ما حقيقة فايروس الصين الجديد الذي يثير مخاوف العالم ؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تشهد الصين مؤخرا ارتفاعا كبير في حالات الإصابة بفايروس HMPV ما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات واتخاذ تدابير طارئة، وسط مخاوف عالمية من تكرار سيناريو "كوفيد 19".
وتأتي أنباء تفشي "فايروس الالتهاب الرئوي البشري" بعد 5 سنوات من ظهور فايروس"كوفيد 19" في مدينة ووهان الصينية، الذي تحول لاحقا بعد إلى وباء
عالمي أسفر عن وفاة 7 ملايين شخص.
لكن الفرق الأكثر أهمية بين "Covid-19" و"HMPV" هو أن الأخير معروف منذ ما يقرب من 25 عاما، وهو بالفعل منتشر في العالم، فهو مرض موسمي يحدث عادة في الشتاء وأوائل الربيع، وتتراوح فترة حضانة الجسم له من 3 إلى 6 أيام.
كما أنه في الواقع لا يأتي من الصين على الإطلاق، حيث تم اكتشافه وإثباته لأول مرة في أوروبا عام 2001. وهو فايروس يصيب الجهاز التنفسي ويعتبر السبب الثاني الأكثر شيوعا لالتهاب الشعب الهوائية لدى الأطفال.
يسبب فايروس"HMPV" أعراضا مشابهة للأنفلونزا أو الفايروس المخلوي التنفسي أو "كوفيد 19"، تشمل الحمى والصداع والسعال وسيلان الأنف. ومعظم حالات العدوى تكون خفيفة. ومع ذلك، غالبا ما يتعين علاج الأطفال والأشخاص المصابين بالمرض سابقا أو ضعف المناعة في المستشفى.
ويشتبه الخبراء في أن انتشاره بشكل متزايد في الصين حاليا يعود لمناعة السكان التي ربما أصبحت أضعفت بسبب جائحة كورونا، لذلك يوجد عدد كبير بشكل خاص من الحالات.
روسيا اليوم
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