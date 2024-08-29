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هجوم حزب الله يشعل مواقع التواصل .. استمع

8/29/2024 9:58:45 AM
(MENAFN- Amman Net) بعد التقاط العالم أنفاسه بالرد الإيراني على كيان الاحتلال، يقوم حزب الله اللبناني اليوم بشن ضربات صاروخية ومسيرات تقدّر بالآلاف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه كانت أبرز ردودكم حول هذا الهجوم

حيث يقول ركان بهاء الدين: لو كان هناك عرس بأحد القرى وتم الإفراط بإطلاق العيارات الناريه والالعاب النارية لحدثت إصابات ووفيات أكثر من هذا... نيران صديقه ليس إلا

وقال أحمد الجوازنة: في ناس بتحكي مسرحية طيب شمر عن ذراعك نشوف مراجلك ياابو مراجل انت وياه

وكتب عمر الشرمان: فشك فاضي ومتفقين كلا الطرفين المناطق المستهدفه ... مسرحيات

وقال عمار فداء: انشالله كان في ترتيب دقيق مع الجانب الاسرائيلي علي توقيت ومكان القصف وذلك لتفادي وقوع خسائر بشريه

هذه كانت أبرز تعليقاتكم حول هذه القضية.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · حزب الله يشن هجوما واسعا على عمق إسرائيل حديث مواقع التواصل

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