سعر الدولار يتراجع تحت مستوى 48 جنيهًا فى المركزى

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي نحو 59 قرشًا، ليتراجع دون 48 جنيها في تعاملات البنك المركزي الرسمية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي 47.76 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع، لتستمر سلسلة الارتفاعات التدريجية للجنيه والتى بدأت منذ ثانى أيام التعويم.

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تلبية الطلبات الاستيرادية

وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أمس، أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع قيمتها 3 مليارات دولار، وأن التعويم ساعد فى تعزيز التنازلات عن العملات الأجنبية من قبل المواطنين وشركات السياحة، وزيادة التحويلات.

وقال رئيس اتحاد بنوك مصر، محمد الإتربى، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت فى بنك مصر الذى يرأسه 10 أمثالها قبل التعويم، كما ارتفعت معدلات التنازل عن العملات فى شركة الصرافة التابعة للبنك نحو 20 مرة بحسب بيان.

وأكد أن البنك أغلق بالكامل جميع قوائم الإنتظار الخاصة بالعملة الأجنبية.

وقرر البنك المركزى فى 6 مارس الماضى تحرير سعر الصرف فى خطوة أفقدت الجنيه أكثر من ثلث قيمته، ويقول المحللون إنها تبدو ناجحة هذه المرة مع توافر سيولة كافية بالعملة الأجنبية نتيجة التدفقات الكبيرة من صفقة رأس الحكمة.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم 14 مارس 2024

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 61.19 جنيه للشراء و61.37 جنيه للبيع

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه نحو 52.2 جنيه للشراء و52.4 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 12.98 جنيه للشراء و13.027 جنيه للبيع

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه 155.4 جنيه للشراء و156 جنيه للبيع

أعلى سعر للدولار فى البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامى -مصر: 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع

العربى الإفريقى الدولى: 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع

التنمية الصناعة: 47.9 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع

البنك الأهلى: 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع

أبوظبى التجارى: 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع

الإمارات دبى الوطنى: 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع

بنك مصر: 47.79 جنيه للشراء و47.89 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في البنوك المصرية

سجل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه المصري فى بنوك فيصل الإسلامي والمصرف العربى الدولى والاستثمار العربى والمصرى لتنمية الصادرات وقناة السويس وميد بنك عند 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع.