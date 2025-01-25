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استعادة (ود مدني).. نقطة تحول في مسار الحرب بالسودان

1/25/2025 4:25:43 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد عبدالعزيز (تقرير إخباري)
الخرطوم - 25 - 1 (كونا) -- في أكبر انتصار استراتيجي له أعلن الجيش السوداني استعادة سيطرته على مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية (الجزيرة) بعد أكثر من عام من خضوعها لقوات الدعم السريع.
وتكتسب المدينة أهمية استراتيجية كونها مركزا حيويا يربط خمس ولايات سودانية بالإضافة إلى مكانتها الاقتصادية كعاصمة لولاية (الجزيرة )وثاني أكبر مدن السودان من حيث السكان وقربها من الخرطوم التي تبعد عنها نحو 186 كيلومترا جنوبا.
ويرى الجيش السوداني في استعادة (ود مدني) تحولا حاسما لتعزيز سيطرته إذ يهيمن حاليا على أغلب شرق وشمال البلاد بينما تحتفظ قوات الدعم السريع بقبضتها على ست ولايات معظمها في دارفور مع استمرار التقاسم في الخرطوم وجزء من وسط السودان.
وأعلن نائب القائد العام للجيش شمس الدين كباشي في خطاب عام في (ود مدني) إغلاق باب التفاوض مع قوات الدعم السريع والتوجه نحو العاصمة بينما أقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بخسارة المدينة مشيرا إلى التفوق الجوي للجيش وعزمه على استمرار القتال.
ويقول الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء المتقاعد الدكتور أمين إسماعيل مجذوب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن انتصار الجيش في (ود مدني) نتج عن تخطيط دقيق وتبني تكتيكات جديدة لحرب المدن مع الحرص على حماية المدنيين والبنية التحتية "رغم استخدام الدعم السريع لهم كدروع بشرية".
ويرى مجذوب أن السيطرة على (ود مدني) عززت الأوضاع في شمال الخرطوم حيث يتقدم الجيش نحو مصفاة (الجيلي) ومنطقة شرق النيل وفي (الفاشر) عاصمة (شمال دارفور) لتأمين المدينة.
ويضيف "يعزز هذا التقدم سيطرة الجيش على موقع استراتيجي يربط مناطق السودان ما قد يمهد لاحقا لاستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم".
ومن جانبه يقول المحلل السياسي ماهر محمد الأمين ل(كونا) إن استعادة (ود مدني) تمثل انتصارا كبيرا يعيد التوازن العسكري والمعنوي للجيش ويفتح الباب للتفاوض مستقبلا كما يسهم في تحسين الأمن وعودة أكثر من مليون نازح لاستئناف الحياة الطبيعية.
وحذر الأمين من أن الصراع الحالي ينذر بتقسيم البلاد خاصة مع تصورات غير معلنة حول تركيز الجيش على استرداد وسط السودان والعاصمة وتأمين نهر النيل والولاية الشمالية مع تراجع الاهتمام بباقي المناطق.
لكنه أشار إلى أن هذا النهج يغفل واقع الدمار الشامل الذي طال البنية التحتية مما يجعل استئناف الحياة الطبيعية أمرا غير واقعي.
وبدوره يرى الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبدالعظيم ل(كونا) أن استعادة الجيش السيطرة على مدينة (ود مدني) تمثل انتصارا معنويا أكثر من كونه مكسبا استراتيجيا.
ويؤكد عبدالعظيم أنه إذا تمكن الجيش من استثمار الزخم الحالي واستعادة المزيد من المدن فقد يؤدي ذلك إلى تغيير في موازين القوى.
ومع ذلك يشير عبدالعظيم إلى أن حميدتي لن يتوقف عن القتال إذ ان انتصار الجيش الحاسم يعني فقدانه لطموحاته السياسية والاقتصادية.
وتتمتع مدينة (ود مدني) بموقع استراتيجي مركزي يجعلها حلقة وصل حيوية بين ولايات السودان كافة بالإضافة إلى أنها تشكل مركزا اقتصاديا مهما لاحتضانها مشروع الجزيرة وهو أكبر مشروع زراعي في أفريقيا.
وفي بدايات الصراع أصبحت المدينة ملاذا آمنا لآلاف النازحين من مناطق القتال.
ويشير عبدالعظيم إلى أنه بعد عام من الصراع جاءت هذه الخطوة في وقت بدأ أنصار الجيش يفقدون حماستهم.
ومع ذلك لم ينعكس هذا الانتصار بشكل إيجابي على عودة المدنيين إذ لا تزال معظم مدن وقرى ولاية (الجزيرة) تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
ويعتقد عبدالعظيم أنه منذ اندلاع الحرب بات واضحا أنها لن تحسم بانتصار عسكري قاطع وأن إنهاءها لن يكون ممكنا إلا من خلال التفاوض والحلول السياسية.
ويرجح أن تستمر الحرب مع تصاعد مظاهر تأجيجها مثل استخدام الطائرات المسيرة لاستهداف المنشآت وزعزعة الاستقرار.
ويشير إلى أن تاريخ الحروب في السودان أثبت أن النزاعات لا تنتهي إلا عبر اتفاقيات سياسية.
ومنذ منتصف أبريل 2023 يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص وفق تقديرات أمريكية وشردت نحو 14 مليونا داخليا وخارجيا.
كما شهد السودان تفشيا للأمراض والأوبئة وسط تحذيرات أممية من مجاعة تهدد 14 منطقة في البلاد. (النهاية)

م ع م / ط م ا


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