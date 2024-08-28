اليوم سيوارى جثمان الراحل بمقبرة المحرقالبحرين تفقد أحد رجالاتها الأوفياء.. عبدالرحمن جمشير في ذمة الله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬نعى‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الراحل‭ ‬الذي‭ ‬وافاه‭ ‬الأجل‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬28‭ ‬أغسطس‭ ‬2024م‭.‬

الراحل‭ ‬والد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أحمد،‭ ‬الحسن،‭ ‬الحسين،‭ ‬محمد،‭ ‬نورة،‭ ‬نوف،‭ ‬فاطمة،‭ ‬وشقيق‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬عيسى،‭ ‬المرحوم‭ ‬جاسم،‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالعزيز‭.‬

وسيوارى‭ ‬جثمانه‭ ‬الثرى‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬المحرق،‭ ‬تقبل‭ ‬التعازي‭ ‬للرجال‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬الحسن‭ ‬بالمحرق‭.‬

الراحل‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬18‭ ‬يوليو‭ ‬1944‭ ‬بالمحرق،‭ ‬ويعتبر‭ ‬أحد‭ ‬رجالات‭ ‬البحرين‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬عاصروا‭ ‬محطات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد،‭ ‬سواء‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعي‭.‬

أسهم‭ ‬الراحل‭ ‬مع‭ ‬النخب‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬وسام‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

وشغل‭ ‬الراحل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب،‭ ‬هي‭: ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬2022‭- ‬2026،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التسويق‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الزراعة‭ ‬من‭ ‬1967‭ ‬ – ‭ ‬1971،‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تأهيل‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بروما‭ ‬ – ‭ ‬إيطاليا‭ ‬1971‭ ‬ – ‭ ‬1972م،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬للاستيراد‭ ‬والتصدير‭ ‬من‭ ‬1973‭ ‬ – ‭ ‬1980،‭ ‬العضو‭ ‬المنتدب‭ ‬للشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬للاستيراد‭ ‬والتصدير‭ ‬من‭ ‬1980‭- ‬2014‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬لدورتين‭ ‬سابقتين‭ (‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭)‬،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬التجاري‭ ‬سابقًا،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬دلمون‭ ‬للدواجن‭ ‬حتى‭ ‬2014‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬بلكسكو‭ ‬سابقًا،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬للمخازن‭ ‬والمستودعات‭ ‬المبردة‭ (‬بانز‭)‬،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬المتحدة‭ ‬للأسمنت‭ ‬حتى‭ ‬2014‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ – ‭ ‬البنك‭ ‬الخليجي‭ ‬التجاري،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬مشاريع‭ ‬الكويت‭ ‬الاستثمارية‭ ‬سابقًا،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ــ‭ ‬16‭/‬11‭/‬2002‭ ‬م‭ ‬ــ‭ ‬لأدوار‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الأول،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬اتصالكوم‭ ‬القابضة‭ (‬سابقًا‭)‬،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬اتصالكوم‭ ‬البحرين‭ (‬سابقًا‭)‬،‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لإعداد‭ ‬مشروع‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬والمقرر‭ ‬العام‭ ‬للجنة،‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬الانتقالي‭ ‬وعضو‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬الحالي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الثاني‭ ‬5/12/2006م،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬لأدوار‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬والثالث‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الثاني،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الثالث‭ ‬2010‭/ ‬2014،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الرابع‭ ‬2014‭ -‬2018،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الخامس‭ ‬2018-‭ ‬2022‭.‬







كما‭ ‬كان‭ ‬الراحل‭ ‬لديه‭ ‬عضوية‭ ‬في‭ ‬جمعيات،‭ ‬هي‭: ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬1969‭ ‬ – ‭ ‬1971،‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬اتحاد‭ ‬الأندية‭ ‬البحرينية‭ ‬1969‭ ‬ – ‭ ‬1971،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الإعلامية‭ ‬بالهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬1969‭ ‬ – ‭ ‬1971،‭ ‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬الخيرية،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬1984‭ ‬ – ‭ ‬1989،‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬من‭ ‬1992،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬سابقًا‭.‬

وقد‭ ‬تفاعلت‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬وفاة‭ ‬الراحل،‭ ‬حيث‭ ‬كتب‭ ‬نوار‭ ‬المطوع‭: ‬فقدت‭ ‬البحرين‭ ‬قامة‭ ‬وطنية‭ ‬ورجلاً‭ ‬من‭ ‬رجالاتها‭ ‬الأوفياء‭ ‬العم‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جمشير‭ ‬بعد‭ ‬رحلة‭ ‬حافلة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬وقيادته‭. ‬اللهم‭ ‬أكرم‭ ‬مثواه‭ ‬كما‭ ‬أكرم‭ ‬وطنه‭ ‬بالوفاء‭ ‬والإخلاص‭ ‬والولاء‭ ‬واجعل‭ ‬الجنة‭ ‬مستقره‭ ‬ومأواه‭. ‬سأفتقد‭ ‬نصائحه‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬وكلماته‭ ‬المشجعة‭. ‬آخر‭ ‬صورة‭ ‬جمعتني‭ ‬معه‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭.‬