ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر وسط برودة الطقس

(MENAFN
) ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر مع تقييم الأسواق لتأثير الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي وجهود التحفيز الاقتصادي في الصين على الطلب العالمي على الوقود. بحلول الساعة 0125 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 15 سنتًا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، لتصل إلى 76.66 دولارًا للبرميل، بعد أن أغلقت يوم الجمعة عند أعلى مستوى لها منذ 14 أكتوبر. وبالمثل، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 22 سنتًا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، لتتداول عند 74.18 دولارًا للبرميل بعد أن أغلقت عند أعلى مستوى لها منذ 11 أكتوبر.
تُكثف الحكومة الصينية جهود التحفيز المالي لإنعاش اقتصادها المتباطئ، حيث أعلنت عن زيادة كبيرة في تمويل السندات طويلة الأجل لعام 2025. وتهدف هذه التدابير، التي أُعلن عنها يوم الجمعة، إلى تشجيع الاستثمار التجاري وتعزيز إنفاق المستهلكين. يراقب المستثمرون عن كثب كيف ستؤثر هذه المبادرات على أسواق الطاقة العالمية، خاصةً أن الصين تُعتبر من أكبر مستهلكي النفط الخام في العالم.
على جانب العرض، من المتوقع أن تواجه صادرات وإنتاج النفط الإيراني تراجعًا بسبب التغيرات السياسية المتوقعة والعقوبات المشددة في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وفقًا لتوقعات غولدمان ساكس، قد ينخفض إنتاج إيران بمقدار 300 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 3.25 مليون برميل يوميًا بحلول الربع الثاني من عام 2025. وقد يؤدي هذا التطور إلى زيادة الضغط التصاعدي على أسعار النفط.
وفي الوقت ذاته، تشير مؤشرات إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى تباطؤ طفيف، حيث انخفض عدد منصات الحفر النشطة بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 482 منصة خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية. يعكس هذا الانخفاض الاتجاهات العامة للإنتاج وقد يؤثر على ديناميكيات العرض في الأشهر المقبلة. وتشكّل هذه العوامل مجتمعةً نظرة معقدة لأسواق الطاقة العالمية مع بداية عام 2025.
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