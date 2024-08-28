اليوم سيوارى جثمان الراحل بمقبرة المحرقالبحرين تفقد أحد رجالاتها الأوفياء.. عبدالرحمن جمشير في ذمة الله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فقدت مملكة البحرين أمس عبدالرحمن محمد جمشير عضو مجلس الشورى رجل الأعمال المعروف، عن عمر يناهز الثمانين عاما، وذلك بعد معاناة مع المعرض.
وقد نعى مجلس الشورى الراحل الذي وافاه الأجل مساء أمس الأربعاء 28 أغسطس 2024م.
الراحل والد كل من أحمد، الحسن، الحسين، محمد، نورة، نوف، فاطمة، وشقيق كل من: عيسى، المرحوم جاسم، المرحوم عبدالعزيز.
وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الخميس بعد صلاة المغرب في مقبرة المحرق، تقبل التعازي للرجال في صالة الحسن بالمحرق.
الراحل من مواليد 18 يوليو 1944 بالمحرق، ويعتبر أحد رجالات البحرين المخلصين الذين عاصروا محطات مهمة في تاريخ البلاد، سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
أسهم الراحل مع النخب البحرينية في إعداد ميثاق العمل الوطني عام 2002، كما حصل على وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الثانية.
وشغل الراحل العديد من المناصب، هي: عضو مجلس الشورى للفصل التشريعي السادس 2022- 2026، رئيس قسم التسويق في دائرة الزراعة من 1967 – 1971، مشارك في برنامج تأهيل الخبراء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بروما – إيطاليا 1971 – 1972م، مدير عام الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير من 1973 – 1980، العضو المنتدب للشركة الوطنية للاستيراد والتصدير من 1980- 2014 وبعد ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس شورى لدورتين سابقتين (المجلس الاستشاري)، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري سابقًا، عضو مجلس إدارة شركة دلمون للدواجن حتى 2014 وبعد ذلك رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس إدارة شركة بلكسكو سابقًا، عضو مجلس إدارة الشركة البحرينية الوطنية للمخازن والمستودعات المبردة (بانز)، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للأسمنت حتى 2014 وبعد ذلك نائب رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة – البنك الخليجي التجاري، عضو مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت الاستثمارية سابقًا، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ــ 16/11/2002 م ــ لأدوار الانعقاد الأول والثاني والثالث والرابع من الفصل التشريعي الأول، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالكوم القابضة (سابقًا)، نائب رئيس مجلس إدارة شركة اتصالكوم البحرين (سابقًا)، عضو اللجنة العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني والمقرر العام للجنة، عضو البرلمان العربي الانتقالي وعضو البرلمان العربي الحالي، عضو مجلس الشورى للفصل التشريعي الثاني 5/12/2006م، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لأدوار الانعقاد الأول والثاني والثالث والرابع من الفصل التشريعي الثاني، عضو مجلس الشورى للفصل التشريعي الثالث 2010/ 2014، عضو مجلس الشورى للفصل التشريعي الرابع 2014 -2018، عضو مجلس الشورى للفصل التشريعي الخامس 2018- 2022.
كما كان الراحل لديه عضوية في جمعيات، هي: أمين سر نادي البحرين 1969 – 1971، أمين سر اتحاد الأندية البحرينية 1969 – 1971، رئيس اللجنة الإعلامية بالهلال الأحمر البحريني 1969 – 1971، عضو جمعية البحرين الخيرية، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين 1984 – 1989، رئيس نادي الخريجين من 1992، رئيس مجلس إدارة جمعية ميثاق العمل الوطني سابقًا.
وقد تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع وفاة الراحل، حيث كتب نوار المطوع: فقدت البحرين قامة وطنية ورجلاً من رجالاتها الأوفياء العم عبدالرحمن جمشير بعد رحلة حافلة في خدمة الوطن وقيادته. اللهم أكرم مثواه كما أكرم وطنه بالوفاء والإخلاص والولاء واجعل الجنة مستقره ومأواه. سأفتقد نصائحه وتوجيهاته وكلماته المشجعة. آخر صورة جمعتني معه رحمه الله في القاهرة.
MENAFN28082024000055011008ID1108612888
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.