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15 إصابة بحوادث تصادم وتدهور خلال 24 ساعة

8/29/2024 9:58:37 AM
(MENAFN- Amman Net) أكد مندوب إدارة السير المركزية، انتشار المجموعات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر على كافة الطرق الرئيسية وعلى الدواوير ومداخل ومخارج الأنفاق، وأمام الجسور، بهدف تأمين السلامة المرورية للمشاة خاصة تلك المتواجدة أمام المدارس إضافة إلى المحافظة على إنسيابية الحركة المرورية وضبط والمخالفات الخطرة، من خلال الدوريات الآلية والراجلة .
وأشار خلال استعراضه التقرير المروري عبر اذاعة الامن العام، إلى أنه تم التعامل صباح اليوم الأحد مع عدد من الحوادث والأعطال لعدد من المركبات والتي تركت أثرا مروريا كان أبرزها تدهور دراجة واشتعالها في منطقة البيادر داخل المدينة الصناعية واصابة حسنة للسائق، حيث تم اسعافه من قبل الدفاع المدني.
كما وقع حادث تصادم بين 5 مركبات ما قبل الدوار الثامن ما ادى الى تباطوء في حركة السير بالموقع بالتزامن مع ذروة الحركة الصباحية النشطة، بالاضافة الى حادث تصادم مركبتين على مخرج نفق صويلح باتجاه خلدا نتج عنه اضرار مادية وبعض الاثر المروري .
وبالأمس وقع حادث تصادم في منطقة ضاحية الرشيد نتج عنه اصابتين ، وعلل سبب الحادث بعدم ترك مسافة امان والتتابع القريب، كما تم التعامل مع حادث تدهور واصطدام مركبة بجدار منزل ما بعد اشارات المنهل تغيير المسرب بشكل مناسب نتج عنه اصابة حسنة تم اسعافها للمستشفى.
ومن جهته استعرض مندوب إدارة الدوريات الخارجية، أبرز ما تم التعامل معه خلال فترة الأربع وعشرين ساعة الماضي، حيث وقع حادث تدهور على طريق الأزرق باتجاه الظليل نتج عنه 5 اصابات تم اسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وكما تم التعامل مع حادث تدهور على طريق الصفاوي نتج عنه 6 إصابات متوسطة اسعفوا إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري ومركز صحي الازرق.
وبين أنه تم التعامل مع حادث تدهور على الطريق الحسا باتجاه عمان صباح اليوم، دون وقوع اصابات ويجري العمل على فتح الطريق وإزالة العوائق، مشيرا إلى أن سبب الحوادث المذكورة يتعلق بعدم أخذ الاحتياطات المرورية اللازمة والتعامل الخاطئ مع المنعطفات.

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