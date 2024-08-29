مجلس نيابي منقسم: جدل قانون الجرائم الإلكترونية يحدد الخارطة الحزبية

MENAFN - Amman Net) مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية لعام ٢٠٢٤ عاد الشارع الأردني، ليناقش ضرورة إعادة النظر ببعض مواد قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إثارة جدل واسع، حول ما إذا كان قانوناً مقيداً للحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير ، أو قانوناً لضبط الانتشار الواسع للمحتوى الإلكتروني، وسلوكيات الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي؟.

المشاركة الحزبية لهذه الانتخابات هي الأقوى في تاريخ المشاركة السياسية الأردنية، ولأنها الأقوى هي ما يعول عليه الشارع الأردني لإعادة طرح ملف القانون على طاولة النقاش، وتحديداً بعد إعلان الهيئة المستقلة مشاركة ٣٦ حزب من أصل ٣٨ في الانتخابات، ولكن السؤال الذي يشغل المواطن الأردني، إذا كانت هذه الأحزاب تؤيد استمرار العمل بهذا القانون أو المطالبة بتعديله؟



صرحت أحزاب

مرشحة للانتخابات النيابية ٢٠٢٤، عن موقفها تجاه قانون الجرائم الإلكترونية ، فدعمت بعضها

القانون شريطة تعديل بعض مواده، فيما رفضت أخرى القانون بصيغته الفضفاضة لبعض المواد ، بينما أيدت أحزاب القانون بشكل كامل، من غير تعديل، ووصفته بأنه جاء "للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع".

"لم يمس الصحافيين، أو الحزبيين،" تأكيدٌ جاء على لسان

زيد أبو زيد، الناطق الإعلامي لحزب العدالة والإصلاح،

وأشار

أن المساحة التعبرية للصحفيين والحزبيين متاحة ودائماً ما يعبرون عن آرائهم في القضايا المجتمعية والسياسية،

حتى أثناء الحديث عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يتم مساءلتهم أو استجوابهم على خلفية آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، "من لا يتجاوز حده في إقلاق السلم المجتمعي، ولا يغتال الشخصيات، لن يمسه القانون" .

ومع ذلك، فإن التصريحات الصادرة عن هيومن رايتس ووتش تتعارض مع رأي أبو زيد، حيث أشارت رئيسة قسم الشرق الأوسط، لما الفقيه، إلى أن السلطات الأردنية تقوم بقمع حرية التعبير، والتجمع في سبيل إخماد النشاط المتعلق في غزة، وتبين خلال فترة قصيرة من الزمن، أن الحكومة استخدمت قانون الجرائم الإلكترونية لقمع حقوق الأردنيين، على عكس التأكيدات السابقة بأن هذا القانون لن يستخدم لانتهاك الحقوق.

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اعتقلت السلطات الأردنية ما لا يقل عن 1500 شخص، من بينهم حوالي 500 محتجز منذ مارس/آذار، بحسب تقريرٍ صادر عن“منظمة العفو الدولية“، على خلفية آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أمين عام حزب عزم، زيد نفاع يؤكد تأييد

حزبه، للقانون

مع ضرورة تطويره، عازيا ذلك إلى أهميته في ضبط الفوضى في

الفضاء الإلكتروني، وفرض رقابة مستمرة، للتقليل من الإساءة، والتشهير بالناس، بالإضافة لأن تكون

الحريات الإعلامية، وحرية الرأي والتعبير مصونة، وتتمتع بسقف عال.

ويتفق مازن الضلاعين، أمين عام حزب الوفاء الوطني، مع نفاع، وأبو زيد، بتأييدهم للقانون، يقول" أن البعض يعتبر حرية الرأي للاعتداء والإساءة على الآخرين"، مبينا أهمية القانون لضبط هذه التجاوزات وحماية

حقوق الأفراد.





أقر مجلس النواب التاسع عشر

قانون الجرائم الإلكترونية، للعام 2023، بأغلبية كبيرة، كما ورد من مجلس الأعيان، لتكون المواد

15،

و16،

و17 ، المتعلقة بالحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير، الأكثر جدلا في القانون. (ممكن إضافة كم مادة في القانون)





هل تعيد الأحزاب فتح الملف؟





اتخذ حزب جبهة العمل الإسلامي، موقفاً رافضاً

لقانون الجرائم الإلكترونية، وفي حديث مع الناطق الرسمي للحزب ثابت العساف، يقول: "من اللحظة الأولى شكّلنا حملة شعبية لمواجهة هذا القانون، لأنه يمثل تهديداً كبيراً على الحريات العامة وحقوق الإنسان".

يستذكر العساف الجبهة المشتركة، مع مجموعة من الشخصيات الوطنية، والحزبية، التي تم تشكيلها في المجلس السابق، لمواجهة هذا القانون والتحذير من مخاطره في كل مناسبة، لما يتضمن من مواد فضفاضة تفتح المجال لتأويلات واسعة يمكن استخدامها لإدراج أي مخالفة تحت مظلتها.

ويتفق عضو الحزب الشيوعي عمر عواد مع العساف، بأن الغموض في بنود هذا القانون يجعله قابلاً للتأويل بشكل واسع، والذي بدوره يهدد حرية الصحفيين والناشطين السياسيين، داعياً إلى إعادة النظر في هذا القانون، ووصف القانون بأنه "سيفاً مسلطاً على الحريات العامة ".

ويتفق أمين عام حزب الميثاق الوطني، محمد المومني، مع العساف، وعواد، بأهمية إعادة النظر في بعض مواد القانون، لضمان حرية التعبير والرأي للمواطنين، لافتا إلى أن نواب حزب الميثاق في البرلمان السابق، عملوا على شطب الفقرة "ج" من المادة "19"، بعد المخاوف من تقييدها للعمل الصحفي، والحريات العامة، والتي كانت تنص على تجريم الأشخاص بنشر، أو تسجيل صورة، أو مشهد فيديو،

بدون إذن الأفراد حتى لو كان من المصرح لهم بتسجيله أو التقاطه.





المجلس التشريعي دعم تشديد العقوبات



يدعم الصحفي خالد القضاة الأحزاب في الإفصاح عن موقفها من قانون الجرائم الإلكترونية " عليها ان تدفع كلف مواقفها، سواء كانت تؤيد القانون أو ترفضه " يقول القضاة





ويكمل حديثه، وجود مؤيد ومعارض للقضايا المحلية مهم لبناء رأي عام مبني على الحوار المدعم بالأدلة والحقائق، وهذا ما نحتاجه حتى يستطيع الناخبين تحديد موقفهم من الأحزاب



"لو ترك لهم القانون، لعملوا على تغليظ العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية، بشكل أشد مما اقترحته الحكومة" ، هذا ما أكد عليه القضاة في حديثه بقوله إن مجلس النواب السابق لعب دوراً سلبياً في تقويض الحريات العامة، بخلاف مجلس الأعيان الذي أظهر حكمة في التعامل مع القانون، وسعى إلى تعديل بنوده وتخفيف عقوباته، فكان مجلس الأعيان اقرب لنبض الشارع من مجلس النواب.



أما الخبير

في قانون الإعلام، يحيى الشقير يؤكد على حديث القضاة بقوله " مجلس النواب السابق كان موقفه متشدداً من القانون ودعا إلى تشديد العقوبات"

ومن وجهة نظره حول تأييد بعض الأحزاب للقانون، أن وجود أحزاب مرشحة للانتخابات، تؤيد المواد التي تقيد الحريات الإعلامية، وحرية الرأي والتعبير، "فهذا يعتبر وصفة وسبباً لعدم نجاحها".

الشقير، يرى أن أهمية القانون تأتي لحماية الأفراد من سرقة الأموال، والابتزاز، وانتحال الشخصيات، ولكن ما جاء من في قانون الجرائم الإلكترونية من مواد (15,16,17,21) يشكل مصيدة لمن أراد انتقاد الحكومة وتهديداً مباشرا للحريات.

منتقدا بشكل خاص المادة 21 التي تتطرق لمصطلح "الأخبار الزائفة"،، فهي لا

تحظى بإجماع دولي، ولا حتى منظمة " اليونسكو" الأمم المتحدة المعنية بالتربية والعلم والثقافة.

ويذكر أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" وهو منظمة مستقلة مقرها الرئيسي في جنيف، أشار

إلى إنّ منسوب حرية الرأي والتعبير في الأردن يشهد تذبذبًا مستمرًا بين إتاحة المجال أمام انتقاد السلطات العامة بسقف محدّد، وبين التضييق المباشر وغير المباشر على الكيانات والأفراد، لا سيما وسائل الإعلام والناشطين و النقابيين والمعارضين السياسيين.





أشارت دراسة استطلاعية أجرتها شبكة الإعلام المجتمعي مع ١٥ حزبا من أصل ٣٦ حزبا مرشحة لانتخابات ٢٠٢٤ ، إلى أن حزبين أعلنا دعمهما الكامل للقانون، وحزبان آخران مع القانون، لكنهما ضد مواده المقيدة، لحرية الرأي والتعبير، فيما يوجد حزب واحد لم يعترض القانون، في الوقت نفسه دعت أربعة أحزاب، إلى إعادة تقييم القانون وتعديل بعض مواده، في الوقت نفسه رفضت ثلاثة

أحزاب القانون بصيغته الحالية.

المجلس النيابي القادم(٢٠٢٤) ، سيمثل فيه

41 مقعدا حزبيا، فهل هل سيشكل فارقاً في تعديل قانون الجرائم الإلكترونية؟، وتخفيف القيود المفروضة على الحريات الإعلامية وحرية التعبير؟ أم أنه سيستمر في اتباع نهج تشديد العقوبات وتقييد الحريات، كما فعل المجلس السابق؟.