سعر الدولار يتراجع تحت مستوى 48 جنيهًا فى المركزى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي نحو 59 قرشًا، ليتراجع دون 48 جنيها في تعاملات البنك المركزي الرسمية.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي 47.76 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع، لتستمر سلسلة الارتفاعات التدريجية للجنيه والتى بدأت منذ ثانى أيام التعويم.
موضوعات متعلقة
البورصة تحول دفتها نحو الارتفاع 0.98% بالختام نجيب ساويرس: أتوقع تسجيل الذهب 3000 دولار.. ولن أرفع استثماراتي فيه “التموين”: إرجاء تحصيل أقساط مارس لأصحاب المخابز البلدية إلى أبريل
تلبية الطلبات الاستيرادية
وكشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أمس، أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع قيمتها 3 مليارات دولار، وأن التعويم ساعد فى تعزيز التنازلات عن العملات الأجنبية من قبل المواطنين وشركات السياحة، وزيادة التحويلات.
وقال رئيس اتحاد بنوك مصر، محمد الإتربى، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت فى بنك مصر الذى يرأسه 10 أمثالها قبل التعويم، كما ارتفعت معدلات التنازل عن العملات فى شركة الصرافة التابعة للبنك نحو 20 مرة بحسب بيان.
وأكد أن البنك أغلق بالكامل جميع قوائم الإنتظار الخاصة بالعملة الأجنبية.
وقرر البنك المركزى فى 6 مارس الماضى تحرير سعر الصرف فى خطوة أفقدت الجنيه أكثر من ثلث قيمته، ويقول المحللون إنها تبدو ناجحة هذه المرة مع توافر سيولة كافية بالعملة الأجنبية نتيجة التدفقات الكبيرة من صفقة رأس الحكمة.
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم 14 مارس 2024
سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 61.19 جنيه للشراء و61.37 جنيه للبيع
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه نحو 52.2 جنيه للشراء و52.4 جنيه للبيع
سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 12.98 جنيه للشراء و13.027 جنيه للبيع
سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه 155.4 جنيه للشراء و156 جنيه للبيع
أعلى سعر للدولار فى البنوك المصرية
مصرف أبوظبي الإسلامى -مصر: 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع
العربى الإفريقى الدولى: 48.4 جنيه للشراء و48.5 جنيه للبيع
التنمية الصناعة: 47.9 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع
البنك الأهلى: 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع
أبوظبى التجارى: 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع
الإمارات دبى الوطنى: 47.8 جنيه للشراء و47.9 جنيه للبيع
بنك مصر: 47.79 جنيه للشراء و47.89 جنيه للبيع.
أقل سعر للدولار في البنوك المصرية
سجل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه المصري فى بنوك فيصل الإسلامي والمصرف العربى الدولى والاستثمار العربى والمصرى لتنمية الصادرات وقناة السويس وميد بنك عند 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع.
MENAFN14032024000202011048ID1107978637