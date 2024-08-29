السودان: سويسرا من بين الأطراف الوسيطة التي تدعو إلى استمرار تدفّق المساعدات

MENAFN - Swissinfo) دعت الأطراف السبعة، التي قادت محادثات جنيف حول السودان لمدة عشرة أيام، بما في ذلك سويسرا، إلى "استمرار وتسريع" التدفق الجديد للمساعدات. وقالت هذه الأطراف إنها حصلت على ضمانات لمسار ثانٍ من بورتسودان.



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تم نشر هذا المحتوى على 24 أغسطس 2024 - 10:11 6دقائق Keystone-SDA/أم

وقد تمكنت أكثر من عشر شاحنات هذا الأسبوع من عبور معبر أدره من تشاد إلى دارفور، حيث يواجه جزء من السكان المجاعة. وقال المبعوث الأمريكي توم بيريلو، الذي ترأس المفاوضات، للصحافة يوم الجمعة:”هناك حاجة إلى المئات [من الشاحنات]“.

وكان الجيش السوداني، الذي لم يحضر محادثات جنيف، لكن الأطراف الراعية لها تمكّنت من الاتصال به هاتفياً، قد سمح بفتح المعبر المذكور لمدة ثلاثة أشهر.

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وفي بيان مشترك صدر في نهاية المحادثات يوم الجمعة، قالت الولايات المتحدة، إلى جانب سويسرا والمملكة العربية السعودية، التي شاركت في تنظيم المناقشات، إن الأطراف المنظمة للمحادثات حصلت أيضًا على ضمانات بشأن طريق المساعدات من بورتسودان. وسوف تواصل هذه الدول مع شركائها من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، العمل من أجل الوصول إلى مسار ثالث للمساعدات.

وأضاف بيريلو”إنه نجاح“، ولكنه”مجرد بداية“. وتهدف الخطة إلى إيصال الغذاء والأدوية وإمدادات الطوارئ إلى حوالي 20 مليون شخص.

وإجمالاً، يحتاج أكثر من 25 مليون سوداني، أو نصف السكان، إلى المساعدة في البلاد. ويواجه الملايين انعداماً خطيراً في الأمن الغذائي. وقد حصدت أعمال العنف على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية عشرات الآلاف من الأرواح. وفرّ أكثر من عشرة ملايين شخص داخل البلاد أو إلى الدول المجاورة.

لا يمكن إحراز أيّ تقدّم في وقف إطلاق النار

يمثّل الإعلان عن موجة ثانية من الكوليرا قبل أسبوع في السودان، مشكلة ثانية. وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة في جنيف، أنه سيتم تسليم أكثر من 450,000 جرعة إضافية من اللقاح.

كما أعلنت الأطراف السبعة المشاركة في المحادثات أنها اقترحت آلية تنفيذية لتسوية الخلافات بين الطرفين. وينبغي أن تتيح هذه الآلية إمكانية تلقي الشكاوى، وتجنب عرقلة الالتزامات التي تعهدت بها الوفود، كما حدث في المملكة العربية السعودية العام الماضي، والتي لم يتم الوفاء بها.

واعترف بيريلو بأن”الأمر بعيد المنال“. وأضاف أن قوات الدعم السريع قدمت ضمانات لمدونة قواعد السلوك للقانون الدولي الإنساني.

وعلى الرغم من غياب الجيش، إلا أنه تم إجراء مناقشات بعيدة المدى، بما في ذلك مع هذا الطرف”في مناسبات عديدة كل يوم“. كما أرسل قائدها، الجنرال عبد الفتاح البرهان، وفداً إلى مصر هذا الأسبوع للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

لكن الهدف الأساسي، وهو وقف إطلاق النار، لم تتم مناقشته فعليًا. ويجعل الجيش أي مناقشات حول هذه المسألة مع قوات الدعم السريع، بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو، مشروطة بإنهاء الحصار شبه العسكري للفاشر في دارفور. كما أنه يعترض على مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة المتهمة بدعم هذه القوات شبه العسكرية، والتي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية مهمة.