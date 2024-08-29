هجوم حزب الله يشعل مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد التقاط العالم أنفاسه بالرد الإيراني على كيان الاحتلال، يقوم حزب الله اللبناني اليوم بشن ضربات صاروخية ومسيرات تقدّر بالآلاف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه كانت أبرز ردودكم حول هذا الهجوم
حيث يقول ركان بهاء الدين: لو كان هناك عرس بأحد القرى وتم الإفراط بإطلاق العيارات الناريه والالعاب النارية لحدثت إصابات ووفيات أكثر من هذا... نيران صديقه ليس إلا
وقال أحمد الجوازنة: في ناس بتحكي مسرحية طيب شمر عن ذراعك نشوف مراجلك ياابو مراجل انت وياه
وكتب عمر الشرمان: فشك فاضي ومتفقين كلا الطرفين المناطق المستهدفه ... مسرحيات
وقال عمار فداء: انشالله كان في ترتيب دقيق مع الجانب الاسرائيلي علي توقيت ومكان القصف وذلك لتفادي وقوع خسائر بشريه
هذه كانت أبرز تعليقاتكم حول هذه القضية.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل حديث مواقع التواصل
MENAFN29082024000209011053ID1108615770
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.