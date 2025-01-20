((البورصة المصرية)) توقع بروتوكول مع ((الشباب والرياضة)) لتعزيز الاستثمار بالقطاع

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقّعت البورصة
المصرية مع وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة فى خطوة تهدف إلى دمج الرياضة بالاقتصاد وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن توقيع البروتوكول انعكاسًا لأههمية تعزيز التعاون بين البورصة المصرية وسائر مؤسسات الدولة وبالأخص مع تلك التي تعمل على خدمة المجتمع عن طريق رفع مستويات وعي وكفاءة أعضائها والمتعاملين معها، والعمل على إدماج كافة فئات المجتمع المصري للمشاركة في توزيع عوائد التنمية الاقتصادية.
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وأضاف الشيخ، سوف نعمل سويًا على التعاون بين الطرفين لتقديم دورات تثقيفية لكافة العاملين بالمجال الرياضي للمؤسسات الرياضية، وإطلاق مبادرة وطنية تحت عنوان“البورصة للجميع”، موجهة لأعضاء الأندية الرياضة ومراكز الشباب للتعريف بالبورصة وزيادة الوعي المالي وتعزيز الاستثمار الرياضي، كما سنعمل على نشر ثقافة الإدخار والاستثمار في البورصة المصرية مع التدريب العملي والنظري على التداول.
وتابع أن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، خطوة تهدف إلى دمج الرياضة بالاقتصاد وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي.
وأكد على أنها تستهدف بصورة أساسية تعزيز الشمول المالي وتغيير الفكر لدى النشء والشباب، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية، وتعزيز دورهم في بناء مجتمع حيوي وفاعل، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وأشار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى طلعات الوزارة نحو دور أكبر بالتعاون مع البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، حيث يجري العمل على مشروع وطني ضخم يسهم في دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية وتعزيز الوعي الاستثماري لديهم.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم الشباب بكافة الوسائل الممكنة، إيمانًا بأهمية تمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجوانب الاقتصادية للرياضة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.
يذكر أن الفعاليات تضمنت إطلاق دورات تثقيفية توعوية للإعلاميين الرياضيين حول الاستثمار الرياضي، ودور الإعلام في تسليط الضوء على هذه الشراكات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الرياضي المصري.
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