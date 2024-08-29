15 إصابة بحوادث تصادم وتدهور خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Amman Net) أكد مندوب إدارة السير المركزية، انتشار المجموعات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر على كافة الطرق الرئيسية وعلى الدواوير ومداخل ومخارج الأنفاق، وأمام الجسور، بهدف تأمين السلامة المرورية للمشاة خاصة تلك المتواجدة أمام المدارس إضافة إلى المحافظة على إنسيابية الحركة المرورية وضبط والمخالفات الخطرة، من خلال الدوريات الآلية والراجلة .
وأشار خلال استعراضه التقرير المروري عبر اذاعة الامن العام، إلى أنه تم التعامل صباح اليوم الأحد مع عدد من الحوادث والأعطال لعدد من المركبات والتي تركت أثرا مروريا كان أبرزها تدهور دراجة واشتعالها في منطقة البيادر داخل المدينة الصناعية واصابة حسنة للسائق، حيث تم اسعافه من قبل الدفاع المدني.
كما وقع حادث تصادم بين 5 مركبات ما قبل الدوار الثامن ما ادى الى تباطوء في حركة السير بالموقع بالتزامن مع ذروة الحركة الصباحية النشطة، بالاضافة الى حادث تصادم مركبتين على مخرج نفق صويلح باتجاه خلدا نتج عنه اضرار مادية وبعض الاثر المروري .
وبالأمس وقع حادث تصادم في منطقة ضاحية الرشيد نتج عنه اصابتين ، وعلل سبب الحادث بعدم ترك مسافة امان والتتابع القريب، كما تم التعامل مع حادث تدهور واصطدام مركبة بجدار منزل ما بعد اشارات المنهل تغيير المسرب بشكل مناسب نتج عنه اصابة حسنة تم اسعافها للمستشفى.
ومن جهته استعرض مندوب إدارة الدوريات الخارجية، أبرز ما تم التعامل معه خلال فترة الأربع وعشرين ساعة الماضي، حيث وقع حادث تدهور على طريق الأزرق باتجاه الظليل نتج عنه 5 اصابات تم اسعافهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وكما تم التعامل مع حادث تدهور على طريق الصفاوي نتج عنه 6 إصابات متوسطة اسعفوا إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري ومركز صحي الازرق.
وبين أنه تم التعامل مع حادث تدهور على الطريق الحسا باتجاه عمان صباح اليوم، دون وقوع اصابات ويجري العمل على فتح الطريق وإزالة العوائق، مشيرا إلى أن سبب الحوادث المذكورة يتعلق بعدم أخذ الاحتياطات المرورية اللازمة والتعامل الخاطئ مع المنعطفات.
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