المتحدة طرفي النزاع، القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، للقاء في مكان سري بجنيف. لكن لم تلب الدعوة سوى قوات الدعم السريع حتى الآن.
+ السودان: كلّ ما يجب معرفته عن المفاوضات الجارية في سويسرا
ولم تكن هذه المحاولة الأولى لوضع حد للقتال في السودان. فقد أطلقت الولايات المتحدة العام الماضي، جهود وساطة في جدة بالمملكة العربية السعودية، بيد أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.
رباب بالدو، ناشطة في مجال النوع الاجتماعي والسلام. وعملت كمستشارة دولية في برامج عدة منها، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسلام الشامل. كما عملت كمبعوثة خاصة بالسودان، وجنوب السودان لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية (IGAD).
DR
وتقول رباب بالدو، الناشطة السودانية في مجال السلام والنوع الاجتماعي، خلال اجتماع في جنيف:”يجب أن تسير الأمور هذه المرّة كما يجب، ولابد أن تكون المرأة جزءًا من هذه العملية، مثلما ينصّ على ذلك تفويض الأمم المتحدة“.
ويدعو القرار عدد 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في مفاوضات السلام، وتسوية النزاعات، وإعادة الإعمار.
النساء في السودان يواجهن أوضاعا غاية في الخطورة
وتُعد رباب بالدو واحدة من ضمن 15 ناشطة سودانية من أجيال مختلفة، قدمن إلى سويسرا للمطالبة بالانضمام إلى المحادثات الجارية بشأن الأوضاع في بلدهن. وتنخرط الكثير منهن بلا كلل منذ بدء الحرب، في الرعاية الصحيّة وحماية الطفولة، وتوفير الحاجة من الغذاء والدواء.
فتقول:“لقد واجهنا كلّ شيء، من اغتصاب، ومجازر، ومجاعة. ونعلم مدى حاجة بلادنا إلى وقف إطلاق النار. لذلك علينا حضور هذه المباحثات، والمشاركة فيها لأنّنا ندرك قيمة ذلك بالنسبة إلى بلادنا.”
وتزيد مشاركة النساء في مباحثات السلام، فرص استمرار الاتفاقيات بعد مرور خمسة عشر عاماً على توقيعها بنسبة 35%، وهو ما أكّدتهدراسة عالميّة رابط خارجي حول تطبيق قرار الأمم المتحدة عدد 1325.
تقول السيدة ديبورا شيبلر،المديرة التنفيذيّة لمنظّمة“سيدات السلام في جميع أنحاء العالم” (Friedens Frauen weltweit) السويسرية غير الحكومية، من جانبها:“يؤكّد حضور النساء، وغيرهنّ ممّن
يمثّل المجتمع المدني بما لا يدع مجالاً للشك، أن الحرب لا تقع فقط بين الأطراف المتحاربة. فيجب أن يظلّ العنف الذي عانت منه النساء، دائماً جزءاً من الحوار.”
وقد أعدّت بالدو، وفريقها في الأسابيع الأخيرة، مسودة لاتفاقية سلام تراعي وجهة النظر هذه.
وتتضمّن هذه المسودة إجراءات، تراها داعية السلام ضرورية لإنهاء الحرب، والتزامات خاصة بطرفي النزاع. كما يتطرّق المقترح أيضا إلى تفشّي العنف الجنسي المسلَّط على النساء، واحتلال الجماعات المسلحة المستشفيات. ويشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى تعرّض حوالي سبعة ملايين امرأة وفتاة، إلى العنف الجنسي في السودان.
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